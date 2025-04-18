Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборНациональный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
18 мая в 07:00
23 мая в 07:00
34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Боровое: зелёное сердце Казахстана
Путешествие в Боровое - это возможность насладиться природой, тишиной и живописными видами. Откройте для себя легенды и историю Казахстана
Начало: У спорткомплекса «Казахстан»
Расписание: ежедневно в 08:00
27 апр в 08:00
28 апр в 08:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Боровое - жемчужина в степи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Борового, где вас ждут живописные виды и легенды, которые перенесут вас в прошлое. Идеально для любителей природы
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 15:30
27 апр в 08:30
28 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия18 апреля 2025Нас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправку. Во время поездки
- ААртем13 марта 2025Очень интересное, легкое и познавательное путешествие) день прошел как на одном дыхании. Экскурсия была информативной и содержала в себе много информации в целом о стране. Покатались на снегоходах, забрались на гору, прошлись по замершему озеру и попробовали домашнего сыра))
- ВВолосач19 января 2025Замечательная экскурсия, все очень понравилось! Отдельное спасибо гиду Азамату, что провел ее на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Боровое»
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