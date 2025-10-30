Мои заказы

Туда, где плакали стены: в лагерь АЛЖИР из Астаны

Побывать в крупнейшем советском женском лагере и открыть мрачную страницу эпохи сталинских репрессий
Это не просто экскурсия — это прикосновение к трагической странице истории Казахстана.

Вы отправитесь в мемориальный комплекс АЛЖИР — бывший лагерь для жён врагов народа, где в годы сталинских репрессий были заключены тысячи невинных женщин.

Осмотрите территорию лагеря и почувствуете силу духа, стойкость и человечность тех, кто прошёл через ад.
Описание экскурсии

9:00 — сбор группы и выезд из Астаны. По дороге вас ждёт краткий рассказ о сталинских репрессиях и истории создания лагеря АЛЖИР.

10:00 — прибытие в музейно-мемориальный комплекс. Вы посетите выставочные залы музея и осмотрите экспозиции «Женщины в заключении», «Детская комната», «Лагерный быт», услышите подлинные истории заключённых. Если будет возможность — посмотрим документальный фильм о лагере.

11:30 — прогулка по мемориальной части с осмотром памятников («Арка скорби», «Слеза» и другие). У вас будет свободное время для фото.

12:00 — выезд в Астану. В пути мы обсудим увиденное, вы сможете задать вопросы гиду.

13:00 — возвращение в Астану.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минибусе Mercedes Sprinter, рассчитанном на 12–20 человек
  • Входной билет в мемориальный комплекс включён в стоимость
  • Экскурсию в пути и в музее для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мечети Хазрет Султан
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наз
Наз — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 599 туристов
Вместе с коллегами мы не просто покажем вам Казахстан, мы поможем почувствовать его душу. Каждое место — не только интересная локация, а часть большой живой истории, которую с любовью рассказываем
гостям. Наши экскурсии — это неспешные прогулки в своём ритме: с остановками в самых живописных местах. Знаем, где открываются лучшие виды, где спрятаны атмосферные кадры и куда ложится свет так, что хочется остановить мгновение.

Отзывы и рейтинг

Ярослав
Ярослав
30 окт 2025
Конкретно в нашем случае именно экскурсии не случилось, нас забрали из отеля (это, кстати, довольно круто) и отвезли на место. На месте девушка с нами ходила по музею без особых
комментариев (в самом музее ей, наверное, вести экскурсию нельзя). По музею походили и почитали стенды своими силами. Какого-то связанного рассказа от сопровождающей про лагерь не было и после выхода из музея. Потом нас отвезли обратно в город)

Наз
Наз
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за отзыв — нам важно получать обратную связь, чтобы становиться лучше.

Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших
ожиданий.
В тот день группа действительно не набралась, поэтому полноценная экскурсионная программа с сертифицированным гидом не состоялась. Мы приняли решение всё равно отвезти вас в музей, чтобы вы смогли посетить локацию, а сопровождающий сотрудник был с вами и помогал на месте.

Понимаем, что отсутствие связного рассказа снизило впечатление, и приносим извинения за неудобства. Уже работаем над тем, чтобы даже в случае отсутствия полноценной группы гости получали максимум информации и ценности от посещения.

Спасибо, что делитесь впечатлениями — это помогает нам улучшаться!

Н
Наталья
20 окт 2025
Очень хотела по бывать на этой экскурсии все понравилось.
Рассказ был содержательной и интересным.
Место куда приехали до этих дней дает ощущение холода и печали.
Но интерес к истории тех времен ведет нас в такие места. Спасибо.

Входит в следующие категории Астаны

