Откройте для себя мифы и легенды Астаны с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Астане, цены от 25 000 ₸, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Боровое: жемчужина Казахстана - день среди озёр, лесов и легенд
Пешая
На автобусе
16 часов
-
10%
8 отзывов
Групповая
Боровое: жемчужина Казахстана - день среди озёр, лесов и легенд
Начало: Проспект Тауелсиздик 48
Расписание: суббота и воскресенье 6:00
27 сен в 06:00
28 сен в 06:00
25 200 ₸28 000 ₸ за человека
Экскурсионный трансфер из Астаны в Бурабай (Боровое)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсионный трансфер из Астаны в Бурабай
Организую для вас комфортный трансфер из Астаны в Бурабай. Вы увидите уникальные места, узнаете их историю и получите незабываемые впечатления
Начало: В аэропорту или любой точке Астаны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Приватное путешествие в Боровое - природа, легенды и вдохновение
12 часов
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Приватное путешествие в Боровое - природа, легенды и вдохновение
Начало: Трансфер из отеля
«Вы исследуете самые знаковые места вместе с гидом, который расскажет легенды и тайны Борового так, как не услышать в больших группах»
Расписание: гибкий график
27 сен в 07:00
28 сен в 07:00
126 000 ₸140 000 ₸ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 сентября 2025
    Боровое: жемчужина Казахстана - день среди озёр, лесов и легенд
    Благодарю за экскурсию
    Вы чудо)))
    Это было необыкновенно, празднично
  • А
    Алена
    27 августа 2025
    Боровое: жемчужина Казахстана - день среди озёр, лесов и легенд
    Недавно посетили с подружкой Боровое, и до сих пор переполняют эмоции!
    Хочется отметить организацию. Всё было чётко, пунктуально и продуманно до
    читать дальше

    мелочей. Трансфер комфортабельный, гид - настоящий профессионал, знающий историю и легенды. Не было никаких задержек, неполадок, всё было по плану, что позволило максимально насладиться крастоми природы.
    Отдельное спасибо гиду Балнур. Она не просто рассказала факты, а делилась интересными историями и легендами связаные с Боровым. Чувствовалось, что она искренне любит этот край и хочет поделиться этой любовью с другими. Благодаря ей, экскурсия превратилась не просто в осмотр достопримечательностей, а в настоящее веселое путешествие в историю и культуру Казахстана.

  • М
    Максим
    25 августа 2025
    Боровое: жемчужина Казахстана - день среди озёр, лесов и легенд
    Отличная экскурсия. Замечательные гиды, которые очень стараются. Да, вход на паром и мораловую ферму оплачивается отдельно, но цены очень приемлемые,
    читать дальше

    как и цена самой экскурсии. Все замечания предыдущих отзывов исправлены (моралов сначала не было, но благодаря стараниям нашего гида Солнышко в конце-концов их было не счесть. Автобус классный, отменный плов на обеде и разные напитки, в том числе обалденный кумыс (напитки на любой вкус: чай, газировка, холодный чай, кумыс). Экскурсия была на 2 языках. В общем, развивайтесь. Экскурсовода Солнышко нужно обязательно отблагодарить - она очень старается.

  • O
    Olga
    24 августа 2025
    Боровое: жемчужина Казахстана - день среди озёр, лесов и легенд
    Организаторы не сообщили номер автобуса, а парковка у мечети огромная. Автобус старый. Экскурсия на казахском языке, совсем не на русском,
    читать дальше

    было 2 гида, один из которых не говорит на русском вообще. Нигде не написано что за вход на мараловую ферму надо платить отдельно 1500 тенге, прокатиться на пароме 3000 тенге. 4 звезды за природу национального парка

