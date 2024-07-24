Дворец мира и согласия – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец мира и согласия» в Астане, цены от 7 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Здравствуй, Астана
На машине
152 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Астана - город будущего: обзорная прогулка
На микроавтобусе
48 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Астана - город будущего: уникальная обзорная прогулка по центру
Погрузитесь в историю и культуру Астаны во время 3-часовой прогулки по самым значимым местам столицы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
13 авг в 09:00
37 500 за всё до 5 чел.
Астана: главное и необычное
На машине
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Астана: главное и необычное
Познакомиться с колоритным городом за 4 часа и зайти в музей, в который нельзя попасть
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    24 июля 2024
    Здравствуй, Астана
    Спасибо большое за прекрасное знакомство с вашим замечательным, красивым горолом! Асель прекрасный гид. Нам очень понравилась экскурсия. Доброжелательность и профессионализм
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    со стороны Асель и Коблана выше всяких похвал. Выражаем ти особую благодарность! А экскурсию будем рекомендовать друзьям! Сами бы столько не посмотрели и не узнали бы столько интересных фактов об Астане и Казахстане!

  • В
    Виктор
    23 июля 2024
    Здравствуй, Астана
    Выбрал экскурсию по основным местам города. Посетили классные места, спокойно всё рассмотрели. Хороший маршрут. Отличный гид - рассказал много нового, сам я был впервые в Астане и Казахстане. Обязательно рассмотрю другие варианты экскурсий. Большое спасибо!
  • К
    Кира
    20 июля 2024
    Астана - город будущего: обзорная прогулка
    Приятное общение с гидом. Очень внимательный водитель. С благодарностью.
  • В
    Виолетта
    18 июля 2024
    Здравствуй, Астана
    Добрый день! Была в Астане пять дней, выбрала экскурсию по достопримечательностям города. Посетили интересные места, не торопясь, все рассмотрели, узнали что то новое. Гид выше всяких похвал, рассказывал интересно. Если приеду в другой раз, обязательно ещё обращусь. Спасибо!
  • О
    Оксана
    2 июля 2024
    Астана - город будущего: обзорная прогулка
    Спасибо большое Дане за отлично проведенную экскурсию! Дана - вы замечательный экскурсовод! Нам все очень понравилось! Узнали много нового! А
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    какой замечательный сервис, на комфортном транспорте с веееежливым водителем! Астана потрясающий город! Отдельное спасибо за рекомендацию пообедать в ресторане Саксаул! Очень хотели попробовать национальную кухню Казахстане! Остались сытые и довольные - все очень вкусно!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Дворец мира и согласия»

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  5. Выставочный комплекс «Экспо»
  6. Мечеть Хазрет-Султан
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  10. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Астане в июле 2024
Сейчас в Астане в категории "Дворец мира и согласия" можно забронировать 3 экскурсии от 7 200 до 37 500. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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