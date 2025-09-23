В 215 км от современной столицы раскинулась степь, где вас ждут мистические озёра, хвойные сосны и горы причудливых форм. Вы насладитесь великолепной природой, вдохнёте аромат разнотравья. Увидите скалы Жумбактас и Окжетпес, поляну Абылай хана и многое другое. А ещё — узнаете множество легенд и погрузитесь в историю кочевников.
Описание экскурсии
Смотровая площадка «Ракушка» — память о том, что когда-то здесь было море. Пройдём по Ханской тропе, откуда открывается живописный сосновый бор и отличные виды на горы.
Восхождение на гору Болектау. С высоты 147 метров открывается потрясающая панорама Голубого залива, озёр Боровое и Большое Чебачье и гор Жумбактас и Окжетпес, с которыми связаны красивые легенды.
Поляна Абылай хана — она считается священной у местного населения. Здесь можно загадать желание и полюбоваться прекрасными пейзажами.
А ещё мы прогуляемся до ручья, куда любил спускаться Бура, по желанию отведаем национальную кухню. Я поведаю вам древнюю историю наших предков традиций, обычаи и поделюсь легендами и мифами заповедного края.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta
- Дополнительно оплачивается обед — примерно 1500 ₽ за чел. (по желанию)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Астане
Провела экскурсии для 146 туристов
Люблю свою страну — и с радостью и с удовольствием покажу нашу необычайную природу, поделюсь историей, легендами, обычаями и традициями моего народа. Добро пожаловать в Казахстан! Буду рада вашему визиту в наши бескрайние степные края!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зоар
23 сен 2025
Спасибо Дине за замечательную поездку! Нам всё очень понравилось: всё было очень комфортно и информативно. Мы посетили прекрасные и очень красивые места, и ни капли не пожалели, что выбрались из города в Боровое.
Дина
Ответ организатора:
Зоар благодарю за отзыв! Ждем Катю с детками! ❤️
А
Антон
10 сен 2025
Недавно побывали на экскурсии на озере Боровое и остались в полном восторге! Природа здесь просто завораживает — кристально чистая вода, живописные горы и леса с ароматом хвои создают настоящую сказочную
Дина
Ответ организатора:
Антон благодарю за отзыв! Вы так прекрасно описали нашу природу за это вам двойная благодарность, а за то что решились не побоялись прогноза и прислушались ко мне, тройная благодарность!
И
Инна
26 авг 2025
Очень интересная экскурсия! Всю дорогу слушали увлекающие истории и факты. Очень понравился пляж. Отдельное спасибо за комфортное вождение:)
Дина
Ответ организатора:
Инна спасибо! Ваша оценка очень ценна
Н
Наташа
6 авг 2025
Поездка была отличная. Были рады, что поехали и не остались в городе. Приятная прогулка по красивому природному парку. Хотелось остаться на подольше и погулять еще денек.
Дина
Ответ организатора:
Наталья, да хочется быть там снова и снова! Рахмет за отзыв
С
Сергей
1 авг 2025
Спасибо Дине за прекрасную прогулку-экскурсию в восхитительном месте Боровое!! Очень красивые виды, свежий воздух, великолепные озера - все это нам показала и сопроводила интересным рассказом Дина. Дина нам показала места, куда бы мы сами не доехали, экскурсия получилась увлекательной и насыщенной!! Удачи Дине!!
Дина
Ответ организатора:
Сергей благодарю Вас за отзыв! Я от души готова показать вам все красоты этого места! Вам тоже удачи!
И
Ирина
8 июл 2025
Дина отличный экскурсовод и душевный человек. Наша поездка в Боровое была прекрасно организована. Дина сумела подстроиться под наше весьма ограниченное по времени расписание и помогла создать яркое впечатление об этом парке, которое завершилось вкусным национальным ужином. Моя семья просто влюбилась в прекрасные места и легенды Казахстана и его людей. Дина, от всей души СПАСИБО! РАХМЕТ!
Дина
Ответ организатора:
Ирина огромное спасибо за ваш отзыв! Вы такие замечательные люди, что я с огромным удовольствием и с любовью делаю все, что в моих возможностях!
Алёна
15 июн 2025
Были с семьей в Казахстане впервые. Решили в мой день рождения поехать в национальный парк Бурабай. Все остались в восторге! Мы замечательно провели этот день. Дина везла нас по ключевым
Дина
Ответ организатора:
Алена милая, благодарю за отзыв! Вы очень удивительная девушка! Желаю, чтобы все что вы пожелали в свой день рождения, чтобы все это сбылось Наши сакральные места исполняют все желания.
С
Светлана
11 июн 2025
Очень красивое место, шикарная природа, классное ощущение от прогулки)
Дина
Ответ организатора:
Благодарю вас Светлана за отзыв! Жду вас теперь с доченькой в гости в Казахстан!
Юрий
10 июн 2025
Очень красивые места, отличный гид, который прекрасно понимает запрос и создаёт идеальное путешествие, могу смело рекомендовать данную экскурсию для посещения.
Дина
Ответ организатора:
Благодарю Вас Юрий за отзыв ❤️ Приятный собеседник и добрый человек
Наталья
3 мая 2025
Экскурсия в сопровождении Дины оказалась для нашей семьи очень интересной. Открыли для себя красоты гостеприимного Казахстана и влюбились в него!
Рекомендуем Боровое и экскурсовода Дину. Благодарим за прекрасную поездку, безопасное вождение и радушный комплимент в авто в виде местной минеральной воды и шоколадки для каждого.
С уважением, семья Новиковых, РФ, г. Ульяновск.
Дина
Ответ организатора:
Благодарю Вас Наталья за отзыв! Желаю Вам крепкого здоровья! Пусть будут все мои гости такие же добрые и отзывчивые как Вы!
