6 мест, где оживает город: вечерняя Астана на групповой экскурсии

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А Арсений Назерке провела экскурсию для экскурсии Алжир, гастрономический обед, вечернюю и поездку в Боровое все на высшем уровне,очень интересно Наз Ответ организатора: читать дальше уменьшить и вечерняя Астана, и поездка в Боровое 🌿✨



Для нас самое ценное — это ваши эмоции и впечатления. Будем рады снова показать вам Казахстан с новых сторон 🤍 Спасибо большое за такой тёплый отзыв ☺️ Очень приятно, что вам понравились все экскурсии — и АЛЖИР, и гастрономический обед, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

M Marina Экскурсия понравилась! Посмотрели знаковые достопримечательности, узнали историю создания. Назерке очень приятная и доброжелательная девушка. Рада знакомству и, конечно, рекомендую экскурсии с ней. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Наш экскурсовод, очаровательная Назерке, создала для нас атмосферу дружественного общения и взаимопонимания. Путешествуя по вечерней Астане, мы не только смогли восхититься красотой, величием и современным обликом Астаны, но и узнать много интересных фактов из истории города. Спасибо организаторам за возможность познакомиться с культурой Казахстана, за комфорт и удобство во время путешествия. Отдельное спасибо за чаепитие и национальные сладости. Наз Ответ организатора: читать дальше уменьшить Астане. Рада, что смогла не только показать город, но и передать частичку нашей культуры и души.



Буду счастлива увидеть вас снова! 😊 Спасибо вам большое за такие тёплые слова 🤍 Мне очень приятно, что вам понравилась атмосфера и наша прогулка по вечерней Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Первый раз были в Астане. Решили поехать на вечернюю экскурсию. И нисколько не пожалели воспользовавшись данными услугами. Нашим гидом был Абдулла. Очень приятный молодой человек. Так как нас было двое взрослых и двое детей, он максимально не загружал скучными фактами. Показал все места, которые были запланированы. И мы без спешки смогли все осмотреть и сфотографироваться. Большое спасибо за экскурсию!!!! Наз Ответ организатора: читать дальше уменьшить была комфортной и интересной как для взрослых, так и для детей.



Обязательно передам ваши тёплые слова Абдулле 😊 Будем рады видеть вас снова! Спасибо большое за ваш отзыв 🤍 Очень приятно, что ваше первое знакомство с Астаной прошло именно так! Рада, что экскурсия Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Наз, огромное спасибо! 🥹😍 Невероятная поездка, прекрасная атмосфера!) Было интересно послушать о различных фактах, посетить самые красивые места вечерней Астаны!) И конечно же, спасибо за потрясающую энергетику и легкое общение ❤️ Наз Ответ организатора: читать дальше уменьшить Астане. Рада, что смогла не только показать город, но и передать частичку нашей культуры и души.



Буду счастлива увидеть вас снова! 😊 Спасибо вам большое за такие тёплые слова 🤍 Мне очень приятно, что вам понравилась атмосфера и наша прогулка по вечерней Вам был полезен этот отзыв? Да Нет