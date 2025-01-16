Экскурсии из аэропорта Астаны

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Астане, цены от 3200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
На машине
77 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
6400 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
На машине
17 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3200 за всё до 4 чел.
По Астане - на спорткаре
На машине
скидка
25%
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
По Астане - на спорткаре
С ветерком проехать по самым интересным местам столицы
Начало: - Ваш отель / Либо встречу в аэропорту
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
80006000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    16 января 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Экскурсия очень понравилась. Евгений супер гид. Рассказывал очень увлекательно, интересно. Спасибо Евгений, вы прекрасно провели экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    8 января 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Благодаря Евгению мы (двое взрослых и сын подросток) познакомились с Астаной. Чувствуется, что Евгений знает о чем рассказывает, был грамотно
    читать дальше

    построен маршрут. Очень удобно, что у нас была возможность посещать отдельные объекты по желанию. У нас остались только приятные впечатления. Рекомендую данную экскурсию!

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  • С
    Сергей
    5 января 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Спасибо Евгению за знакомство с городом.
  • К
    Карпова
    10 декабря 2024
    Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
    Мы остались очень довольны трансфером из аэропорта. Встретил нас Еркебулан вовремя, быстро доставил до отеля. По дороге много рассказывал о городе. Машина чистая комфортабельная. Большое спасибо. Будем рекомендовать своим знакомым.
  • И
    Ирина
    1 декабря 2024
    Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
    Огромное спасибо Абиркхану. Встретил с табличкой, помог сдать багаж. Ночной рейс, еще и задержали. Отлично провел экскурсию. Все замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Из аэропорта»

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Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Башня «Байтерек»
  2. Самое главное
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Бульвар Нуржол
  7. Дворец мира и согласия
  8. Монумент Казак Ели
  9. Парк Влюбленных
  10. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Астане в январе 2025
Сейчас в Астане в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 6400 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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