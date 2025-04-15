Аудиогид
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны с эксклюзивной аудиоэкскурсией. Вас ждет увлекательное путешествие по бульвару Нуржол
Начало: Проспект Туран, 37, Есильский район
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5150 ₸ за человека
Индивидуальная
до 18 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Астаны
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности Астаны, включая небоскребы, Круглую и Главную площади, а также монумент Астана Байтерек
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
69 600 ₸ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Астане: откройте для себя столицу Казахстана
Начало: Монумент Байтерек
Расписание: все дни
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
154 000 ₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся15 апреля 2025Добрый день. Отличная экскурсия. За 4 часа посмотрели знаковые достопримечательности города, в том числе Байтерек, Мечеть, Экспо, Ботанический сад, заехали
- ННаталья28 марта 2025Нашей группе из 9 человек (5 детей и 4 взрослых) понравилась индивидуальная 4-х часовая экскурсия по Астане с гидом Даной.
- ООлеся26 сентября 2024Астана- молодой город с небольшой пока историей.
Индивидуальная экскурсия- комфорт при любых обстоятельствах.
Гид Орал с водителем на Toyota Camry были вовремя
- ЕЕлена3 августа 2024Хочу сказать спасибо году Орал за любовь к своему родному городу Целинограду-Астане и за любовь к своей профессии. Самые главные
- ЕЕвгения16 июля 2024Очень понравилась экскурсия!))) Спасибо Айгерим!))
- ЕЕлена13 сентября 2023Современный, молодой город Астана. Впечатлило посещение Мечети
Спасибо большое организаторам экскурсии: все на высоком уровне! Внимательные и доброжелательные профессионалы своего дела
- GGalina.p13 июля 2023Проводила экскурсию Саулия, очень приятная, отзывчивая, добродушная женщина.
Рассказала много интересной информации и об Акмоле, и об Астане. Мы проехали рядом
- ИИрина6 июня 2023Организовали экскурсию для группы подростков из Москвы, детям экскурсия понравилась. Организаторы сработали четко, оперативно отвечали на все наши вопросы, благодарим от души! Будем обращаться ещё.
- ИИрина1 мая 2023Отлично постаренный маршрут, оптимальное время экскурсии, приветливый водитель и просто классный экскурсовод Айгирим! Столько знаний, столько интересного мы узнали и посмотрели! Все с душой, с любовью у своему городу, с большим уважением к гостям! Молодцы! 😊👍👍👍
