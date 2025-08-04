Мои заказы

ЭКСПО – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «ЭКСПО» в Астане, цены от 37 500 ₸. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Астана - город будущего: обзорная прогулка
На микроавтобусе
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Астана - город будущего: обзорная прогулка
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 07:00
22 авг в 07:00
37 500 ₸ за всё до 5 чел.
Ночная экскурсия по Астане
Пешая
На автобусе
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночная экскурсия по Астане
Проведите незабываемую ночь в Астане, открывая её главные достопримечательности в ночном свете. Уникальная возможность увидеть город по-новому
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
22 авг в 21:00
23 авг в 21:00
39 044.45 ₸ за всё до 10 чел.
Астана - город, где сбываются мечты
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
Астана - город, где сбываются мечты
Узнайте, как небольшой город в степи стал символом возможностей. Архитекторы, концепции и вдохновение ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: Проспект Республики, 34
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
57 000 ₸ за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 августа 2025
    Ночная экскурсия по Астане
    Экскурсия понравилась. Астана очень красивый город, Гид,после бронирования экскурсии, всегда была с нами на связи, помогала с покупкой билетов на концерт, также предложила помощь в аренде жилья. Было весело и интересно.
  • Е
    Екатерина
    9 июля 2025
    Ночная экскурсия по Астане
    Экскурсия прошла очень весело, нам понравилось! Мы больше узнали о Казахстане, о самой Астане, а также много интересных лайфхаков 😮. Алия очень общительная и хорошо знает город! Еще нас пофотографировали 😊 Мы рекомендуем эту экскурсию! 🥰
  • Н
    Наталья
    6 июля 2025
    Ночная экскурсия по Астане
    Экскурсия очень понравилась. Алия, просто 🔥, интересно, познавательно, много историй из жизни. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    23 июня 2025
    Ночная экскурсия по Астане
    Замечательно провели время!
    Три часа пролетели на одном дыхании.
    Посетили основные достопримечательности левого берега и центра Астаны.
    Наш гид Алия сразу расположила к себе. Рассказала много интересных фактов.
    Хочется вернуться ещё!!!!
    СПАСИБО!

Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Дворец мира и согласия
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Бульвар Нуржол
  8. Монумент Казак Ели
  9. Площадь Независимости
  10. Парк Влюбленных
