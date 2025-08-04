Индивидуальная
до 5 чел.
Национальный парк «Бурабай» - это рай
Отправиться из Астаны в горы и к местам силы, посетить сакскую баню и насладиться покоем
Начало: У вашего отеля
«Прогулка вдоль Щучьего озера и дегустация местных раков и рыбы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Кофейный спринт по Астане на спорткаре
Прокатиться на Volkswagen Scirocco и сделать 3 пит-стопа в аутентичных кофейнях
«В стоимость включён один кофейный напиток, остальные дегустации — по желанию за доплату: 300–350 ₽ за напиток, 400–450 ₽ за авторский десерт»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4599 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
«А на дегустации вы поймёте, почему сыры из Бурабая занимают первые места в мировых топах»
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
30 600 ₽
34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББелла4 августа 2025Астана для гурмановДата посещения: 4 августа 2025Интересно было познакомиться с местными винами и блюдами. Дана подробно рассказала где и как изготавливают, историю казахского народа через национальную кухню, предложила для дегустации колоритные блюда. Все было вкусно, пьяно и полезно. Спасибо!
- ИИрина2 октября 2025Астана для гурмановСпасибо Дане за раскрытие вкусов Астаны.
Приятно были удивлены качеством местных вин.
Кухня ресторана "Саксаул" выше всяких похвал. Таких барусаки и томленой баранины в других посещенных нами ресторанах города мы не обнаружили!
- ТТатьяна25 сентября 2025Астана для гурмановБыли на этой экскурсии в первый день приезда. Дана очень грамотная, тактичная и интересный собеседник.
Заказать такую экскурсию именно в первый
- ИИнна24 сентября 2025Астана для гурмановОбязательно рекомендуем!!!! Отличные вина, вкуснейший ужин! И самый лучший гид!
- ВВлада22 сентября 2025Астана для гурмановБлагодарим Дану за организацию интересной и познавательной экскурсии в мир Казахских виноделия и гастрономии. Послушали интересную лекцию, вкусно покушали национальную
- оольга22 сентября 2025Астана для гурмановПрогулка по вечерней Астане была очень яркая! Дана прекрасный собеседник, за ужином получили много полезной и нужной информации. Рекомендую всем!
- ААлександр26 августа 2025Астана для гурмановСпасибо Дане за прекрасный вечер!
Прекрасные вина и вкусная еда, ну и увлекательное общение!
- ВВладимир20 августа 2025Астана для гурмановЕсли вы хотите видеть в гиде не только гида, но и кладезь знаний и истории, то рекомендую! Ответит практически на
- ННаталья19 августа 2025Астана для гурмановБлагодарим Дану за чудесную экскурсию в мир кухни кочевых народов Азии. Началось все с дегустации местных вин. Узнали много нового
- ААнна14 августа 2025Астана для гурмановПрофессиональный высокообразованный профессиональный гид смогла за экскурсию влюбить в Астану. Мы в восторге!
- DDMITRY4 августа 2025Астана для гурмановОчень познавательная и интересная экскурсия
Дегустация прошла также на высшем уровне мы узнали много интересного и мы все остались очень довольны
- РРадик28 июля 2025Астана для гурмановЭта экскурсия полностью оправдывает своё название)) Прекрасный гид Дана провела с нами вечер, где была дегустация казахского вина от Винотеки,
- ААртем6 июля 2025Астана для гурмановВсе отлично, нам понравилось
- ЭЭльмира30 июня 2025Астана для гурмановМы провели восхитительные три часа в обществе Даны. Она потрясающе эрудированный человек и умеет рассказывать очень увлекательно. В ней чувствуется
- ТТатьяна13 июня 2025Астана для гурмановДегустация познавательная 👌 Ресторан пафосный 🎉все понравилось 😊
- ЕЕкатерина4 мая 2025Астана для гурмановЗамечательный гастрономический экскурс с чудесной экскурсоводом Олдай - тактичной, грамотной, вежливой. Нам посоветовали ресторан с национальной едой - беш-бармак покорил мое сердце))). Ресторан советую!
- ЛЛюдмила10 апреля 2025Астана для гурмановБольшое спасибо Дане за этот вечер. Дегустация была очень позитивная, а ужин просто замечательный. Мы сами, наверное, никогда не смогли
- OOlesya22 февраля 2025Астана для гурмановБлагодаря Дане вечер был удивительным. На дигусиации я была удивлена качеству вин производимых в Казахстане. Букет, раскрытие вкуса. При этом
- ГГалина3 января 2025Астана для гурмановДана великолепный проводник в историю города, было все интересно, познавательно и вкусно. Впечатления очень положительные. Благодарю
- ГГалина1 декабря 2024Астана для гурмановВсе очень очень! Спасибо
