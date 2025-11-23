Если вы устали от городской суеты и хотите перезагрузки, Бурабай подарит тишину лесов, пение птиц, журчание озёр и вкуснейшую местную рыбу — копчёную или вяленую пелядь. Это путешествие для тех, кто готов замедлиться и почувствовать гармонию природы.
Описание экскурсии
- Озёра Бурабая — Шортанды, Аулиеколь, Большое и Малое Чебачье
- Гора Болектау — панорама с высоты 490 м на зеркала озёр
- Скала Жумбактас — камень-загадка, меняющий облик под разными углами
- Скала Окжетпес и легенды — фотостоп на фоне символа Бурабая
- Поляна Абылай хана — место силы, где можно загадать желание у трона великого полководца и дипломата
- Секреты и предания Бурабая — легенды, связанные с историей этих мест
- Прогулка вдоль Щучьего озера и дегустация местных раков и рыбы
- Исторические открытия — учёные Академии наук СССР, работавшие здесь в годы войны
- Факты древности — именно здесь впервые оседлали дикую лошадь три тысячи лет назад
- По желанию — посещение маралового хозяйства
Тайминг
8:00 — выезд в национальный парк «Бурабай»
11:00 — прибытие в парк
11:30 — подъём на гору Болектау или прогулка вдоль озера Бурабай
12:30 — прогулка по лесу: скалы Окжетпес, Три сестры и Спящий батыр. Скала Жумбактас
13:30–14:00 — посещение местного рынка
14:30–15:30 — обед в кафе (по выбору)
15:30–16:00 — посещение сакской бани
16:00–17:00 — прогулка по лесу
17:10–20:00 — возвращение в Астану
Организационные детали
- Советую надеть спортивную форму и удобную обувь (лучше кроссовки для треккинга)
- Поездка проходит на комфортабельном авто
- Обед не входит в стоимость экскурсии
Дополнительные платные активности по желанию
- Баня — 100 000 тенге (≈ 15 000 ₽)
- Стрельба из арбалета — 3000 тенге (≈ 450 ₽)
- Прокат лошади или верблюда — 3000 тенге (≈ 450 ₽)
- Вход в краеведческий музей — 5000 тенге (≈ 750 ₽)
- Мараловая ферма — 5000 тенге (≈ 750 ₽)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алтын — ваш гид в Астане
Провёл экскурсии для 507 туристов
Я сертифицированный гид, филолог, искусствовед, историк и переводчик. Живу в Астане с 1999 года и провожу по ней экскурсии уже более 15 лет. Люблю путешествовать и по своему опыту знаю, что важно учитывать при знакомстве с новым городом. С радостью стану вашим проводником по Казахстану!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
23 ноя 2025
Алтын замечательный гид, ее рассказ позволил влюбиться в Казахстан и пробудил желание посетить его снова. Нам с дочерью очень понравился день проведенный на экскурсии, мы узнали много интересного, нового, необычного. Выражаем искреннюю благодарность Алтын!
A
Alexandra,
14 сен 2025
У нас была экскурсия на Бурабай. Но вместо гида Алтын, была гид Дария. К сожалению подача информации была сбивчивой и сведена к тому что в целом ты прочитал на кануне
