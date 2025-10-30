Это не просто экскурсия — это прикосновение к трагической странице истории Казахстана. Вы отправитесь в мемориальный комплекс АЛЖИР — бывший лагерь для жён врагов народа, где в годы сталинских репрессий были заключены тысячи невинных женщин. Осмотрите территорию лагеря и почувствуете силу духа, стойкость и человечность тех, кто прошёл через ад.

9:00 — сбор группы и выезд из Астаны. По дороге вас ждёт краткий рассказ о сталинских репрессиях и истории создания лагеря АЛЖИР.

10:00 — прибытие в музейно-мемориальный комплекс. Вы посетите выставочные залы музея и осмотрите экспозиции «Женщины в заключении», «Детская комната», «Лагерный быт», услышите подлинные истории заключённых. Если будет возможность — посмотрим документальный фильм о лагере.

11:30 — прогулка по мемориальной части с осмотром памятников («Арка скорби», «Слеза» и другие). У вас будет свободное время для фото.

12:00 — выезд в Астану. В пути мы обсудим увиденное, вы сможете задать вопросы гиду.

13:00 — возвращение в Астану.

Организационные детали