6 мест, где оживает город: вечерняя Астана на групповой экскурсии

Когда солнце садится, Астана преображается — и огни загораются один за другим.
Мы устроим прогулку по самым красивым вечерним локациям столицы: вы сделаете фото в атмосферных местах, попробуете чай в традиционном ресторане, почувствуете дыхание современного города. А ещё услышите истории о жизни, традициях и людях, о культуре и обычаях.
Мы устроим прогулку по самым красивым вечерним локациям столицы: вы сделаете фото в атмосферных местах, попробуете чай в традиционном ресторане, почувствуете дыхание современного города. А ещё услышите истории о жизни, традициях и людях, о культуре и обычаях.
Описание экскурсии
Байтерек — сердца столицы, где чувствуется магия ночных огней и открывается завораживающая панорама сияющего города.
Триумфальная арка «Мангелик ел» — символ единства и гордости Казахстана, в вечерней подсветке выглядит особенно торжественно.
Республиканская мечеть (осмотр снаружи) — одна из крупнейших и современных мечетей мира с изящными минаретами.
Чайная церемония в традиционном ресторане — вы согреетесь, отдохнёте. насладиться атмосферой восточного гостеприимства и попробуете казахские сладости.
Площадь Независимости, где можно увидеть, как в архитектуре отражается история современной Астаны.
Атырауский мост — место, откуда открывается завораживающий вид на реку Есиль и старый район в отблесках фонарей.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
- На каждой локации мы делаем остановки по 15 мин, все локации осматриваем снаружи
- Чай со сладостями включён в стоимость
в понедельник, четверг и воскресенье в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Дети до 10 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Туркестан
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наз — ваш гид в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 976 туристов
Молодая, энергичная казашка, которая искренне любит свой город и свою страну. Для меня экскурсия — это не просто работа, а возможность показать Казахстан таким, каким вижу его я сама: красивым,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Назерке провела экскурсию для экскурсии Алжир, гастрономический обед, вечернюю и поездку в Боровое все на высшем уровне,очень интересно
Наз
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв ☺️ Очень приятно, что вам понравились все экскурсии — и АЛЖИР, и гастрономический обед,
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M
Экскурсия понравилась! Посмотрели знаковые достопримечательности, узнали историю создания. Назерке очень приятная и доброжелательная девушка. Рада знакомству и, конечно, рекомендую экскурсии с ней.
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Л
Наш экскурсовод, очаровательная Назерке, создала для нас атмосферу дружественного общения и взаимопонимания. Путешествуя по вечерней Астане, мы не только смогли восхититься красотой, величием и современным обликом Астаны, но и узнать много интересных фактов из истории города. Спасибо организаторам за возможность познакомиться с культурой Казахстана, за комфорт и удобство во время путешествия. Отдельное спасибо за чаепитие и национальные сладости.
Наз
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за такие тёплые слова 🤍 Мне очень приятно, что вам понравилась атмосфера и наша прогулка по вечерней
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О
Первый раз были в Астане. Решили поехать на вечернюю экскурсию. И нисколько не пожалели воспользовавшись данными услугами. Нашим гидом был Абдулла. Очень приятный молодой человек. Так как нас было двое взрослых и двое детей, он максимально не загружал скучными фактами. Показал все места, которые были запланированы. И мы без спешки смогли все осмотреть и сфотографироваться. Большое спасибо за экскурсию!!!!
Наз
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв 🤍 Очень приятно, что ваше первое знакомство с Астаной прошло именно так! Рада, что экскурсия
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О
Наз, огромное спасибо! 🥹😍 Невероятная поездка, прекрасная атмосфера!) Было интересно послушать о различных фактах, посетить самые красивые места вечерней Астаны!) И конечно же, спасибо за потрясающую энергетику и легкое общение ❤️
Наз
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за такие тёплые слова 🤍 Мне очень приятно, что вам понравилась атмосфера и наша прогулка по вечерней
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В
Отличный гид Абдула — провёл для нас увлекательную вечернюю экскурсию по всей Астане, показал основные достопримечательности и интересно о них рассказал. Обладает хорошим чувством юмора и умеет поддержать приятную беседу!!!
Наз
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв! 🌟 Рады, что экскурсия с Абдулой понравилась и оставила приятные впечатления.
Очень приятно слышать, что гид смог сделать маршрут интересным и весёлым! Будем рады видеть вас снова на наших турах 😊
Очень приятно слышать, что гид смог сделать маршрут интересным и весёлым! Будем рады видеть вас снова на наших турах 😊
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