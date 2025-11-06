Мои заказы

Красивые виды и панорамы Астаны

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Астане, цены от 3750 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Национальный парк «Бурабай» - это рай
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Национальный парк «Бурабай» - это рай
Отправиться из Астаны в горы и к местам силы, посетить сакскую баню и насладиться покоем
Начало: У вашего отеля
«Гора Болектау — панорама с высоты 490 м на зеркала озёр»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Деловая и культурная Астана
На машине
3.5 часа
-
5%
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Деловая и культурная Астана
Оценить роскошь Востока, утончённость Запада и национальный колорит столицы
«Мы прокатимся к Атыраускому мосту в форме рыбы, откуда открывается панорама на оба берега столицы»
Завтра в 09:30
13 ноя в 09:30
10 165 ₽10 700 ₽ за всё до 4 чел.
6 мест, где оживает город: вечерняя Астана
На машине
2 часа
-
25%
Индивидуальная
6 мест, где оживает город: вечерняя Астана
Полюбоваться улицами и достопримечательностями в свете ночных фонарей
Начало: У вашего отеля
«Байтерек — сердца столицы, где чувствуется магия ночных огней и открывается завораживающая панорама сияющего города»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 3750 ₽5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    6 ноября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Для уровня экскурсовода Трипстера экскурсия Дины не дотягивает. Да, доброжелательность, да любовь к Астане и Казахстану, да цифры и факты
    читать дальше

    (не всегда точные). Но маловато для экскурсии "Деловая и культурная Астана". Больше похоже на "посмотрите налево, посмотрите направо". Нам не хватило связанного рассказа от истории появления крепости Акмола до переноса столицы из Алмата в Астану. С фактами, которые не прочитаешь в сети.
    Но поездка по городу на машине в холодную погоду, конечно, большой плюс.

    Для уровня экскурсовода Трипстера экскурсия Дины не дотягивает. Да, доброжелательность, да любовь к Астане и Казахстану
  • Я
    Ярослав
    3 ноября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Приезжал в Астану с детьми на каникулы. Всего за 3 дня успели влюбиться в Астану благодаря Дине. На этой экскурсии
    читать дальше

    посмотрели все главные достопримечательности и успели побывать в чудесной мечети 📸🕌рекомендую Дину как гида, очень добрый и отзывчивый гид🙈Были учтены все пожелания, комфортный автомобиль! Дина помогла спланировать дни комфортно для нас, а также порекомендовала хорошие заведения😊

  • В
    Владимир
    3 ноября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомство с городом, знание инфраструктуры
    читать дальше

    и планы развития столицы Астана на перспективу. Показ по направлениям развития столицы и профессиональные навыки в представлении материала.
    Мы остались очень довольны.
    Советую заказывать и погрузиться в историю и развитие столицы Казахстана.
    Владимир.

    Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомствоБыли на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомствоБыли на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомствоБыли на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомство
  • М
    Мария
    27 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Организатор отвечает очень быстро, все вопросы решили оперативно. Наш гид Дина учла все наши пожелания. Экскурсия прошла хорошо, интересно.
    Спасибо Дине! Рекомендую.
    Организатор отвечает очень быстро, все вопросы решили оперативно. Наш гид Дина учла все наши пожелания. Экскурсия прошла хорошо, интересноОрганизатор отвечает очень быстро, все вопросы решили оперативно. Наш гид Дина учла все наши пожелания. Экскурсия прошла хорошо, интересно
  • Е
    Екатерина
    23 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Отличная экскурсия! Были с коллегами, всем очень понравилось
    Сами бы, конечно, столько достопримечательностей за один раз не успели посмотреть. Передвигались на комфортной машине. Дина очень интересно рассказывает про город, а также посоветовала отличный ресторан с национальной кухней.
    Спасибо!))
  • А
    Александр
    10 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Организация экскурсии была на высшем уровне — всё чётко, без задержек, с учётом всех наших пожеланий. Гид сумел найти подход
    читать дальше

    к каждому участнику группы, отвечал на все вопросы и создавал по-настоящему дружескую атмосферу. По итогам проведённой экскурсии красавица Астана останется в наших сердцах навсегда! Большое спасибо нашему Гиду.
    Рекомендую!

  • С
    Сергей
    10 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Дина, спасибо Вам большое, очень понравилась экскурсия!
  • Н
    Наталья
    4 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Хочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсия, и индивидуальный подход. Дело
    читать дальше

    в том, что у нас в Астане была 7-часовая пересадка, и мы хотели получить максимум от неё))) мы получили даже больше!!! Нас встретили на вокзале (на старом вокзале), показали достопримечательности, рассказали и про сам город. Мы прошлись по мосту Атырау, поднялись на башню Байтерек, побывали с экскурсионным туром во Дворце мира и согласия, посетили мечеть Нур-Султан, зачекинились в музее будущего Нур Алеме, пообедали в замечательном милом ресторанчике и отправились в аэропорт. Это было незабываемое времяпрепровождение. Мы нисколько не пожалели - экскурсия стоит каждого потраченного тенге. Очень рекомендую!!!

    Хочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсияХочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсияХочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсияХочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсияХочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсия
  • В
    Вячеслав
    1 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Всевышний всегда шел нам на встречу- предоставил нам возможность познакомиться с новым человеком в столице великой страны Казахстан Астане. Дина,
    читать дальше

    как истинный гражданин своей страны, так преподнесла нам свою любимую столицу Астану, что мы все время (а не мало не много 6 часов), просто, ездили и ходили с восхищением увиденного и услышанного. Дина и Астана -человек и город нас влюбили по «самые уши». Спасибо Вам огромное! Все секреты поездки раскрывать не будем. Приезжайте, смотрите, кайфуйте в Алмате с Диной!!!

  • Е
    Елена
    24 сентября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Экскурсия очень интересная, структурная, и в тоже время лёгкая, время арлетело не заметно. Рекомендасьон!
  • Л
    Людмила
    22 сентября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Дина, спасибо большое за экскурсию!
    Мы были первый раз в Астане и благодаря Вам влюбились в нее с первого взгляда!
    Очень много зависит от того кто впервые покажет и расскажет о городе.
    Нам повезло)
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Отлично провели время
    Всё четко по времени, комфортный транспорт, насыщенная программа. Узнали много нового и увидели все самые важные места. Смело рекомендую эту экскурсию в качестве первого знакомства с городом.
  • О
    Оксана
    18 сентября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Дина, просто замечательная. Великолепно знает город, историю. Очень вежливая. Приехала, встретила у отеля. Всё вовремя. Сделала красивые фото. Порекомендовала прекрасный национальный ресторан. Наша большая рекомендация 🫶🏻
  • А
    Алина
    17 сентября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Очень приятный собеседник и экскурсовод Дина! Провела экскурсию легко и познавательно, От Астаны полный восторг, захотелось здесь остаться.
    Очень приятный собеседник и экскурсовод Дина! Провела экскурсию легко и познавательно, От Астаны полный восторг, захотелось здесь остатьсяОчень приятный собеседник и экскурсовод Дина! Провела экскурсию легко и познавательно, От Астаны полный восторг, захотелось здесь остатьсяОчень приятный собеседник и экскурсовод Дина! Провела экскурсию легко и познавательно, От Астаны полный восторг, захотелось здесь остатьсяОчень приятный собеседник и экскурсовод Дина! Провела экскурсию легко и познавательно, От Астаны полный восторг, захотелось здесь остатьсяОчень приятный собеседник и экскурсовод Дина! Провела экскурсию легко и познавательно, От Астаны полный восторг, захотелось здесь остатьсяОчень приятный собеседник и экскурсовод Дина! Провела экскурсию легко и познавательно, От Астаны полный восторг, захотелось здесь остатьсяОчень приятный собеседник и экскурсовод Дина! Провела экскурсию легко и познавательно, От Астаны полный восторг, захотелось здесь остатьсяОчень приятный собеседник и экскурсовод Дина! Провела экскурсию легко и познавательно, От Астаны полный восторг, захотелось здесь остаться
  • A
    Alexandra,
    14 сентября 2025
    Национальный парк «Бурабай» - это рай
    У нас была экскурсия на Бурабай. Но вместо гида Алтын, была гид Дария. К сожалению подача информации была сбивчивой и
    читать дальше

    сведена к тому что в целом ты прочитал на кануне в интернете. Так же гид пыталась рассказать что-то об Астане, но видимо из-за того что сама из другого города, то подносилась информация с туристическим описанием как из брошюры по Астане. Не понравилось то что гид пошла обедать с нами за одним столом, ни в одной стране гиды так не делают. Мы не смогли обсудить внутри семьи впечатление от места. Также она не объяснила, это тем что вы заплатите за мой обед вместо оплаты входа в национальный парк. Хотя в итоге так и вышло. А вот водитель маршрута был прекрасен, чётко выдерживал тайминг и следил за безопасностью маршрута. Что очень важно когда ты путешествуешь с детьми. К организатору Алтын вопросов нет, экскурсия была организована отлично.

    У нас была экскурсия на Бурабай. Но вместо гида Алтын, была гид Дария. К сожалению подачаУ нас была экскурсия на Бурабай. Но вместо гида Алтын, была гид Дария. К сожалению подача
  • А
    Анна
    9 сентября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Сегодня посетили прекрасный город, Астана. Спасибо за хорошо организованную экскурсию. Замечательный гид, Дина,вкладываюшая душу в свою работу. Море положительных эмоций от посещенных мест. Рекомендуем всем, кого интересует история Астаны. Спасибо!
    Сегодня посетили прекрасный город, Астана. Спасибо за хорошо организованную экскурсию. Замечательный гид, Дина,вкладываюшая душу в своюСегодня посетили прекрасный город, Астана. Спасибо за хорошо организованную экскурсию. Замечательный гид, Дина,вкладываюшая душу в своюСегодня посетили прекрасный город, Астана. Спасибо за хорошо организованную экскурсию. Замечательный гид, Дина,вкладываюшая душу в своюСегодня посетили прекрасный город, Астана. Спасибо за хорошо организованную экскурсию. Замечательный гид, Дина,вкладываюшая душу в свою
  • И
    Ирина
    8 сентября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Были сегодня на экскурсии. У нас выдалась долгая пересадка между самолетами и решили не тратить времени зря. Очень быстро забронировали
    читать дальше

    на тот же день. Дина нас забрала откуда нам было удобнее. Сама экскурсия очень понравилась, как и Астана. Очень приятно, когда человек любит свое дело. Дина не давала нам засыпать и рассказывала много интересных деталей, которых из сухих данных интернета просто не найти. Будем рекомендовать друзьям и знакомым! Спасибо за прекрасно проведенное время.

    Были сегодня на экскурсии. У нас выдалась долгая пересадка между самолетами и решили не тратить времениБыли сегодня на экскурсии. У нас выдалась долгая пересадка между самолетами и решили не тратить времениБыли сегодня на экскурсии. У нас выдалась долгая пересадка между самолетами и решили не тратить времени
  • С
    Светлана
    30 августа 2025
    Деловая и культурная Астана
    Очень познавательная и интересная экскурсия, по самым знаковым достопримечательностям Астаны! Дина прекрасный гид, она всё чётко и грамотно повествовала нам на протяжении маленького путешествия по столице! Даже не заметили как время пролетело, спасибо за прекрасное время провождения! Всем советую! 🐶

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Национальный парк «Бурабай» - это рай
  2. Деловая и культурная Астана
  3. 6 мест, где оживает город: вечерняя Астана
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Башня «Байтерек»
  2. Самое главное
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Дворец мира и согласия
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Бульвар Нуржол
  8. Монумент Казак Ели
  9. Площадь Независимости
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Астане в ноябре 2025
Сейчас в Астане в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 3750 до 25 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Панорамы», 18 ⭐ отзывов, цены от 3750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь