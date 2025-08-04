читать дальше

я дигустировала разные вина, в частности и на европейских винодельнях. Я желаю этому только успешного развития и расширение рынка. А Дана потрясающий собеседник, вы узнаете много тонкостей кухни Казахстана, уклада быта. Ну а вторая часть программы "национальный ужин" была мной перенесена на следующий день как обед ресторан Саксаул. Это отличный уровень обслуживания и гастрономический взрыв от гармонии вкусов в блюде. А брала я бишбармак с конины (прошу извинить на написание названия блюда) мягкое сочное мясо, насыщенный бульон. И баурсаки" кто-то из поваров завернул сосиску в тесто, а казахи, воздух". Кто-то просто скажет, ну пончики со сметаной, возможно, но с чаем с молоком это 😋.