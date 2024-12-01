3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
Завтра в 12:00
5 дек в 12:00
3 250₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Познакомьтесь с уличным искусством Астаны, узнайте историю граффити и муралов, оцените работы местных художников и погрузитесь в атмосферу творчества
Начало: На Арбате
5 дек в 11:00
6 дек в 11:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища нации в Астане
Зайти в музей народного быта, пострелять из лука и погрузиться в кочевую культуру казахов
Начало: На улице Кордай
Завтра в 10:00
5 дек в 10:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина1 декабря 2024Все очень очень! Спасибо
- ММария10 ноября 2024Очень насыщенная и увлекательная экскурсия! Дмитрий глубоко погружен в материал, он рассказывает с искренним воодушевлением, и слушать его действительно интересно.
- ММария10 ноября 2024Попробовать прекрасные местные вина + насладиться нацоинальной кухней в атмосферном ресторане = рецепт идеального вечера. Спасибо Дане за организацию, такой теплый прием и интересные рассказы обо всем!
- ММария1 ноября 2024В программу входит дегустация прекрасных вин, приятная атмосфера, интересный рассказ, посещение ресторана национальной кухни.
- ННаталья31 октября 2024Выбрали эту экскурсию как альтернативу традиционным, и не прогадали. Дмитрий знакомит с Астаной через муралы - часть городской культуры, которая
- ААнгелина16 октября 2024Экскурсия очень понравилась, спасибо огромное. Дмитрий интересно рассказывает о истории муралов в Астане. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Нескучные экскурсии»
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