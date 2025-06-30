Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборТысячи огней столицы
Вечерняя Астана раскрывает свою красоту в свете тысяч огней. Прогулка по главным достопримечательностям города станет незабываемым опытом
«Центральную набережную и мост Атырау»
20 июл в 19:00
23 июл в 19:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Увидеть и сравнить два берега столицы Казахстана - исторический и современный
Начало: Возле городского цирка
«Правый берег — исторический центр:»
20 июл в 16:00
27 июл в 16:00
1550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Увидеть прошлое, память и историю города, спрятанную за современными фасадами
Начало: У театра им. Горького
«Набережная Ишима с прекрасным видом на реку»
Завтра в 17:00
17 июл в 17:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 июня 2025Добрый день! Остались под большим впечатлением от экскурсии. Жанар просто на первых минутах захватила все наше внимание, слушали просто открыв
- ММарина27 июня 2025Нам очень понравилось. Потрясающий гид, умный, вежливый, интересно рассказывал. Машина приехала вовремя, гид Азамат встретил нас в холле гостиницы с зонтиком. Даже дождь не испортил эту прекрасную экскурсию.
- ККсения26 июня 2025За такой короткий срок мы столько увидели и узнали об Астане! Спасибо Азамату за интересную экскурсию, чувство юмора, галантность и заражающую любовь к свой стране!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Астане в июле 2025
Сейчас в Астане в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 1550 до 8500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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