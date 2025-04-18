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было супер комфортно, Жанар рассказывала интересные истории о Казахстане и не только) Дегустация сыров стала необычной изюминкой поездки 😍 Там нас встретила очень добрая девушка, которая рассказала об изготовлении сыра и его правильном хранении. Венец всей поездки, это природа Бурабая. Озеры и горы потрясающей красоты! ⛰️ Жанар рассказала очень интересные легенды! Мы побывали на вершине горы, оттуда вообще не хотелось уходить настолько красиво 😂 Далее мы отправились на прогулку вокруг озера и посетили прекрасный ресторан с местной кухней. Сфотографировались в национальных костюмах (всем очень рекомендую на память). В конце мы посетилимузей под открытым небом! Жанар прекрасная девушка и экскурсовод, начитанная и интересная, было очень приятно пообщаться ❤️ Очень рекомендую эту экскурсию!