Насладиться альпийскими пейзажами и особым микроклиматом в одном из красивейших мест страны
В трёх часах езды от Астаны вы обнаружите настоящую жемчужину степей. Бурабай — это восхитительные леса, прекрасные горы и 14 чистейших озер. Это почти ручные белочки, зимой — заснеженные вершины, а летом — цветущее разнотравье.
Вы полюбуетесь природой заповедника, а также отведаете воздушные баурсаки и сможете сфотографироваться в образе кочевников.
Вы полюбуетесь природой заповедника, а также отведаете воздушные баурсаки и сможете сфотографироваться в образе кочевников.
Ближайшие даты:
30
окт
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31
окт
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1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Увлекательная дорога
В пути вы услышите легенды и сказания о возникновении края. Узнаете главное об истории Казахстана, традициях и обычаях нашего народа. Мы познакомим вас с музыкой степей, как традиционной, так и современной. Расскажем, чем гордится казахский народ и о чём мечтает.
Восхитительный Бурабай
Мы поднимемся на гору, откуда открывается захватывающий вид, и попьём чай с видом на остров-загадку. Вы посетите мультимедийный комплекс и совершите интерактивный полет вслед за священной птицей Самрук над всем Казахстаном. В местном ресторане отведаете блюда национальной кухни. Сможете загадать желание у трона великого казахского хана Абылая. А ещё у вас будет возможность устроить фотосессию в национальных костюмах, почувствовав себя кочевником, и изготовить монетку на память.
Организационные детали
- В стоимость тура входит трансфер на комфортном автомобиле Toyota Camry, входные билеты, въезд на территорию нацпарка и экосбор, вода, горячий чай и легкий перекус, горячие баурсаки на обед, сопровождение профессионального гида и просто влюбленного в Бурабай человека
- Дополнительно оплачиваются: обед (800-1000 рублей), фотосессия в национальных костюмах (1000-1300 рублей), изготовление памятной монеты (1000 рублей)
- Дорога в одну сторону займёт 2,5-3 часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанар — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 771 туриста
Салем, достар! Привет, друзья! Мы — Жанар и Ардак, ваши гиды и проводники по Астане. Я Жанар, моё имя в переводе — искра. И я хочу зажечь искру интереса к молодой столице Казахстана. Я живу здесь 17 лет, и за эти годы, словно цветок посреди степи, на моих глазах расцвел город. Открывая миру свою красоту, город зовёт нас на дружескую прогулку. Присоединяйтесь! А со своей стороны я обещаю вам увлекательный рассказ о жизни современного Казахстана в незыблемом тандеме с древними традициями и обычаями. Меня зовут Ардак, я профессиональный гид — экскурсовод. Имя Ардак в переводе с казахского языка означает почет и ценность. В ходе экскурсии вы сможете ознакомиться и прочувствовать атмосферу исторических, культурных и духовных ценностей казахского народа, а также современной жизни любимого города. Мой опыт работы в сфере туризма составляет более 12 лет. Я была свидетелем значимых событий международного и республиканского уровня. Вас ждут увлекательные рассказы о каждом интересном здании, памятнике молодой столицы Казахстана, ответы на множество дополнительных вопросов наших гостей и туристов! Постараюсь сделать все, чтобы Астана действительно вам полюбилась.
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