Экскурсия по Астане: откройте для себя столицу Казахстана

Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Астане, где вас ждут потрясающие достопримечательности, включая проекты Нормана Фостера и международный выставочный комплекс Экспо 2017.

Вы сможете насладиться дегустацией казахских вин, погрузиться в атмосферу старого Целинограда и посетить крупнейшую мечеть Центральной Азии. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит влюбиться в столицу Казахстана!
Описание экскурсии

Погружение в культуру и архитектуру Астаны Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по столице Казахстана — Астане, где вы посетите основные достопримечательности города, включая проекты всемирно известного архитектора Нормана Фостера и международный выставочный комплекс Экспо 2017. В программе — дегустация казахских вин в Казахстанской винотеке, возможность погрузиться в атмосферу старого Целинограда в кафе советского стиля, где вы сможете самостоятельно приготовить ароматный чай и кофе, а также насладиться вкусными десертами. Вы также посетите национальный музей с выставками Золотого человека, символа Казахстана, крупнейшую мечеть Центральной Азии, военно-исторический музей, а также Астана Опера. В завершение вы попробуете арабский чай с шафраном и увидите ракеты с космодрома Байконур. С нами вы не соскучитесь и влюбитесь в Астану! Ждем вас в гостях! Важная информация:
При себе иметь шляпы и солнцезащитные крема.

все дни

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монумент Астана Байтерек
  • Самая большая мечеть
  • Астана опера
  • Дворец мира и согласия
  • Монумент независимости
  • Музей первого президента
  • Национальный музей
  • Старый город
  • Набережная реки
  • Успенский собор
  • Парк Елизаветы 2
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Монумент Байтерек
Завершение: Район Есиль
Когда и сколько длится?
Когда: все дни
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • При себе иметь шляпы и солнцезащитные крема
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Астаны

