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тоже становится визитной карточкой города. Очень интересен подбор материала, глубокие исторические справки и большой охват примеров стрит-арта - от глубокой древности до наших дней. Дмитрий интересный собеседник, который по ходу экскурсии рассказал нам много интересного о современной жизни Казахстана, ответил на все интересующие вопросы. В конце экскурсии одарил нас открытками и скидочным купоном на посещение кафе, которым мы с удовольствием воспользовались. Большое спасибо Дмитрию за такое необычное и увлекательное мероприятие!