Боровое: жемчужина Казахстана - день среди озёр, лесов и легенд
Начало: Проспект Тауелсиздик 48
Расписание: суббота и воскресенье 6:00
27 сен в 06:00
28 сен в 06:00
25 200 ₸
28 000 ₸ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсионный трансфер из Астаны в Бурабай
Организую для вас комфортный трансфер из Астаны в Бурабай. Вы увидите уникальные места, узнаете их историю и получите незабываемые впечатления
Начало: В аэропорту или любой точке Астаны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Приватное путешествие в Боровое - природа, легенды и вдохновение
Начало: Трансфер из отеля
«Вы исследуете самые знаковые места вместе с гидом, который расскажет легенды и тайны Борового так, как не услышать в больших группах»
Расписание: гибкий график
27 сен в 07:00
28 сен в 07:00
126 000 ₸
140 000 ₸ за всё до 5 чел.
- ИИрина7 сентября 2025Благодарю за экскурсию
Вы чудо)))
Это было необыкновенно, празднично
- ААлена27 августа 2025Недавно посетили с подружкой Боровое, и до сих пор переполняют эмоции!
Хочется отметить организацию. Всё было чётко, пунктуально и продуманно до
- ММаксим25 августа 2025Отличная экскурсия. Замечательные гиды, которые очень стараются. Да, вход на паром и мораловую ферму оплачивается отдельно, но цены очень приемлемые,
- OOlga24 августа 2025Организаторы не сообщили номер автобуса, а парковка у мечети огромная. Автобус старый. Экскурсия на казахском языке, совсем не на русском,
