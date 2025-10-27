Мои заказы

Кофейный спринт по Астане на спорткаре

Прокатиться на Volkswagen Scirocco и сделать 3 пит-стопа в аутентичных кофейнях
Забудьте про скучные прогулки — впереди кофейный заезд по Астане на спорткаре Martini Racing! Вас ждут три часа драйва, три стильных пит-стопа и философия кофе. Вы узнаете секреты идеального эспрессо, откроете новые кофейни и зарядитесь столичным вайбом. Пристегните ремни — и приготовьтесь к фейерверку кофеина и адреналина.
Описание экскурсии

Старт Martini Racing Tour

  • Встретимся у «Хан Шатыра» или вашего отеля
  • Вы сфотографируетесь на фоне спорткара VW Scirocco Martini — контент с вау-эффектом
  • Проведём брифинг и сверим план поездки
  • Включим гоночный плейлист — и старт!

Пит-стоп №1 — Кофейня с панорамой левого берега

Первый глоток бодрящего эспрессо под шум города. Вы узнаете, как раскрыть вкус кофе.

Пит-стоп №2 — Кофейня с видом на Триумфальную арку

Пробуете авторские напитки и услышите, как архитектура Астаны расцвела за одно поколение.

Пит-стоп №3 — Премиальная кофейня в Expo Astana

Финал с ароматом свежей обжарки и селфи на фоне футуристических куполов.

Организационные детали

  • Поедем на спортивном автомобиле Scirocco GTS MARTINI TEAM
  • В стоимость включён один кофейный напиток, остальные дегустации — по желанию за доплату: 300–350 ₽ за напиток, 400–450 ₽ за авторский десерт
  • По договорённости встретим вас в аэропорту за доплату 1000 ₽
  • За рулём буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3899 ₽
Ответы на вопросы

Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 163 туристов
Мы — команда грамотных гидов в Астане и знаем всё о современной и прошлой жизни Казахстана, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами города и показать самые знаменитые места столицы, чтобы вы могли сказать «Я здесь был!».

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 окт 2025
Супер-экскурсия! За пару часов прокатились по лучшим кофейням Астаны на спорткаре, а Гид увлекательно рассказывал истории о городе, кофейной культуре и каждом месте. Вкусно, динамично и очень атмосферно! Очень рекомендуем!

Входит в следующие категории Астаны

