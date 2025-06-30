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рот! Молодец. Очень хорошо знает историю, интересные факты приводит. Видно, что человек увлеченный! Показала Астану во всей красе. Мы целый день ходили по достопримечательностям, и думали что уже все видели. Но нет! С таким экскурсоводом не заскучаешь. Интересно думаю будет людям любого возраста, к тому же на автомобиле. Огромное спасибо и водителю. Пожалели что были только на одной экскурсии. Однозначно приедем еще!