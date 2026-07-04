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Индивидуальный трансфер из аэропорта или с вокзала Астаны

Этот трансфер подойдёт тем, кто ценит удобство, точность и спокойное начало поездки.

Вас встретят в аэропорту или на вокзале, помогут с багажом и быстро доставят в нужную точку города на комфортабельном автомобиле.

По дороге при желании можно получить полезные советы по Астане — от ресторанов до интересных мест для прогулок.
5
1 отзыв
Индивидуальный трансфер из аэропорта или с вокзала Астаны
Индивидуальный трансфер из аэропорта или с вокзала Астаны

Описание трансфер

Это удобный вариант для тех, кто хочет без лишних хлопот добраться из аэропорта или с вокзала в любую точку Астаны. Вас встретят в назначенное время, помогут с багажом и отвезут по нужному адресу на комфортабельном автомобиле. Такой формат избавляет от необходимости искать такси на месте или разбираться с общественным транспортом после дороги. По желанию в пути вы сможете получить практические рекомендации о городе: что посмотреть, где поесть и на что обратить внимание в Астане. Всё проходит спокойно, оперативно и в индивидуальном формате.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • В машине есть зарядка для телефона, салфетки влажные и сухие, питьевая вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Астаны
Завершение: Доставлю по нужному адресу в городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Все очень замечательно!
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Входит в следующие категории Астаны

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