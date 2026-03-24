Астана — город, в котором сочетаются степные традиции и современные архитектурные символы. Я постараюсь дать вам максимально полное представление о столице. Покажу основные туристические места — от башни «Байтерек» до Большого национального музея, познакомлю с казахской историей и культурой, покажу ресторан, где можно попробовать лучшие блюда местной кухни, а в финале отвезу на винодельню.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия и музей

В Большом Национальном музее вы окунётесь в тысячелетия казахской истории — от кочевников до современной столицы. А после отправитесь на обзорную экскурсию по ключевым местам города. В программе — Пирамида мира и согласия, «Байтерек» со смотровой площадкой, Хан Шатыр, Атырауский мост, памятник Томирис и, конечно, Старый город — от имперских до советских построек.

Локальная кухня

Вы посетите торговый дом купцов Кубриных и пообедаете в ресторане казахской кухни: попробуете бешбармак (конина с тестом), сирне (томлёная баранина), кумыс или шубат, курт, варёный творог, баурсаки. А я расскажу об особенностях национальной кухни.

Вина и сувениры

Финал программы — посещение винотеки с дегустацией казахстанских вин (например, Saperavi или Riesling от Arba Wine), отмеченных на конкурсах. Также заедем в сувенирную лавку с изделиями местных мастеров и — по желанию — в кондитерскую, где можно попить кофе и попробовать казахские десерты.

Организационные детали

Поедем на Toyota Vellfire (Alphard).

Дополнительные расходы