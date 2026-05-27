Предлагаю вам оценить вкус казахстанских вин, удостоенных международных наград, и окунуться в таинство национальной кухни — попробовать настоящий бешбармак и сочную самсу. А затем узнать не понаслышке, что такое кофе с куртом и чай с тары.
Описание экскурсии
Винотека. Вы услышите о происхождении казахстанского вина и его особенностях, а затем продегустируете 6 сортов из винограда, выращенного в Алматинской области.
Ресторан национальной кухни, где вы попробуете традиционное блюдо казахов — бешбармак, оцените вкусную самсу и другие казахские блюда.
Кофейня, в которой вы узнаете, что такое кофе с куртом и чай с тары — и сможете оценить любой напиток.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер на комфортабельном авто Toyota или Mercedes, винная дегустация (18+)
- Дополнительно оплачиваются: обед — около 1700 ₽, кофе/чай — 350 ₽
- Возможно проведение экскурсии для большего числа участников — детали в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У монумента «Байтерек»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алия — ваш гид в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Я профессиональный переводчик и гид с европейским образованием. Опыт работы 12 лет, свободное владение немецким и английским языками. Я познакомлю вас с историей Казахстана, обычаями и традициями казахского народа, великих номадов. Со
