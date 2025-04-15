читать дальше

у отеля.

Поднялись на Байтерек, где нас встретил местный экскурсовод. Орал дополняла рассказ интересными фактами. Но на мой взгляд удобнее это было сделать по завершении, не перебивая экскурсовода.

С высоты весь город был как на ладони. Хорошо, что начали экскурсию здесь: мне так удобнее было ориентироваться потом.

Главная мечеть Астаны- роскошь и комфорт. Орал постоянно называла цифры: высота, вес, год… все это свидетельствовало об огромном труде- проектировании и строительстве нового города-столицы.

Экспоцентр и современное искусство- на любителя. Зато можно пофантазировать: что тебе напоминает данная скульптура?))

Посетили площадь независимости, где Орал дала рекомендации, что еще посетить в свободный день. Честно, на любой вкус: и национальный музей, и спа-бассейн, и рестораны, и торговые центры.

Орал сделала мне много красивых фото (я на экскурсии была одна). И, как мне кажется, мы очень подружились.

После завершения экскурсии я прогулялись по скверу влюбленных. И прошла до Акорды. Поразило практически полное отсутствие людей.

Очень рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом.