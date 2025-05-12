Индивидуальная экскурсия на спорткаре в Боровое - это уникальная возможность увидеть кристально чистые озера, загадочные скалы и густые леса. Посетители смогут насладиться великолепными пейзажами, погрузиться в атмосферу гармонии и спокойствия. В программе: скала Окжетпёс, роща танцующих берёз, поляна Абылай хана и гора Бурабай. Путешествие сопровождается рассказами о местной истории и легендах, а также об уникальных природных явлениях региона

Озеро Боровое — самое большое и красивое озеро в регионе. Здесь можно купаться, загорать, кататься на лодке или катамаране, а также просто наслаждаться живописными видами.

Скала Окжетпёс — одна из самых известных достопримечательностей Борового, с ней связано множество легенд и поверий.

Роща танцующих берёз — уникальное место, где деревья растут под разными углами. Кажется, что они танцуют!

Поляна Абылай хана — историческое место, где в 18 веке останавливался казахский хан.

Гора Бурабай — самая высокая точка Борового. Со смотровой площадки открывается прекрасный панорамный вид на всю округу.

А ещё мы расскажем:

как возник этот уникальный уголок природы, какие народы здесь жили и какие исторические события связаны с этими местами

о редких видах растений и животных и о том, как природа создала такие удивительные ландшафты

интересные и загадочные истории, связанные с озерами, скалами и другими достопримечательностями

Организационные детали