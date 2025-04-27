Групповая
до 20 чел.
Боровое: зелёное сердце Казахстана
Путешествие в Боровое - это возможность насладиться природой, тишиной и живописными видами. Откройте для себя легенды и историю Казахстана
Начало: У спорткомплекса «Казахстан»
Расписание: ежедневно в 08:00
27 апр в 08:00
28 апр в 08:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Ночная экскурсия по Астане
Погрузитесь в атмосферу ночной Астаны, где город оживает в свете огней. Посетите знаковые места столицы и насладитесь уникальными видами
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
27 апр в 21:00
28 апр в 21:00
39 044.45 ₸ за экскурсию
Индивидуальная
Астана - город, где сбываются мечты
Погрузитесь в историю Астаны, где мечты становятся реальностью. Узнайте о главных архитектурных концепциях и вдохновитесь на новые свершения
Начало: Проспект Республики, 34
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
27 апр в 09:00
57 000 ₸ за всё до 50 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «На автобусе»
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