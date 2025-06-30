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Экскурсии по набережной Астаны

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Астане, цены от 1550 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Тысячи огней столицы
На машине
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Тысячи огней столицы
Вечерняя Астана раскрывает свою красоту в свете тысяч огней. Прогулка по главным достопримечательностям города станет незабываемым опытом
«Центральную набережную и мост Атырау»
20 июл в 19:00
23 июл в 19:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Астана: город, который удивит
На автобусе
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Увидеть и сравнить два берега столицы Казахстана - исторический и современный
Начало: Возле городского цирка
«Правый берег — исторический центр:»
20 июл в 16:00
27 июл в 16:00
1550 ₽ за человека
Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Увидеть прошлое, память и историю города, спрятанную за современными фасадами
Начало: У театра им. Горького
«Набережная Ишима с прекрасным видом на реку»
Завтра в 17:00
17 июл в 17:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    30 июня 2025
    Тысячи огней столицы
    Добрый день! Остались под большим впечатлением от экскурсии. Жанар просто на первых минутах захватила все наше внимание, слушали просто открыв
    читать дальше

    рот! Молодец. Очень хорошо знает историю, интересные факты приводит. Видно, что человек увлеченный! Показала Астану во всей красе. Мы целый день ходили по достопримечательностям, и думали что уже все видели. Но нет! С таким экскурсоводом не заскучаешь. Интересно думаю будет людям любого возраста, к тому же на автомобиле. Огромное спасибо и водителю. Пожалели что были только на одной экскурсии. Однозначно приедем еще!

  • М
    Марина
    27 июня 2025
    Тысячи огней столицы
    Нам очень понравилось. Потрясающий гид, умный, вежливый, интересно рассказывал. Машина приехала вовремя, гид Азамат встретил нас в холле гостиницы с зонтиком. Даже дождь не испортил эту прекрасную экскурсию.
  • К
    Ксения
    26 июня 2025
    Тысячи огней столицы
    За такой короткий срок мы столько увидели и узнали об Астане! Спасибо Азамату за интересную экскурсию, чувство юмора, галантность и заражающую любовь к свой стране!
    За такой короткий срок мы столько увидели и узнали об Астане! Спасибо Азамату за интересную экскурсиюЗа такой короткий срок мы столько увидели и узнали об Астане! Спасибо Азамату за интересную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Набережная»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Монумент Казак Ели
  7. Бульвар Нуржол
  8. Дворец мира и согласия
  9. Площадь Независимости
  10. Парк Влюбленных
Сколько стоит экскурсия по Астане в июле 2025
Сейчас в Астане в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 1550 до 8500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Астане, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Астаны. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025