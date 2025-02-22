3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
«А после дегустаций вы сможете продолжить вечер, оставшись на ужин»
Завтра в 16:00
6 мар в 14:00
3250₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ночная экскурсия по Астане
Начало: По договорённости
«Ночная экскурсия по столице Казахстана — Астане — с посещением интереснейших объектов города, где при ночном освещении сможете полюбоваться красотами нашей столицы»
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
6 мар в 21:00
7 мар в 21:00
39 044.45₸ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тысячи огней столицы
Вечерняя Астана раскрывает свою красоту в свете тысяч огней. Прогулка по главным достопримечательностям города станет незабываемым опытом
«Только вечером вы сможете увидеть, как зажигается люстра из 1 360 000 кристаллов Swarovski в Главной мечети»
Завтра в 19:00
6 мар в 19:00
6500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlesya22 февраля 2025Благодаря Дане вечер был удивительным. На дигусиации я была удивлена качеству вин производимых в Казахстане. Букет, раскрытие вкуса. При этом
- ГГалина3 января 2025Дана великолепный проводник в историю города, было все интересно, познавательно и вкусно. Впечатления очень положительные. Благодарю
- ГГалина1 декабря 2024Все очень очень! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Вечерние»
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