Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию

Насладиться альпийскими пейзажами и особым микроклиматом в одном из красивейших мест страны

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Ответы на вопросы
В трёх часах езды от Астаны вы обнаружите настоящую жемчужину степей. Бурабай — это восхитительные леса, прекрасные горы и 14 чистейших озер. Это почти ручные белочки, зимой — заснеженные вершины, а летом — цветущее разнотравье.

Вы полюбуетесь природой заповедника, а также отведаете воздушные баурсаки и сможете сфотографироваться в образе кочевников.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увлекательная дорога

В пути вы услышите легенды и сказания о возникновении края. Узнаете главное об истории Казахстана, традициях и обычаях нашего народа. Мы познакомим вас с музыкой степей, как традиционной, так и современной. Расскажем, чем гордится казахский народ и о чём мечтает.

Восхитительный Бурабай

Мы поднимемся на гору, откуда открывается захватывающий вид, и попьём чай с видом на остров-загадку. Вы посетите мультимедийный комплекс и совершите интерактивный полет вслед за священной птицей Самрук над всем Казахстаном. В местном ресторане отведаете блюда национальной кухни. Сможете загадать желание у трона великого казахского хана Абылая. А ещё у вас будет возможность устроить фотосессию в национальных костюмах, почувствовав себя кочевником, и изготовить монетку на память.

Организационные детали

  • В стоимость тура входит трансфер на комфортном автомобиле Toyota Camry, входные билеты, въезд на территорию нацпарка и экосбор, вода, горячий чай и легкий перекус, горячие баурсаки на обед, сопровождение профессионального гида и просто влюбленного в Бурабай человека
  • Дополнительно оплачиваются: обед (800-1000 рублей), фотосессия в национальных костюмах (1000-1300 рублей), изготовление памятной монеты (1000 рублей)
  • Дорога в одну сторону займёт 2,5-3 часа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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