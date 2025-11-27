Приглашаем прогуляться по старой части города — там, где когда-то была крепость Акмолинск, зарождалась торговля, формировались купеческие династии и строились первые культовые здания. Каждый камень здесь помнит истории о купцах, переселенцах, воинах и первых жителях. Вы почувствуете настоящий характер города — без глянца и пафоса, но с особой душевной атмосферой.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- сердце крепости: место, где когда-то зародился Акмолинск
- купеческий квартал: аутентичные дома и лавки в районе улицы Кенесары, где когда-то кипела торговая жизнь
- здание первой городской управы — свидетельство того, как военное поселение превращалось в уездный, а затем и в губернский центр
- театр имени Горького, берущий начало от первого городского театра, где выступали заезжие труппы и местные энтузиасты
- старинные улицы, сохранившие неповторимый дух и планировку 19 века
Завершится прогулка неспешным променадом у набережной, где вы сможете обсудить увиденное и услышанное.
Вы узнаете:
- как военная крепость на перекрёстке караванных путей превратилась в ключевой торговый узел между Сибирью и Средней Азией
- какими были мода, товары в лавках, народные праздники и развлечения горожан
- как яркие судьбы и предпринимательская хватка семей Кубриных, Силиных, Мальцевых определяли жизнь Акмолинска
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Желтоксан
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айжан — Организатор в Астане
Провела экскурсии для 115 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья и путешественники! Меня зовут Айжан, я основательница туристической компании. С 2013 года работаю в сфере туризма. То, что я делаю вместе со своей командой, — это результат
