Погрузитесь в живую историю города — от купеческих улочек до советского быта и футуристических панорам современной столицы. Интерактивно, камерно, с местными историями и несколькими эксклюзивными моментами.
Описание экскурсииЭкскурсия — интерактивный пешеходно‑транспортный маршрут по трём ключевым эпохам Астаны: Зарождение и дореволюционные корни (региональные торговые и кочевые следы). Советский и индустриальный период (планировка, общественные здания, быт). Современная столица и футуристическая архитектура (переименование, новая идентичность, небоскрёбы). Важная информация: Длительность: 3–4,5 часов (включая подъём на смотровую и паузы). Транспорт: комфортный автомобиль + короткие пешие остановки. Группа: 1-6 человек. Язык: русский; Что взять: удобную обувь, фотоаппарат, лёгкую верхнюю одежду (одеться по погоде). Дополнительно нужно оплатить вход на смотровую. На одного человека 2000тг. (Поднимаемся по желанию)
В любой день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Истоки города: роль крепости, кочевых племён и торговых путей
- Купеческая жизнь: быт, архитектура и экономические связи дореволюционного города
- Трансформация в советскую эпоху: планировка, идеология, массовое строительство и повседневный быт
- Освоение целины: как политика и миграция изменили демографию и облик города
- Переезд столицы и проектирование новой Астаны: причины, идеи и ключевые градостроительные решения
- Современная архитектура и символика: Байтерек, правительственный квартал, EXPO‑проект - язык фасадов и материалов
- Религия и общественная жизнь: значение мечети, культурные практики и религиозная архитектура
- Социальная память и идентичность: как поколения видят город и как архитектура формирует образ страны
- Практические лайфхаки: где поесть, что посетить дальше, лучшие фототочки и советы по времени посещения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Астана
Завершение: Байтерек
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Длительность: 3-4,5 часов (включая подъём на смотровую и паузы)
- Транспорт: комфортный автомобиль + короткие пешие остановки
- Группа: 1-6 человек
- Язык: русский
- Что взять: удобную обувь, фотоаппарат, лёгкую верхнюю одежду (одеться по погоде)
- Дополнительно нужно оплатить вход на смотровую. На одного человека 2000тг. (Поднимаемся по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Астаны
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборАстана старинная и современная
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Астана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вперёд в прошлое: по закоулкам Акмолинска и Целинограда
Погрузитесь в прошлое Астаны, гуляя по купеческим кварталам и советским постройкам. Узнайте, как любовь купца оставила след в городе
Начало: У Русского драматического театра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.