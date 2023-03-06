Астана — это город с тысячелетней историей. Устремленный в инновационное будущее, он продолжает хранить традиции прошлого. О них мы и поговорим! Я покажу вам архивные фото и раскрою, как менялась Астана: ее архитектура, традиции и повседневная жизнь. Расскажу о разрушенных большевиками заводах и фабриках. А также проведу по улицам, где до сих пор можно найти купеческие дома.

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Описание

Что вас ожидает

Прикосновение к прошлому

Мы осмотрим главные достопримечательности Старого города, расположенного в Правобережье. Погуляем по набережной реки Ишим, проедем по историческим улицам и увидим, где в Средневековье проходил Великий шелковый путь. Я покажу вам Базарную площадь, купеческие дворцы 19 века, здания первого женского училища и старейшего кинотеатра в городе. Раскрою их историю и архитектурные особенности.

Интересные факты

Вы узнаете, какие мануфактуры и фабрики работали в Астане два столетия назад и почему в те времена она называлась Акмолинском. В чем заключались дух и характер города, какие великие люди в нем творили и какой след они оставили в местной истории. А также: что из еды поставляли на имперский стол Романовых, где собирались купцы из разных стран и чем они торговали.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.