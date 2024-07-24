4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборЗдравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборАстана - город будущего: уникальная обзорная прогулка по центру
Погрузитесь в историю и культуру Астаны во время 3-часовой прогулки по самым значимым местам столицы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
13 авг в 09:00
37 500₸ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Астана: главное и необычное
Познакомиться с колоритным городом за 4 часа и зайти в музей, в который нельзя попасть
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 200₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия24 июля 2024Спасибо большое за прекрасное знакомство с вашим замечательным, красивым горолом! Асель прекрасный гид. Нам очень понравилась экскурсия. Доброжелательность и профессионализм
- ВВиктор23 июля 2024Выбрал экскурсию по основным местам города. Посетили классные места, спокойно всё рассмотрели. Хороший маршрут. Отличный гид - рассказал много нового, сам я был впервые в Астане и Казахстане. Обязательно рассмотрю другие варианты экскурсий. Большое спасибо!
- ККира20 июля 2024Приятное общение с гидом. Очень внимательный водитель. С благодарностью.
- ВВиолетта18 июля 2024Добрый день! Была в Астане пять дней, выбрала экскурсию по достопримечательностям города. Посетили интересные места, не торопясь, все рассмотрели, узнали что то новое. Гид выше всяких похвал, рассказывал интересно. Если приеду в другой раз, обязательно ещё обращусь. Спасибо!
- ООксана2 июля 2024Спасибо большое Дане за отлично проведенную экскурсию! Дана - вы замечательный экскурсовод! Нам все очень понравилось! Узнали много нового! А
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Дворец мира и согласия»
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