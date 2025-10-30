Это не просто экскурсия — это прикосновение к трагической странице истории Казахстана.
Вы отправитесь в мемориальный комплекс АЛЖИР — бывший лагерь для жён врагов народа, где в годы сталинских репрессий были заключены тысячи невинных женщин.
Осмотрите территорию лагеря и почувствуете силу духа, стойкость и человечность тех, кто прошёл через ад.
Описание экскурсии
9:00 — сбор группы и выезд из Астаны. По дороге вас ждёт краткий рассказ о сталинских репрессиях и истории создания лагеря АЛЖИР.
10:00 — прибытие в музейно-мемориальный комплекс. Вы посетите выставочные залы музея и осмотрите экспозиции «Женщины в заключении», «Детская комната», «Лагерный быт», услышите подлинные истории заключённых. Если будет возможность — посмотрим документальный фильм о лагере.
11:30 — прогулка по мемориальной части с осмотром памятников («Арка скорби», «Слеза» и другие). У вас будет свободное время для фото.
12:00 — выезд в Астану. В пути мы обсудим увиденное, вы сможете задать вопросы гиду.
13:00 — возвращение в Астану.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минибусе Mercedes Sprinter, рассчитанном на 12–20 человек
- Входной билет в мемориальный комплекс включён в стоимость
- Экскурсию в пути и в музее для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети Хазрет Султан
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наз — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 599 туристов
Вместе с коллегами мы не просто покажем вам Казахстан, мы поможем почувствовать его душу. Каждое место — не только интересная локация, а часть большой живой истории, которую с любовью рассказываем
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ярослав
30 окт 2025
Конкретно в нашем случае именно экскурсии не случилось, нас забрали из отеля (это, кстати, довольно круто) и отвезли на место. На месте девушка с нами ходила по музею без особых
Наз
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за отзыв — нам важно получать обратную связь, чтобы становиться лучше.
Н
Наталья
20 окт 2025
Очень хотела по бывать на этой экскурсии все понравилось.
Рассказ был содержательной и интересным.
Место куда приехали до этих дней дает ощущение холода и печали.
Но интерес к истории тех времен ведет нас в такие места. Спасибо.
