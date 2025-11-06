Индивидуальная
до 5 чел.
Национальный парк «Бурабай» - это рай
Отправиться из Астаны в горы и к местам силы, посетить сакскую баню и насладиться покоем
Начало: У вашего отеля
«Гора Болектау — панорама с высоты 490 м на зеркала озёр»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Деловая и культурная Астана
Оценить роскошь Востока, утончённость Запада и национальный колорит столицы
«Мы прокатимся к Атыраускому мосту в форме рыбы, откуда открывается панорама на оба берега столицы»
Завтра в 09:30
13 ноя в 09:30
10 165 ₽
10 700 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
6 мест, где оживает город: вечерняя Астана
Полюбоваться улицами и достопримечательностями в свете ночных фонарей
Начало: У вашего отеля
«Байтерек — сердца столицы, где чувствуется магия ночных огней и открывается завораживающая панорама сияющего города»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 3750 ₽
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин6 ноября 2025Для уровня экскурсовода Трипстера экскурсия Дины не дотягивает. Да, доброжелательность, да любовь к Астане и Казахстану, да цифры и факты
- ЯЯрослав3 ноября 2025Приезжал в Астану с детьми на каникулы. Всего за 3 дня успели влюбиться в Астану благодаря Дине. На этой экскурсии
- ВВладимир3 ноября 2025Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомство с городом, знание инфраструктуры
- ММария27 октября 2025Организатор отвечает очень быстро, все вопросы решили оперативно. Наш гид Дина учла все наши пожелания. Экскурсия прошла хорошо, интересно.
Спасибо Дине! Рекомендую.
- ЕЕкатерина23 октября 2025Отличная экскурсия! Были с коллегами, всем очень понравилось
Сами бы, конечно, столько достопримечательностей за один раз не успели посмотреть. Передвигались на комфортной машине. Дина очень интересно рассказывает про город, а также посоветовала отличный ресторан с национальной кухней.
Спасибо!))
- ААлександр10 октября 2025Организация экскурсии была на высшем уровне — всё чётко, без задержек, с учётом всех наших пожеланий. Гид сумел найти подход
- ССергей10 октября 2025Дина, спасибо Вам большое, очень понравилась экскурсия!
- ННаталья4 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсия, и индивидуальный подход. Дело
- ВВячеслав1 октября 2025Всевышний всегда шел нам на встречу- предоставил нам возможность познакомиться с новым человеком в столице великой страны Казахстан Астане. Дина,
- ЕЕлена24 сентября 2025Экскурсия очень интересная, структурная, и в тоже время лёгкая, время арлетело не заметно. Рекомендасьон!
- ЛЛюдмила22 сентября 2025Дина, спасибо большое за экскурсию!
Мы были первый раз в Астане и благодаря Вам влюбились в нее с первого взгляда!
Очень много зависит от того кто впервые покажет и расскажет о городе.
Нам повезло)
- ННаталья19 сентября 2025Отлично провели время
Всё четко по времени, комфортный транспорт, насыщенная программа. Узнали много нового и увидели все самые важные места. Смело рекомендую эту экскурсию в качестве первого знакомства с городом.
- ООксана18 сентября 2025Дина, просто замечательная. Великолепно знает город, историю. Очень вежливая. Приехала, встретила у отеля. Всё вовремя. Сделала красивые фото. Порекомендовала прекрасный национальный ресторан. Наша большая рекомендация 🫶🏻
- ААлина17 сентября 2025Очень приятный собеседник и экскурсовод Дина! Провела экскурсию легко и познавательно, От Астаны полный восторг, захотелось здесь остаться.
- AAlexandra,14 сентября 2025У нас была экскурсия на Бурабай. Но вместо гида Алтын, была гид Дария. К сожалению подача информации была сбивчивой и
- ААнна9 сентября 2025Сегодня посетили прекрасный город, Астана. Спасибо за хорошо организованную экскурсию. Замечательный гид, Дина,вкладываюшая душу в свою работу. Море положительных эмоций от посещенных мест. Рекомендуем всем, кого интересует история Астаны. Спасибо!
- ИИрина8 сентября 2025Были сегодня на экскурсии. У нас выдалась долгая пересадка между самолетами и решили не тратить времени зря. Очень быстро забронировали
- ССветлана30 августа 2025Очень познавательная и интересная экскурсия, по самым знаковым достопримечательностям Астаны! Дина прекрасный гид, она всё чётко и грамотно повествовала нам на протяжении маленького путешествия по столице! Даже не заметили как время пролетело, спасибо за прекрасное время провождения! Всем советую! 🐶
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Астане в ноябре 2025
Сейчас в Астане в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 3750 до 25 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Панорамы», 18 ⭐ отзывов, цены от 3750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь