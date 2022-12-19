Казахи издревле пили молоко — верблюжье и кобылье, оно же шубат и кумыс. Богатой историей и традициями виноделия наша страна не славится. Но все течет и меняется. На экскурсии вы познакомитесь с проектом местных предпринимателей, которым удалось создать вина мирового уровня. А после посетите ресторан, где во вкусах, ароматах и деталях этнического интерьера мы будем искать ключи к эпохе древних кочевников.

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Описание

Что вас ожидает

Элитные вина Казахстана

В первой части программы мы посетим уютный специализированный магазин, где харизматичные консультанты — лаконично и со вкусом — расскажут о винном производстве и секретах изысканного казахского вина. Вы узнаете, кто и как в Алматинской области возродил заброшенный с советских времен виноградник. Оцените смелую идею авторов проекта, которые осознали, что исторически не винодельческий регион можно прославить только лучшими образцами, и создали вино, входящее сегодня в 2-3% лучших продуктов мирового рынка. Вам предложат продегустировать напиток, а именно 5 сортов вина.

Дегустации в ресторане и знакомство с бытом номадов

Далее мы отправимся в атмосферный ресторан, где в мир кочевой цивилизации погружает не только кухня, но и этнический интерьер заведения. Вы рассмотрите стилизованную юрту, сможете примерить национальную одежду и устроить небольшую фотосессию. Вас угостят казахским чаем, лепешкой и балкаймаком (сливки с медом). Вы также попробуете казахский куырдак (мясное блюдо из печени и легких) и баурсаки — традиционное мучное изделие и непременный атрибут праздничного дастархана.

Все это время я буду знакомить вас с гастрономической культурой и бытом кочевников. А после дегустаций вы сможете продолжить вечер, оставшись на ужин. С 19:30 до 21:30 здесь играют музыканты в колоритных костюмах на национальных инструментах — жетыгене, домбре и кобызе.

Организационные детали

Отдельно оплачивается:

🍸 винная дегустация (5 сортов) и дегустация блюд в ресторане — 12 000 тг (~1800 руб.) за человека

🚕 транспорт — между заведениями я предлагаю перемещаться на такси, если вы желаете арендовать машину на все время экскурсии, сообщите, пожалуйста, в переписке к заказу