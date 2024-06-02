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музеи, оперный театр, много гуляли по городу и не думали, что экскурсия с гидом что-то добавит. Однако, поездка по Астане с Сергеем стала новым, незабываемым впечатлением. Мы увидели множество интереснейших мест города, познакомились с его историей, с особенностями пленировки и архитектуры. Все это сопровождалось экскурсами в историю Казахстана, социологию, экономику, культуру казахского народа. Эрудиция Сергея, его умение построить рассказ, выделить главное, обратить внимание на важные детали сделали экскурсию необычайно интересной. Огромное спасибо, Сергей, за то, что ты так щедро делишься со слушателями своей любовью к Астане. Александр, Надежда Санкт-Петербург