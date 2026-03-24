Астана — город, в котором сочетаются степные традиции и современные архитектурные символы. Я постараюсь дать вам максимально полное представление о столице.
Покажу основные туристические места — от башни «Байтерек» до Большого национального музея, познакомлю с казахской историей и культурой, покажу ресторан, где можно попробовать лучшие блюда местной кухни, а в финале отвезу на винодельню.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия и музей
В Большом Национальном музее вы окунётесь в тысячелетия казахской истории — от кочевников до современной столицы. А после отправитесь на обзорную экскурсию по ключевым местам города. В программе — Пирамида мира и согласия, «Байтерек» со смотровой площадкой, Хан Шатыр, Атырауский мост, памятник Томирис и, конечно, Старый город — от имперских до советских построек.
Локальная кухня
Вы посетите торговый дом купцов Кубриных и пообедаете в ресторане казахской кухни: попробуете бешбармак (конина с тестом), сирне (томлёная баранина), кумыс или шубат, курт, варёный творог, баурсаки. А я расскажу об особенностях национальной кухни.
Вина и сувениры
Финал программы — посещение винотеки с дегустацией казахстанских вин (например, Saperavi или Riesling от Arba Wine), отмеченных на конкурсах. Также заедем в сувенирную лавку с изделиями местных мастеров и — по желанию — в кондитерскую, где можно попить кофе и попробовать казахские десерты.
Организационные детали
Поедем на Toyota Vellfire (Alphard).
Дополнительные расходы
Большой Национальный музей — 350 ₽ за чел., есть льготы
Смотровая площадка башни «Байтерек» — 400 ₽ за чел.
Ресторан казахской кухни (или восточный ресторан на выбор) — от 1500 до 3000 ₽ за чел.
Дегустация вин (по желанию) — от 1100 до 2000 ₽
Десерты в кондитерской (по желанию) — от 150 до 500 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Ербол — ваш гид в Астане
Переехал в Астану сразу, как город стал столицей. Имею опыт работы в государственных и частных учреждениях, работал с большими и компактными коллективами и руководил ими. Хорошо разбираюсь в финансовых, юридических читать дальше
и исторических вопросах.
Сам много путешествую по своей необъятной стране на личном минивэне с семьёй. Более двух лет работаю водителем на своём минивэне с профессиональными гидами. Набрав опыт, прошёл курсы в уполномоченном органе и получил сертификат Персонального гида. Свободно владею русским, казахским и бытовым английским.
Жду вас в гости!