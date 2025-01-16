2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
6400₽ за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3200₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
По Астане - на спорткаре
С ветерком проехать по самым интересным местам столицы
Начало: - Ваш отель / Либо встречу в аэропорту
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
80006000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина16 января 2025Экскурсия очень понравилась. Евгений супер гид. Рассказывал очень увлекательно, интересно. Спасибо Евгений, вы прекрасно провели экскурсию.
- ТТатьяна8 января 2025Благодаря Евгению мы (двое взрослых и сын подросток) познакомились с Астаной. Чувствуется, что Евгений знает о чем рассказывает, был грамотно
- ССергей5 января 2025Спасибо Евгению за знакомство с городом.
- ККарпова10 декабря 2024Мы остались очень довольны трансфером из аэропорта. Встретил нас Еркебулан вовремя, быстро доставил до отеля. По дороге много рассказывал о городе. Машина чистая комфортабельная. Большое спасибо. Будем рекомендовать своим знакомым.
- ИИрина1 декабря 2024Огромное спасибо Абиркхану. Встретил с табличкой, помог сдать багаж. Ночной рейс, еще и задержали. Отлично провел экскурсию. Все замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Из аэропорта»
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