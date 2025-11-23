читать дальше

в интернете. Так же гид пыталась рассказать что-то об Астане, но видимо из-за того что сама из другого города, то подносилась информация с туристическим описанием как из брошюры по Астане. Не понравилось то что гид пошла обедать с нами за одним столом, ни в одной стране гиды так не делают. Мы не смогли обсудить внутри семьи впечатление от места. Также она не объяснила, это тем что вы заплатите за мой обед вместо оплаты входа в национальный парк. Хотя в итоге так и вышло. А вот водитель маршрута был прекрасен, чётко выдерживал тайминг и следил за безопасностью маршрута. Что очень важно когда ты путешествуешь с детьми. К организатору Алтын вопросов нет, экскурсия была организована отлично.