мелочей. Трансфер комфортабельный, гид - настоящий профессионал, знающий историю и легенды. Не было никаких задержек, неполадок, всё было по плану, что позволило максимально насладиться крастоми природы.

Отдельное спасибо гиду Балнур. Она не просто рассказала факты, а делилась интересными историями и легендами связаные с Боровым. Чувствовалось, что она искренне любит этот край и хочет поделиться этой любовью с другими. Благодаря ей, экскурсия превратилась не просто в осмотр достопримечательностей, а в настоящее веселое путешествие в историю и культуру Казахстана.