Погружение в культуру и архитектуру Астаны Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по столице Казахстана — Астане, где вы посетите основные достопримечательности города, включая проекты всемирно известного архитектора Нормана Фостера и международный выставочный комплекс Экспо 2017. В программе — дегустация казахских вин в Казахстанской винотеке, возможность погрузиться в атмосферу старого Целинограда в кафе советского стиля, где вы сможете самостоятельно приготовить ароматный чай и кофе, а также насладиться вкусными десертами. Вы также посетите национальный музей с выставками Золотого человека, символа Казахстана, крупнейшую мечеть Центральной Азии, военно-исторический музей, а также Астана Опера. В завершение вы попробуете арабский чай с шафраном и увидите ракеты с космодрома Байконур. С нами вы не соскучитесь и влюбитесь в Астану! Ждем вас в гостях! Важная информация:

При себе иметь шляпы и солнцезащитные крема.