В трёх часах езды от Астаны вы обнаружите настоящую жемчужину степей. Бурабай — это восхитительные леса, прекрасные горы и 14 чистейших озер. Это почти ручные белочки, зимой — заснеженные вершины, а летом — цветущее разнотравье. Вы полюбуетесь природой заповедника, а также отведаете воздушные баурсаки и сможете сфотографироваться в образе кочевников.

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Описание

Что вас ожидает

Увлекательная дорога

В пути вы услышите легенды и сказания о возникновении края. Узнаете главное об истории Казахстана, традициях и обычаях нашего народа. Мы познакомим вас с музыкой степей, как традиционной, так и современной. Расскажем, чем гордится казахский народ и о чём мечтает.

Восхитительный Бурабай

Мы поднимемся на гору, откуда открывается захватывающий вид, и попьём чай с видом на остров-загадку. Вы посетите мультимедийный комплекс и совершите интерактивный полет вслед за священной птицей Самрук над всем Казахстаном. В местном ресторане отведаете блюда национальной кухни. Сможете загадать желание у трона великого казахского хана Абылая. А ещё у вас будет возможность устроить фотосессию в национальных костюмах, почувствовав себя кочевником, и изготовить монетку на память.

Организационные детали