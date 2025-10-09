Аудиогид
Знакомство с Астаной: уникальная аудиопрогулка по Старому городу
Погрузитесь в историю и культуру Астаны, пройдя по маршруту аудиогида. Откройте для себя город под новым углом
Начало: Около Русского Академического театра
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
790 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Сокровище степи - Главная мечеть Казахстана
Откройте для себя величие главной мечети Казахстана. Узнайте о её архитектуре, истории и символике, прогуливаясь по залам, наполненным светом и покоем
Начало: У мечети
Расписание: в субботу в 15:00
11 окт в 15:00
18 окт в 15:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Астана: по следам истории
Отыскать контасты и следы прошлого в самом сердце современной столицы
Начало: На улице Желтоксан
Расписание: в воскресенье в 11:00
12 окт в 11:00
19 окт в 11:00
1500 ₽ за человека
