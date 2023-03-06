Купеческий Акмолинск

Посетить исторические кварталы Астаны и погрузиться в атмосферу 19 века с профессиональным гидом

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Астана — это город с тысячелетней историей. Устремленный в инновационное будущее, он продолжает хранить традиции прошлого.

О них мы и поговорим! Я покажу вам архивные фото и раскрою, как менялась Астана: ее архитектура, традиции и повседневная жизнь. Расскажу о разрушенных большевиками заводах и фабриках. А также проведу по улицам, где до сих пор можно найти купеческие дома.
Купеческий Акмолинск
Купеческий Акмолинск
Купеческий Акмолинск
Купеческий Акмолинск
Купеческий Акмолинск
Купеческий Акмолинск
Купеческий Акмолинск
Купеческий Акмолинск
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Описание

Что вас ожидает

Прикосновение к прошлому

Мы осмотрим главные достопримечательности Старого города, расположенного в Правобережье. Погуляем по набережной реки Ишим, проедем по историческим улицам и увидим, где в Средневековье проходил Великий шелковый путь. Я покажу вам Базарную площадь, купеческие дворцы 19 века, здания первого женского училища и старейшего кинотеатра в городе. Раскрою их историю и архитектурные особенности.

Интересные факты

Вы узнаете, какие мануфактуры и фабрики работали в Астане два столетия назад и почему в те времена она называлась Акмолинском. В чем заключались дух и характер города, какие великие люди в нем творили и какой след они оставили в местной истории. А также: что из еды поставляли на имперский стол Романовых, где собирались купцы из разных стран и чем они торговали.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
6 мар 2023
Я заказывала экскурсию Купеческий Акмолинск, экскурсовод Алтын. Экскурсия замечательная, я была впервые в Астане, поэтому, с учетом моих пожелания, Алтын сначала провезла меня по всему городу, а закончили мы экскурсию купеческими домами в старой части Астаны. Алтын хорошо знакома с историей города, интересно рассказывает обо всех достопримечательностях, отвечает на вопросы. Чувствуется, что она влюблена в свой город. Алтын также порекомендовала в какие музеи можно сходить, что еще можно посмотреть в городе и окрестностях. . Очень внимательная и доброжелательная. Когда мы согласовывали экскурсию, всегда была на связи, быстро отвечала. Спасибо!

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