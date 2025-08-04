Индивидуальная
Астана - город будущего: обзорная прогулка
Ночная экскурсия по Астане
Проведите незабываемую ночь в Астане, открывая её главные достопримечательности в ночном свете. Уникальная возможность увидеть город по-новому
Астана - город, где сбываются мечты
Узнайте, как небольшой город в степи стал символом возможностей. Архитекторы, концепции и вдохновение ждут вас в этом уникальном путешествии
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 августа 2025Экскурсия понравилась. Астана очень красивый город, Гид,после бронирования экскурсии, всегда была с нами на связи, помогала с покупкой билетов на концерт, также предложила помощь в аренде жилья. Было весело и интересно.
- ЕЕкатерина9 июля 2025Экскурсия прошла очень весело, нам понравилось! Мы больше узнали о Казахстане, о самой Астане, а также много интересных лайфхаков 😮. Алия очень общительная и хорошо знает город! Еще нас пофотографировали 😊 Мы рекомендуем эту экскурсию! 🥰
- ННаталья6 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Алия, просто 🔥, интересно, познавательно, много историй из жизни. Спасибо.
- ННаталья23 июня 2025Замечательно провели время!
Три часа пролетели на одном дыхании.
Посетили основные достопримечательности левого берега и центра Астаны.
Наш гид Алия сразу расположила к себе. Рассказала много интересных фактов.
Хочется вернуться ещё!!!!
СПАСИБО!
