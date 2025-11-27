Мои заказы

Астана: по следам истории

Отыскать контасты и следы прошлого в самом сердце современной столицы
Приглашаем прогуляться по старой части города — там, где когда-то была крепость Акмолинск, зарождалась торговля, формировались купеческие династии и строились первые культовые здания. Каждый камень здесь помнит истории о купцах, переселенцах, воинах и первых жителях. Вы почувствуете настоящий характер города — без глянца и пафоса, но с особой душевной атмосферой.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • сердце крепости: место, где когда-то зародился Акмолинск
  • купеческий квартал: аутентичные дома и лавки в районе улицы Кенесары, где когда-то кипела торговая жизнь
  • здание первой городской управы — свидетельство того, как военное поселение превращалось в уездный, а затем и в губернский центр
  • театр имени Горького, берущий начало от первого городского театра, где выступали заезжие труппы и местные энтузиасты
  • старинные улицы, сохранившие неповторимый дух и планировку 19 века

Завершится прогулка неспешным променадом у набережной, где вы сможете обсудить увиденное и услышанное.

Вы узнаете:

  • как военная крепость на перекрёстке караванных путей превратилась в ключевой торговый узел между Сибирью и Средней Азией
  • какими были мода, товары в лавках, народные праздники и развлечения горожан
  • как яркие судьбы и предпринимательская хватка семей Кубриных, Силиных, Мальцевых определяли жизнь Акмолинска

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Желтоксан
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айжан
Айжан — Организатор в Астане
Провела экскурсии для 115 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья и путешественники! Меня зовут Айжан, я основательница туристической компании. С 2013 года работаю в сфере туризма. То, что я делаю вместе со своей командой, — это результат
читать дальше

многолетнего труда, любви к путешествиям и стремления показать всем красоту и уникальность Казахстана. У нас не просто туры, а настоящие приключения, полные ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Будем очень рады видеть каждого из вас на наших экскурсионных турах.

