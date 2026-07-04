Этот трансфер подойдёт тем, кто ценит удобство, точность и спокойное начало поездки.
Вас встретят в аэропорту или на вокзале, помогут с багажом и быстро доставят в нужную точку города на комфортабельном автомобиле.
По дороге при желании можно получить полезные советы по Астане — от ресторанов до интересных мест для прогулок.
Вас встретят в аэропорту или на вокзале, помогут с багажом и быстро доставят в нужную точку города на комфортабельном автомобиле.
По дороге при желании можно получить полезные советы по Астане — от ресторанов до интересных мест для прогулок.
Описание трансферЭто удобный вариант для тех, кто хочет без лишних хлопот добраться из аэропорта или с вокзала в любую точку Астаны. Вас встретят в назначенное время, помогут с багажом и отвезут по нужному адресу на комфортабельном автомобиле. Такой формат избавляет от необходимости искать такси на месте или разбираться с общественным транспортом после дороги. По желанию в пути вы сможете получить практические рекомендации о городе: что посмотреть, где поесть и на что обратить внимание в Астане. Всё проходит спокойно, оперативно и в индивидуальном формате.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- В машине есть зарядка для телефона, салфетки влажные и сухие, питьевая вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Астаны
Завершение: Доставлю по нужному адресу в городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Все очень замечательно!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии на «Индивидуальный трансфер из аэропорта или с вокзала Астаны»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЭкспресс-Астана для тех, у кого мало времени
Встречу в аэропорту или другом месте и быстро, но качественно познакомлю вас с городом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
18 июл в 09:00
19 июл в 09:00
от 6760 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Астана: главное и необычное
Познакомиться с колоритным городом за 3 часа и увидеть места, о которых мало кто знает
Начало: Ул Сыганак 18
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
от 2500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Астана
Погулять по знаковым местам города и узнать его богатую историю на дружеской экскурсии
Начало: Хан Шатыр
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 5820 ₽ за всё до 5 чел.
15 000 ₸ за человека