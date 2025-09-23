В 215 км от современной столицы раскинулась степь, где вас ждут мистические озёра, хвойные сосны и горы причудливых форм. Вы насладитесь великолепной природой, вдохнёте аромат разнотравья. Увидите скалы Жумбактас и Окжетпес, поляну Абылай хана и многое другое. А ещё — узнаете множество легенд и погрузитесь в историю кочевников.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Смотровая площадка «Ракушка» — память о том, что когда-то здесь было море. Пройдём по Ханской тропе, откуда открывается живописный сосновый бор и отличные виды на горы.

Восхождение на гору Болектау. С высоты 147 метров открывается потрясающая панорама Голубого залива, озёр Боровое и Большое Чебачье и гор Жумбактас и Окжетпес, с которыми связаны красивые легенды.

Поляна Абылай хана — она считается священной у местного населения. Здесь можно загадать желание и полюбоваться прекрасными пейзажами.

А ещё мы прогуляемся до ручья, куда любил спускаться Бура, по желанию отведаем национальную кухню. Я поведаю вам древнюю историю наших предков традиций, обычаи и поделюсь легендами и мифами заповедного края.

Организационные детали