Боровое только для вас Это путешествие создано для тех, кто ценит атмосферу уединённости и индивидуальный подход. Вы исследуете самые знаковые места вместе с гидом, который расскажет легенды и тайны Борового так, как не услышать в больших группах. Природа и легенды Вы увидите Скалу Окжетпес — символ края, услышите историю загадочной скалы Жумбактас, прогуляетесь по Национальному парку «Бурабай» и насладитесь панорамой с горы Бөлектау. В маршруте озеро Бурабай, живописный Голубой залив, источник Иманайский родник, необычная Скала «Ракушка» и историческая Поляна Абылайхана. Вдохновение и впечатления Завершающим акцентом станут смотровая площадка в Щучинске с обзором региона и посещение мараловой фермы. Это путешествие подарит гармонию с природой, комфорт дороги и ощущение, что весь заповедный край Боровое открылся только для вас. Важная информация:

Что взять с собой: удобную обувь для прогулок и подъёмов на скалы, лёгкую куртку или ветровку из-за переменчивой погоды, солнцезащитные очки и крем, воду и лёгкие перекусы для удобства на маршруте, наличные деньги на обед и сувениры, телефон или фотоаппарат для сохранения впечатлений, а также небольшой рюкзак для всего необходимого.