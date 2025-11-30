Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Астане, где вас ждут потрясающие достопримечательности, включая проекты Нормана Фостера и международный выставочный комплекс Экспо 2017.
Вы сможете насладиться дегустацией казахских вин, погрузиться в атмосферу старого Целинограда и посетить крупнейшую мечеть Центральной Азии. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит влюбиться в столицу Казахстана!
Описание экскурсии
Погружение в культуру и архитектуру Астаны Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по столице Казахстана — Астане, где вы посетите основные достопримечательности города, включая проекты всемирно известного архитектора Нормана Фостера и международный выставочный комплекс Экспо 2017. В программе — дегустация казахских вин в Казахстанской винотеке, возможность погрузиться в атмосферу старого Целинограда в кафе советского стиля, где вы сможете самостоятельно приготовить ароматный чай и кофе, а также насладиться вкусными десертами. Вы также посетите национальный музей с выставками Золотого человека, символа Казахстана, крупнейшую мечеть Центральной Азии, военно-исторический музей, а также Астана Опера. В завершение вы попробуете арабский чай с шафраном и увидите ракеты с космодрома Байконур. С нами вы не соскучитесь и влюбитесь в Астану! Ждем вас в гостях! Важная информация:
При себе иметь шляпы и солнцезащитные крема.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Астана Байтерек
- Самая большая мечеть
- Астана опера
- Дворец мира и согласия
- Монумент независимости
- Музей первого президента
- Национальный музей
- Старый город
- Набережная реки
- Успенский собор
- Парк Елизаветы 2
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Монумент Байтерек
Завершение: Район Есиль
Когда и сколько длится?
Когда: все дни
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- При себе иметь шляпы и солнцезащитные крема
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
