Забудьте про скучные прогулки — впереди кофейный заезд по Астане на спорткаре Martini Racing! Вас ждут три часа драйва, три стильных пит-стопа и философия кофе. Вы узнаете секреты идеального эспрессо, откроете новые кофейни и зарядитесь столичным вайбом. Пристегните ремни — и приготовьтесь к фейерверку кофеина и адреналина.
Описание экскурсии
Старт Martini Racing Tour
- Встретимся у «Хан Шатыра» или вашего отеля
- Вы сфотографируетесь на фоне спорткара VW Scirocco Martini — контент с вау-эффектом
- Проведём брифинг и сверим план поездки
- Включим гоночный плейлист — и старт!
Пит-стоп №1 — Кофейня с панорамой левого берега
Первый глоток бодрящего эспрессо под шум города. Вы узнаете, как раскрыть вкус кофе.
Пит-стоп №2 — Кофейня с видом на Триумфальную арку
Пробуете авторские напитки и услышите, как архитектура Астаны расцвела за одно поколение.
Пит-стоп №3 — Премиальная кофейня в Expo Astana
Финал с ароматом свежей обжарки и селфи на фоне футуристических куполов.
Организационные детали
- Поедем на спортивном автомобиле Scirocco GTS MARTINI TEAM
- В стоимость включён один кофейный напиток, остальные дегустации — по желанию за доплату: 300–350 ₽ за напиток, 400–450 ₽ за авторский десерт
- По договорённости встретим вас в аэропорту за доплату 1000 ₽
- За рулём буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3899 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 163 туристов
Мы — команда грамотных гидов в Астане и знаем всё о современной и прошлой жизни Казахстана, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами города и показать самые знаменитые места столицы, чтобы вы могли сказать «Я здесь был!».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 окт 2025
Супер-экскурсия! За пару часов прокатились по лучшим кофейням Астаны на спорткаре, а Гид увлекательно рассказывал истории о городе, кофейной культуре и каждом месте. Вкусно, динамично и очень атмосферно! Очень рекомендуем!
