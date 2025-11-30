Откройте Боровое индивидуально — только вы, природа и личный гид.
Вас ждут скалы Окжетпес и Жумбактас, озеро Бурабай, панорамные виды с гор и историческая поляна Абылайхана. Каждое место наполнено красотой и легендами, а приватный формат дарит комфорт и свободу.
Описание экскурсии
Боровое только для вас Это путешествие создано для тех, кто ценит атмосферу уединённости и индивидуальный подход. Вы исследуете самые знаковые места вместе с гидом, который расскажет легенды и тайны Борового так, как не услышать в больших группах. Природа и легенды Вы увидите Скалу Окжетпес — символ края, услышите историю загадочной скалы Жумбактас, прогуляетесь по Национальному парку «Бурабай» и насладитесь панорамой с горы Бөлектау. В маршруте озеро Бурабай, живописный Голубой залив, источник Иманайский родник, необычная Скала «Ракушка» и историческая Поляна Абылайхана. Вдохновение и впечатления Завершающим акцентом станут смотровая площадка в Щучинске с обзором региона и посещение мараловой фермы. Это путешествие подарит гармонию с природой, комфорт дороги и ощущение, что весь заповедный край Боровое открылся только для вас. Важная информация:
Что взять с собой: удобную обувь для прогулок и подъёмов на скалы, лёгкую куртку или ветровку из-за переменчивой погоды, солнцезащитные очки и крем, воду и лёгкие перекусы для удобства на маршруте, наличные деньги на обед и сувениры, телефон или фотоаппарат для сохранения впечатлений, а также небольшой рюкзак для всего необходимого.
гибкий график
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скала Окжетпес
- Скала Жумбактас (Сфинкс)
- Национальный парк «Бурабай»
- Иманайский родник
- Гора Бөлектау
- Озеро Бурабай
- Голубой залив
- Поляна Абылайхана
- Скала «Ракушка»
- Смотровая площадка в Щучинске
- Мараловая ферма
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
- Прогулка по озеру
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: гибкий график
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: удобную обувь для прогулок и подъёмов на скалы
- Лёгкую куртку или ветровку из-за переменчивой погоды
- Солнцезащитные очки и крем
- Воду и лёгкие перекусы для удобства на маршруте
- Наличные деньги на обед и сувениры
- Телефон или фотоаппарат для сохранения впечатлений
- А также небольшой рюкзак для всего необходимого
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
