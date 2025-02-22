Вечерние экскурсии Астаны

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Астане, цены от 3250 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Астана для гурманов
24 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
«А после дегустаций вы сможете продолжить вечер, оставшись на ужин»
Завтра в 16:00
6 мар в 14:00
3250 за всё до 10 чел.
Ночная экскурсия по Астане
На автобусе
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ночная экскурсия по Астане
Начало: По договорённости
«Ночная экскурсия по столице Казахстана — Астане — с посещением интереснейших объектов города, где при ночном освещении сможете полюбоваться красотами нашей столицы»
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
6 мар в 21:00
7 мар в 21:00
39 044.45 за человека
Тысячи огней столицы
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тысячи огней столицы
Вечерняя Астана раскрывает свою красоту в свете тысяч огней. Прогулка по главным достопримечательностям города станет незабываемым опытом
«Только вечером вы сможете увидеть, как зажигается люстра из 1 360 000 кристаллов Swarovski в Главной мечети»
Завтра в 19:00
6 мар в 19:00
6500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olesya
    22 февраля 2025
    Астана для гурманов
    Благодаря Дане вечер был удивительным. На дигусиации я была удивлена качеству вин производимых в Казахстане. Букет, раскрытие вкуса. При этом
    читать дальше

    я дигустировала разные вина, в частности и на европейских винодельнях. Я желаю этому только успешного развития и расширение рынка. А Дана потрясающий собеседник, вы узнаете много тонкостей кухни Казахстана, уклада быта. Ну а вторая часть программы "национальный ужин" была мной перенесена на следующий день как обед ресторан Саксаул. Это отличный уровень обслуживания и гастрономический взрыв от гармонии вкусов в блюде. А брала я бишбармак с конины (прошу извинить на написание названия блюда) мягкое сочное мясо, насыщенный бульон. И баурсаки" кто-то из поваров завернул сосиску в тесто, а казахи, воздух". Кто-то просто скажет, ну пончики со сметаной, возможно, но с чаем с молоком это 😋.

  • Г
    Галина
    3 января 2025
    Астана для гурманов
    Дана великолепный проводник в историю города, было все интересно, познавательно и вкусно. Впечатления очень положительные. Благодарю
  • Г
    Галина
    1 декабря 2024
    Астана для гурманов
    Все очень очень! Спасибо
    Все очень очень! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Астана для гурманов
  2. Ночная экскурсия по Астане
  3. Тысячи огней столицы
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Башня «Байтерек»
  2. Самое главное
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Мечеть Хазрет-Султан
  5. Выставочный комплекс «Экспо»
  6. Дворец мира и согласия
  7. Бульвар Нуржол
  8. Монумент Казак Ели
  9. Площадь Независимости
  10. Парк Влюбленных
Сколько стоит экскурсия по Астане в марте 2025
Сейчас в Астане в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 3250 до 39 044.45. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Вечерние», 24 ⭐ отзыва, цены от 3250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май