Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Астане, цены от 3 250 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Астана для гурманов
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
Завтра в 12:00
5 дек в 12:00
3 250 за всё до 10 чел.
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Пешая
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Познакомьтесь с уличным искусством Астаны, узнайте историю граффити и муралов, оцените работы местных художников и погрузитесь в атмосферу творчества
Начало: На Арбате
5 дек в 11:00
6 дек в 11:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
Сокровища нации в Астане
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища нации в Астане
Зайти в музей народного быта, пострелять из лука и погрузиться в кочевую культуру казахов
Начало: На улице Кордай
Завтра в 10:00
5 дек в 10:00
5 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    1 декабря 2024
    Астана для гурманов
    Все очень очень! Спасибо
    Все очень очень! Спасибо
  • М
    Мария
    10 ноября 2024
    Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
    Очень насыщенная и увлекательная экскурсия! Дмитрий глубоко погружен в материал, он рассказывает с искренним воодушевлением, и слушать его действительно интересно.
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    Экскурсия проходит в одном из старых районов города, что дает возможность увидеть другую, нетуристическую, Астану, а также посмотреть на ее историю через призму уличного искусства.

  • М
    Мария
    10 ноября 2024
    Астана для гурманов
    Попробовать прекрасные местные вина + насладиться нацоинальной кухней в атмосферном ресторане = рецепт идеального вечера. Спасибо Дане за организацию, такой теплый прием и интересные рассказы обо всем!
  • М
    Мария
    1 ноября 2024
    Астана для гурманов
    В программу входит дегустация прекрасных вин, приятная атмосфера, интересный рассказ, посещение ресторана национальной кухни.
    В программу входит дегустация прекрасных вин, приятная атмосфера, интересный рассказ, посещение ресторана национальной кухниВ программу входит дегустация прекрасных вин, приятная атмосфера, интересный рассказ, посещение ресторана национальной кухниВ программу входит дегустация прекрасных вин, приятная атмосфера, интересный рассказ, посещение ресторана национальной кухни
  • Н
    Наталья
    31 октября 2024
    Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
    Выбрали эту экскурсию как альтернативу традиционным, и не прогадали. Дмитрий знакомит с Астаной через муралы - часть городской культуры, которая
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    тоже становится визитной карточкой города. Очень интересен подбор материала, глубокие исторические справки и большой охват примеров стрит-арта - от глубокой древности до наших дней. Дмитрий интересный собеседник, который по ходу экскурсии рассказал нам много интересного о современной жизни Казахстана, ответил на все интересующие вопросы. В конце экскурсии одарил нас открытками и скидочным купоном на посещение кафе, которым мы с удовольствием воспользовались. Большое спасибо Дмитрию за такое необычное и увлекательное мероприятие!

  • А
    Ангелина
    16 октября 2024
    Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
    Экскурсия очень понравилась, спасибо огромное. Дмитрий интересно рассказывает о истории муралов в Астане. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Нескучные экскурсии»

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  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
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  5. Бульвар Нуржол
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Парк Влюбленных
  8. Монумент Казак Ели
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  10. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Астане в декабре 2024
Сейчас в Астане в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 250 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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