Что вас ждет

Уважаемые гости! Откройте нашу столицу вместе со мной! Вы узнаете, как возник современный город в степи и что было раньше. Посетите основные достопримечательности старой и новой части города.

В старой части увидим монументальные памятники казахских ханов, здания прошлого столетия и советской эпохи. Прогуляемся по набережной, выйдем к Дворцовой площади, где сосредоточены современные здания — Дворец мира и Согласия в виде пирамиды, Дворец Творчества, Дворец Независимости, зайдем в соборную мечеть.

Поднимемся на смотровую площадку на высоту 97 м., откроется прекрасная панорама с высоты птичьего полета практически на весь город.

По вашему желанию можем посетить православную или католическую церкви, синагогу. Пройдемся по местному Арбату, выйдем на пешеходный мост в виде осетра, если будет жарко, то можем охладиться у Сухих фонтанов.

Чтобы окунуться в атмосферу культуры и быта кочевников, зайдем в дом казахского ювелира. Посетим территории ЭКСПО центра, национального космического центра с макетами ракет, корейский сад дружбы.

Вы увидите как в небольшом городе сочетаются роскошь Востока, утонченность Запада и национальный колорит!