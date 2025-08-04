А Александр Ночная экскурсия по Астане Экскурсия понравилась. Астана очень красивый город, Гид,после бронирования экскурсии, всегда была с нами на связи, помогала с покупкой билетов на концерт, также предложила помощь в аренде жилья. Было весело и интересно.

Е Екатерина Ночная экскурсия по Астане Экскурсия прошла очень весело, нам понравилось! Мы больше узнали о Казахстане, о самой Астане, а также много интересных лайфхаков 😮. Алия очень общительная и хорошо знает город! Еще нас пофотографировали 😊 Мы рекомендуем эту экскурсию! 🥰

Н Наталья Ночная экскурсия по Астане Экскурсия очень понравилась. Алия, просто 🔥, интересно, познавательно, много историй из жизни. Спасибо.