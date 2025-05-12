Индивидуальная экскурсия на спорткаре в Боровое - это уникальная возможность увидеть кристально чистые озера, загадочные скалы и густые леса.
Посетители смогут насладиться великолепными пейзажами, погрузиться в атмосферу гармонии и спокойствия. В программе: скала Окжетпёс, роща танцующих берёз, поляна Абылай хана и гора Бурабай.
Путешествие сопровождается рассказами о местной истории и легендах, а также об уникальных природных явлениях региона
Посетители смогут насладиться великолепными пейзажами, погрузиться в атмосферу гармонии и спокойствия. В программе: скала Окжетпёс, роща танцующих берёз, поляна Абылай хана и гора Бурабай.
Путешествие сопровождается рассказами о местной истории и легендах, а также об уникальных природных явлениях региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Уникальное путешествие на спорткаре
- 🌲 Живописные природные ландшафты
- 🗻 Посещение известных достопримечательностей
- 📚 Интересные исторические факты
- 🏞 Погружение в атмосферу гармонии
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Озеро Боровое
- Скала Окжетпёс
- Роща танцующих берёз
- Поляна Абылай хана
- Гора Бурабай
Описание экскурсии
Озеро Боровое — самое большое и красивое озеро в регионе. Здесь можно купаться, загорать, кататься на лодке или катамаране, а также просто наслаждаться живописными видами.
Скала Окжетпёс — одна из самых известных достопримечательностей Борового, с ней связано множество легенд и поверий.
Роща танцующих берёз — уникальное место, где деревья растут под разными углами. Кажется, что они танцуют!
Поляна Абылай хана — историческое место, где в 18 веке останавливался казахский хан.
Гора Бурабай — самая высокая точка Борового. Со смотровой площадки открывается прекрасный панорамный вид на всю округу.
А ещё мы расскажем:
- как возник этот уникальный уголок природы, какие народы здесь жили и какие исторические события связаны с этими местами
- о редких видах растений и животных и о том, как природа создала такие удивительные ландшафты
- интересные и загадочные истории, связанные с озерами, скалами и другими достопримечательностями
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на спорткупе Volkswagen Scirocco GTS, в курортной зоне автомобиль меняется на микроавтобус Mercedes
- Дорога в одну сторону — около 3 часов
- Экскурсию в Боровом проводит местный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 156 туристов
Мы — команда грамотных гидов в Астане и знаем всё о современной и прошлой жизни Казахстана, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами города и показать самые знаменитые места столицы, чтобы вы могли сказать «Я здесь был!».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ушаков
12 мая 2025
Экскурсия прошла хорошо, под интересные рассказы про город. Правда ехать далековато, нужно быть к этому готовым. В боровом красиво, по природе похоже на леса России
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии из Астаны
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
16 ноя в 14:30
23 ноя в 14:30
1550 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 2 чел.
По Астане - на спорткаре
Прокатитесь по Астане на спорткаре, узнайте легенды и насладитесь видами города за 3 часа! Увидите знаковые места и получите ответы на вопросы
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 00:00
12 ноя в 00:00
9400 ₽
10 444 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Астана - сердце Евразии
Погрузитесь в историю и современность Астаны, прогуливаясь по Старому и Новому городу. Откройте для себя уникальные здания и захватывающие виды
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
21 600 ₽ за всё до 6 чел.