Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Астане – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Астане, цены от 4599 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Национальный парк «Бурабай» - это рай
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Национальный парк «Бурабай» - это рай
Отправиться из Астаны в горы и к местам силы, посетить сакскую баню и насладиться покоем
Начало: У вашего отеля
«Прогулка вдоль Щучьего озера и дегустация местных раков и рыбы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Кофейный спринт по Астане на спорткаре
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Кофейный спринт по Астане на спорткаре
Прокатиться на Volkswagen Scirocco и сделать 3 пит-стопа в аутентичных кофейнях
«В стоимость включён один кофейный напиток, остальные дегустации — по желанию за доплату: 300–350 ₽ за напиток, 400–450 ₽ за авторский десерт»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4599 ₽ за человека
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
На машине
10 часов
-
10%
38 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
«А на дегустации вы поймёте, почему сыры из Бурабая занимают первые места в мировых топах»
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
30 600 ₽34 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Белла
    4 августа 2025
    Астана для гурманов
    Дата посещения: 4 августа 2025
    Интересно было познакомиться с местными винами и блюдами. Дана подробно рассказала где и как изготавливают, историю казахского народа через национальную кухню, предложила для дегустации колоритные блюда. Все было вкусно, пьяно и полезно. Спасибо!
  • И
    Ирина
    2 октября 2025
    Астана для гурманов
    Спасибо Дане за раскрытие вкусов Астаны.
    Приятно были удивлены качеством местных вин.
    Кухня ресторана "Саксаул" выше всяких похвал. Таких барусаки и томленой баранины в других посещенных нами ресторанах города мы не обнаружили!
    Спасибо Дане за раскрытие вкусов АстаныСпасибо Дане за раскрытие вкусов АстаныСпасибо Дане за раскрытие вкусов АстаныСпасибо Дане за раскрытие вкусов Астаны
  • Т
    Татьяна
    25 сентября 2025
    Астана для гурманов
    Были на этой экскурсии в первый день приезда. Дана очень грамотная, тактичная и интересный собеседник.
    Заказать такую экскурсию именно в первый
    читать дальше

    день было самым верным решением потому что потом мы знали что и где заказывать.
    Жалеем, что не попробовали в том заведении плов (уже наелись тогда), потому что в других местах он нам не понравился.
    Экскурсию рекомендую и именно в первый день визита.

    Были на этой экскурсии в первый день приезда. Дана очень грамотная, тактичная и интересный собеседникБыли на этой экскурсии в первый день приезда. Дана очень грамотная, тактичная и интересный собеседникБыли на этой экскурсии в первый день приезда. Дана очень грамотная, тактичная и интересный собеседникБыли на этой экскурсии в первый день приезда. Дана очень грамотная, тактичная и интересный собеседник
  • И
    Инна
    24 сентября 2025
    Астана для гурманов
    Обязательно рекомендуем!!!! Отличные вина, вкуснейший ужин! И самый лучший гид!
    Обязательно рекомендуем!!!! Отличные вина, вкуснейший ужин! И самый лучший гид!Обязательно рекомендуем!!!! Отличные вина, вкуснейший ужин! И самый лучший гид!
  • В
    Влада
    22 сентября 2025
    Астана для гурманов
    Благодарим Дану за организацию интересной и познавательной экскурсии в мир Казахских виноделия и гастрономии. Послушали интересную лекцию, вкусно покушали национальную
    читать дальше

    кухню и узнали для себя новые интересные исторические факты. Помимо прочего, Дана поделилась с нами полезной информацией о том, что приобрести в качестве сувениров, куда сходить и что поделать в городе. Очень внимательный экскурсовод, который с заботой относится к своим гостям. Рекомендую!

  • о
    ольга
    22 сентября 2025
    Астана для гурманов
    Прогулка по вечерней Астане была очень яркая! Дана прекрасный собеседник, за ужином получили много полезной и нужной информации. Рекомендую всем!
  • А
    Александр
    26 августа 2025
    Астана для гурманов
    Спасибо Дане за прекрасный вечер!
    Прекрасные вина и вкусная еда, ну и увлекательное общение!
  • В
    Владимир
    20 августа 2025
    Астана для гурманов
    Если вы хотите видеть в гиде не только гида, но и кладезь знаний и истории, то рекомендую! Ответит практически на
    читать дальше

    любые вопросы и направит согласно пожеланиям
    Мы были семьей в 2023 году, но до сих пор помним с благодарностью и посещаем знакомые места, а открытие вина Арба - просто находка
    Однозначно рекомендую,
    Увы! Фото за давностью времени из телефона перекочевали 😊

  • Н
    Наталья
    19 августа 2025
    Астана для гурманов
    Благодарим Дану за чудесную экскурсию в мир кухни кочевых народов Азии. Началось все с дегустации местных вин. Узнали много нового
    читать дальше

    о виноделии в Казахстане. Затем пешком отправились в ресторан. Шли не торопясь, по дороге Дана рассказывала способах приготовления пищи кочевыми народами, о традициях приема гостей, о способах приготовления блюд. Мы задавали вопросы, Дана отвечала. Все происходило в форме беседы. Было очень интересно. Дана прекрасный рассказчик. Очень приятно было её слушать. Блюда в ресторане оказались очень вкусными. Мы даже попробовали изделия из верблюжьего молока. Нам понравилось всё. Спасибо Дана!!! И большой привет из Екатеринбурга!

    Благодарим Дану за чудесную экскурсию в мир кухни кочевых народов Азии. Началось все с дегустации местныхБлагодарим Дану за чудесную экскурсию в мир кухни кочевых народов Азии. Началось все с дегустации местныхБлагодарим Дану за чудесную экскурсию в мир кухни кочевых народов Азии. Началось все с дегустации местныхБлагодарим Дану за чудесную экскурсию в мир кухни кочевых народов Азии. Началось все с дегустации местных
  • А
    Анна
    14 августа 2025
    Астана для гурманов
    Профессиональный высокообразованный профессиональный гид смогла за экскурсию влюбить в Астану. Мы в восторге!
  • D
    DMITRY
    4 августа 2025
    Астана для гурманов
    Очень познавательная и интересная экскурсия
    Дегустация прошла также на высшем уровне мы узнали много интересного и мы все остались очень довольны
  • Р
    Радик
    28 июля 2025
    Астана для гурманов
    Эта экскурсия полностью оправдывает своё название)) Прекрасный гид Дана провела с нами вечер, где была дегустация казахского вина от Винотеки,
    читать дальше

    а затем ужин в элитном ресторане, где мы попробовали разные национальные блюда, в том числе верблюжатину и необычную водку 41-го градуса. В ресторане была живая музыка, а также сделали фотосессию с красивыми национальными костюмами. Лучшие костюмы только здесь)) Ресторан шикарен. Винотека тоже на 5+. Во время нашего культурного вечера Дана рассказывала много новой и интересной информации об Астане, Казахстане, начиная с древних времён до современности. Также от Даны мы получили много полезных советов и адресов, которые интересуют туристов)) Спасибо Дане за замечательный вечер и незабываемые впечатления 💗

    Эта экскурсия полностью оправдывает своё название)) Прекрасный гид Дана провела с нами вечер, где была дегустацияЭта экскурсия полностью оправдывает своё название)) Прекрасный гид Дана провела с нами вечер, где была дегустацияЭта экскурсия полностью оправдывает своё название)) Прекрасный гид Дана провела с нами вечер, где была дегустацияЭта экскурсия полностью оправдывает своё название)) Прекрасный гид Дана провела с нами вечер, где была дегустацияЭта экскурсия полностью оправдывает своё название)) Прекрасный гид Дана провела с нами вечер, где была дегустацияЭта экскурсия полностью оправдывает своё название)) Прекрасный гид Дана провела с нами вечер, где была дегустацияЭта экскурсия полностью оправдывает своё название)) Прекрасный гид Дана провела с нами вечер, где была дегустация
  • А
    Артем
    6 июля 2025
    Астана для гурманов
    Все отлично, нам понравилось
  • Э
    Эльмира
    30 июня 2025
    Астана для гурманов
    Мы провели восхитительные три часа в обществе Даны. Она потрясающе эрудированный человек и умеет рассказывать очень увлекательно. В ней чувствуется
    читать дальше

    любовь и уважение к истории казахского народа, это бесценно. Мне было особенно приятно, что Дана лингвист и может рассказать многое о языковом разнообразии, о заимствованиях, о письменности.
    Дегустация вин была чудесная, а рассказ сомелье полон открытий для нас. Это просто сюжет для книги - история казахского виноделия!
    Ресторан замечательный, явно пользуется популярностью, атмосферный. Мы с сыном брали блюда из баранины, ташкентский чай и баурсаки, очень понравилось, всё приготовлено с любовью.

    Мы провели восхитительные три часа в обществе Даны. Она потрясающе эрудированный человек и умеет рассказывать оченьМы провели восхитительные три часа в обществе Даны. Она потрясающе эрудированный человек и умеет рассказывать очень
  • Т
    Татьяна
    13 июня 2025
    Астана для гурманов
    Дегустация познавательная 👌 Ресторан пафосный 🎉все понравилось 😊
    Дегустация познавательная 👌 Ресторан пафосный 🎉все понравилось 😊
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2025
    Астана для гурманов
    Замечательный гастрономический экскурс с чудесной экскурсоводом Олдай - тактичной, грамотной, вежливой. Нам посоветовали ресторан с национальной едой - беш-бармак покорил мое сердце))). Ресторан советую!
    Замечательный гастрономический экскурс с чудесной экскурсоводом Олдай - тактичной, грамотной, вежливой. Нам посоветовали ресторан с национальнойЗамечательный гастрономический экскурс с чудесной экскурсоводом Олдай - тактичной, грамотной, вежливой. Нам посоветовали ресторан с национальнойЗамечательный гастрономический экскурс с чудесной экскурсоводом Олдай - тактичной, грамотной, вежливой. Нам посоветовали ресторан с национальнойЗамечательный гастрономический экскурс с чудесной экскурсоводом Олдай - тактичной, грамотной, вежливой. Нам посоветовали ресторан с национальнойЗамечательный гастрономический экскурс с чудесной экскурсоводом Олдай - тактичной, грамотной, вежливой. Нам посоветовали ресторан с национальнойЗамечательный гастрономический экскурс с чудесной экскурсоводом Олдай - тактичной, грамотной, вежливой. Нам посоветовали ресторан с национальной
  • Л
    Людмила
    10 апреля 2025
    Астана для гурманов
    Большое спасибо Дане за этот вечер. Дегустация была очень позитивная, а ужин просто замечательный. Мы сами, наверное, никогда не смогли
    читать дальше

    бы выбрать такое оптимальное меню, которое полностью знакомит нас с казахской кухней. Сама Дана очень интеллигентный, деликатный человек и интересный собеседник, время за ужином с ней прошло в непринужденной, приятной обстановке, при этом мы узнали много интересного.

  • O
    Olesya
    22 февраля 2025
    Астана для гурманов
    Благодаря Дане вечер был удивительным. На дигусиации я была удивлена качеству вин производимых в Казахстане. Букет, раскрытие вкуса. При этом
    читать дальше

    я дигустировала разные вина, в частности и на европейских винодельнях. Я желаю этому только успешного развития и расширение рынка. А Дана потрясающий собеседник, вы узнаете много тонкостей кухни Казахстана, уклада быта. Ну а вторая часть программы "национальный ужин" была мной перенесена на следующий день как обед ресторан Саксаул. Это отличный уровень обслуживания и гастрономический взрыв от гармонии вкусов в блюде. А брала я бишбармак с конины (прошу извинить на написание названия блюда) мягкое сочное мясо, насыщенный бульон. И баурсаки" кто-то из поваров завернул сосиску в тесто, а казахи, воздух". Кто-то просто скажет, ну пончики со сметаной, возможно, но с чаем с молоком это 😋.

  • Г
    Галина
    3 января 2025
    Астана для гурманов
    Дана великолепный проводник в историю города, было все интересно, познавательно и вкусно. Впечатления очень положительные. Благодарю
  • Г
    Галина
    1 декабря 2024
    Астана для гурманов
    Все очень очень! Спасибо
    Все очень очень! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Национальный парк «Бурабай» - это рай
  2. Кофейный спринт по Астане на спорткаре
  3. Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Торговый центр «Хан Шатыр»
  3. Башня «Байтерек»
  4. Мечеть Хазрет-Султан
  5. Бульвар Нуржол
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Дворец мира и согласия
  8. Монумент Казак Ели
  9. Площадь Независимости
  10. Парк Влюбленных
Сколько стоит экскурсия по Астане в декабре 2025
Сейчас в Астане в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 4599 до 30 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Дегустационные туры», 41 ⭐ отзыв, цены от 4599₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль