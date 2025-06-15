Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Устали от городской суеты? Хотите отдохнуть и телом, и душой? Тогда добро пожаловать в национальный парк «Бурабай», в оазис Северного Казахстана! За время нашего тура вы погрузитесь в увлекательную историю и откроете для себя культуру кочевых народов Казахстана, вдоволь подышите свежим воздухом, полюбуетесь живописными видами, насладитесь расслабляющей прогулкой на лодке или незабываемой прогулкой на лошадях по лесу (по желанию). 5 4 отзыва

Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 12 часов
Когда Ежедневно, выезд с 6:00 до 12:00
135 342 ₸ за человека

Описание экскурсии Экскурсия в Бурабай – это сочетание непревзойденного оздоровительного и культурного опыта. В течение дня вы сможете подняться на смотровую площадку горы Болык-Тау, откуда открывается захватывающий вид на весь парк и его озера. Расслабляющая прогулка по сосновому бору луга Абылайхана в сочетании с чистотой воздуха – идеальное решение для вашего физического здоровья. Приготовьтесь к исследованию археологического музея Ботайской культуры – основополагающей культуры казахских кочевников и первого поколения, одомашнившего лошадей, которая восходит к 3000 году до нашей эры. В конце тура вас ждет расслабляющая прогулка на лодке по центру главного озера Бурабая, в ходе которой вы сможете насладиться красотой и тишиной природы, или незабываемая конная прогулка по лесу Бурабая, вдали от людей, наедине с природой. Важная информация: Наденьте удобную одежду и обувь.

Ответы на вопросы Что включено Услуги русскоязычного гида

Транспорт по маршруту (Wi-Fi, кондиционер)

Трансфер из отеля/обратно

Входные билеты

Бутилированная вода

Национальные закуски. Что не входит в цену Прогулка на лодке, по желанию

Верховая езда, по желанию

Место начала и завершения? Ваше место пребывания в Астане Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, выезд с 6:00 до 12:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Наденьте удобную одежду и обувь