Устали от городской суеты? Хотите отдохнуть и телом, и душой? Тогда добро пожаловать в национальный парк «Бурабай», в оазис Северного Казахстана! За время нашего тура вы погрузитесь в увлекательную историю и откроете для себя культуру кочевых народов Казахстана, вдоволь подышите свежим воздухом, полюбуетесь живописными видами, насладитесь расслабляющей прогулкой на лодке или незабываемой прогулкой на лошадях по лесу (по желанию).
Описание экскурсииЭкскурсия в Бурабай – это сочетание непревзойденного оздоровительного и культурного опыта. В течение дня вы сможете подняться на смотровую площадку горы Болык-Тау, откуда открывается захватывающий вид на весь парк и его озера. Расслабляющая прогулка по сосновому бору луга Абылайхана в сочетании с чистотой воздуха – идеальное решение для вашего физического здоровья. Приготовьтесь к исследованию археологического музея Ботайской культуры – основополагающей культуры казахских кочевников и первого поколения, одомашнившего лошадей, которая восходит к 3000 году до нашей эры. В конце тура вас ждет расслабляющая прогулка на лодке по центру главного озера Бурабая, в ходе которой вы сможете насладиться красотой и тишиной природы, или незабываемая конная прогулка по лесу Бурабая, вдали от людей, наедине с природой. Важная информация: Наденьте удобную одежду и обувь.
Ежедневно, выезд с 6:00 до 12:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Транспорт по маршруту (Wi-Fi, кондиционер)
- Трансфер из отеля/обратно
- Входные билеты
- Бутилированная вода
- Национальные закуски.
Что не входит в цену
- Прогулка на лодке, по желанию
- Верховая езда, по желанию
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Астане
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд с 6:00 до 12:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Наденьте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилиана
15 июн 2025
Экскурсия в Бурабай превзошла все ожидания. Пейзажи потрясают: горы, чистейшие озёра, лес и свежий воздух. Экскурсия прекрасно организована, прошла в комфорте. Гид был очень внимательным, дружелюбным, с хорошими знаниями истории и природных объектов. Я в восторге от каждой нашей остановки! Это определенно лучший день моего пребывания в Казахстане!
А
Алана
14 июн 2025
Отличная поездка! Гид Дамир, увлечённый культурой и историей Казахстана, прекрасен! День был полон интересной информации и потрясающих видов. Настоятельно рекомендую к посещению!
н
нико
5 июн 2025
Интересный маршрут и план на день, много интересной информации и супервидов, вкусная еда. Огромное спасибо Дамиру за замечательную экскурсию. Если у вас есть свободный день, обязательно поезжайте в этот тур!
Л
Лора
21 мая 2025
У меня остались только положительные впечатления от посещения Бурабая! Экскурсия отлично организована, интересна, увлекательна. Виды же просто захыватывают дух, невероятно красиво! Наш гид Дамир был очень заботлив и внимателен. Очень рекомендую экскурсию тем, кто хочет открыть для себя Казахстан с другой стороны.
