Астана - город будущего: обзорная прогулка

Давайте откроем Астану вместе! Я расскажу вам

5
2 отзыва
Давайте откроем Астану вместе! Я расскажу вам, как поселение среди степи с течением времени превратилось в величественную столицу, а по пути мы будем изучать современную архитектуру, в которой роскошь востока переплетается с элементами европейской культуры и колоритом Казахстана.
Астана - город будущего: обзорная прогулка
Астана - город будущего: обзорная прогулка
Астана - город будущего: обзорная прогулка
Астана - город будущего: обзорная прогулка
Астана - город будущего: обзорная прогулка
Астана - город будущего: обзорная прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка «Байтерек»
  • Набережная
  • Арбат
  • Дворцовая площадь
  • Мечети и церкви
  • Пешеходные мосты и парки
  • Исторические памятники
  • Национальный космический центр
  • ЭКСПО центр
  • Центральная площадь
  • Флагшток 111 м. и флаг 30х15м.
  • Корейский сад дружбы
  • Триумфальная арка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Уважаемые гости! Откройте нашу столицу вместе со мной! Вы узнаете, как возник современный город в степи и что было раньше. Посетите основные достопримечательности старой и новой части города.
В старой части увидим монументальные памятники казахских ханов, здания прошлого столетия и советской эпохи. Прогуляемся по набережной, выйдем к Дворцовой площади, где сосредоточены современные здания — Дворец мира и Согласия в виде пирамиды, Дворец Творчества, Дворец Независимости, зайдем в соборную мечеть.
Поднимемся на смотровую площадку на высоту 97 м., откроется прекрасная панорама с высоты птичьего полета практически на весь город.
По вашему желанию можем посетить православную или католическую церкви, синагогу. Пройдемся по местному Арбату, выйдем на пешеходный мост в виде осетра, если будет жарко, то можем охладиться у Сухих фонтанов.
Чтобы окунуться в атмосферу культуры и быта кочевников, зайдем в дом казахского ювелира. Посетим территории ЭКСПО центра, национального космического центра с макетами ракет, корейский сад дружбы.
Вы увидите как в небольшом городе сочетаются роскошь Востока, утонченность Запада и национальный колорит!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (Камри или минивен)
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты на посещения (Байтерек — 2000 тенге, ювелирный музей — 2000 тенге)
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Экскурсия будет автомобильно-пешеходная. Одежда по погоде и удобная обувь. Хорошее настроение.
  • В ходе экскурсии можем сделать кофе-брейк
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
24 сен 2022
Наш тур по Астане был 2 часа. От всей нашей команды благодарим гида Ляззат за высокий профессионализм, интересные истории, любовь к своей Родине. 🙏😊
Е
8 авг 2022
Прекрасный гид Дана и водитель Данен сделали наше знакомство с Астаной комфортным и интересным! Гид подстроилась под наши запросы. Даже заехали за сим картой и в обменник, так как мы были первый день в стране. Очень удобно. Дана прекрасно рассказывает о городе, истории, говорит об интересных фактах, отвечает на все вопросы. Просто супер. Кстати, на вопросы отвечает до и после экскурсии. Полный сервис. Помимо ключевых достопримечательностей, зашли в магазин, основанный купцом еще в 1907 году, посетили мечеть Хазрет Султан. Очень красиво. Спасибо за прекрасную экскурсию на комфортном автомобиле! Очень довольны. Рекомендую!

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