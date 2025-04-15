Мои заказы

Опера Астана – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Опера Астана» в Астане, цены от 5150 ₸. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Пешая
2 часа
1 отзыв
Аудиогид
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны с эксклюзивной аудиоэкскурсией. Вас ждет увлекательное путешествие по бульвару Нуржол
Начало: Проспект Туран, 37, Есильский район
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5150 ₸ за человека
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 18 чел.
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности Астаны, включая небоскребы, Круглую и Главную площади, а также монумент Астана Байтерек
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
69 600 ₸ за всё до 18 чел.
Экскурсия по Астане: откройте для себя столицу Казахстана
Пешая
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
Начало: Монумент Байтерек
Расписание: все дни
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
154 000 ₸ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    15 апреля 2025
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Добрый день. Отличная экскурсия. За 4 часа посмотрели знаковые достопримечательности города, в том числе Байтерек, Мечеть, Экспо, Ботанический сад, заехали
    на местный рынок на гостинцами. Очень понравился наш гид Айгерим. Интересно рассказала нам про Казахстан и Астану, про достопримечательности, про историю. Очень интересно. Отдельное спасибо нашему водителю Андрею, профессионал своего дела. Всем рекомендую к посещению.

  • Н
    Наталья
    28 марта 2025
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Нашей группе из 9 человек (5 детей и 4 взрослых) понравилась индивидуальная 4-х часовая экскурсия по Астане с гидом Даной.
    Очень приятная и милая женщина. Интересно рассказывала. Много полезного узнали о столице Казахстана. Также организация всего тура была безупречной, все четко по минутам рассчитано. никаких задержек. Очень приятные впечатления от всего тура!!! Спасибо большое.

  • О
    Олеся
    26 сентября 2024
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Астана- молодой город с небольшой пока историей.
    Индивидуальная экскурсия- комфорт при любых обстоятельствах.
    Гид Орал с водителем на Toyota Camry были вовремя
    у отеля.
    Поднялись на Байтерек, где нас встретил местный экскурсовод. Орал дополняла рассказ интересными фактами. Но на мой взгляд удобнее это было сделать по завершении, не перебивая экскурсовода.
    С высоты весь город был как на ладони. Хорошо, что начали экскурсию здесь: мне так удобнее было ориентироваться потом.
    Главная мечеть Астаны- роскошь и комфорт. Орал постоянно называла цифры: высота, вес, год… все это свидетельствовало об огромном труде- проектировании и строительстве нового города-столицы.
    Экспоцентр и современное искусство- на любителя. Зато можно пофантазировать: что тебе напоминает данная скульптура?))
    Посетили площадь независимости, где Орал дала рекомендации, что еще посетить в свободный день. Честно, на любой вкус: и национальный музей, и спа-бассейн, и рестораны, и торговые центры.
    Орал сделала мне много красивых фото (я на экскурсии была одна). И, как мне кажется, мы очень подружились.
    После завершения экскурсии я прогулялись по скверу влюбленных. И прошла до Акорды. Поразило практически полное отсутствие людей.
    Очень рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом.

  • Е
    Елена
    3 августа 2024
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Хочу сказать спасибо году Орал за любовь к своему родному городу Целинограду-Астане и за любовь к своей профессии. Самые главные
    достопримечательности нам показали, мечеть- это просто слезы от счастья, Шан-Шатыр, Золотая Ось, Байтерек, выставочный комплекс-шар Expo, и многое другое, обо всём нам рассказали и показали. Дорхану отдельное спасибо!

  • Е
    Евгения
    16 июля 2024
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Очень понравилась экскурсия!))) Спасибо Айгерим!))
  • Е
    Елена
    13 сентября 2023
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Современный, молодой город Астана. Впечатлило посещение Мечети
    Спасибо большое организаторам экскурсии: все на высоком уровне! Внимательные и доброжелательные профессионалы своего дела
    Айгерим и Денис особое вам спасибо!
    Безусловно впечатлило посещение Мечети! Великолепие и убранство, сочетание современных решений и потребностей с вековыми традициями! Масштаб роскоши! И современный город порадовал своим гостеприимством, теплом и уютом! Я в восторге!

  • G
    Galina.p
    13 июля 2023
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Проводила экскурсию Саулия, очень приятная, отзывчивая, добродушная женщина.
    Рассказала много интересной информации и об Акмоле, и об Астане. Мы проехали рядом
    практически со всеми остальными достопримечательностями Астаны, узнали историю их возникновения. Посетили торговый дом купца Кудрина, мечеть Хазрет-Султан.
    Время экскурсии пролетело очень быстро и незаметно. Было интересно, увлекательно, познавательно.
    Саулия нам посоветовала, что ещё мы можем посетить в Астане самостоятельно.

  • И
    Ирина
    6 июня 2023
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Организовали экскурсию для группы подростков из Москвы, детям экскурсия понравилась. Организаторы сработали четко, оперативно отвечали на все наши вопросы, благодарим от души! Будем обращаться ещё.
  • И
    Ирина
    1 мая 2023
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Отлично постаренный маршрут, оптимальное время экскурсии, приветливый водитель и просто классный экскурсовод Айгирим! Столько знаний, столько интересного мы узнали и посмотрели! Все с душой, с любовью у своему городу, с большим уважением к гостям! Молодцы! 😊👍👍👍

