Индивидуальная
до 5 чел.
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Узнайте о судьбах женщин, переживших сталинские репрессии, посетив музей АЛЖИР. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
14 сен в 10:00
16 сен в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Туда, где плакали стены: в лагерь АЛЖИР из Астаны
Побывать в крупнейшем советском женском лагере и открыть мрачную страницу эпохи сталинских репрессий
Начало: У мечети Хазрет Султан
Расписание: во вторник и четверг в 09:00 и 13:00
16 сен в 09:00
18 сен в 09:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Музей АЛЖИР - память о женском лагере
Узнайте о судьбах женщин, попавших в АЛЖИР. Мемориальная арка, экспозиции и истории, которые заставляют задуматься
Начало: На улице Бокейхана
Сегодня в 09:00
14 сен в 09:00
13 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина14 августа 2025АЛЖИР-часть нашей истории и её надо знать. Дана-замечательный рассказчик и просто хороший человек. На протяжение всей поездки она обьясняла нам
- ООксана3 августа 2025Дана очень умный эрудированный гид, приятный человек и собеседник. Получили с семьёй большое удовольствие от экскурсии. Несмотря на непростую тему, информация была подана очень деликатно и со смыслом. Спасибо!
- ЕЕвгения26 мая 2025Все хорошо
- ЕЕлена20 мая 2025Все понравилось, все ожидания сбылись! Спасибо Дане за внимание к нам, приятное общение и познавательное сопровождение в поездке до музейного комплекса!)
- ЕЕлена18 ноября 2024Дана организовала экскурсию в музей АЛЖИР, по дороге в музей был интересный рассказ об истории создания музея. Музей до глубины
- ММария8 ноября 2024Место достойное к посещению, это часть нашей истории. Страшно представить через что пришло пройти женщинам в этом лагере!
- ММихаил20 июня 2024Отлично было всё организовано. Спасибо, нашему гиду. Получили много интересной информации.
- ЛЛюдмила23 марта 2024Эта печальная страница нашей истории должна быть известна людям. Я очень благодарна и нашему организатору и экскурсоводу Дане, и экскурсоводу в АЛЖИРе Алёне за погружение в эпоху, за профессионализм и доброжелательность. Советую эту экскурсию всем!
- ВВалентина10 января 2024Комфортный микроавтобус. Ехать не далеко. Дана - прекрасный рассказчик, очень интересные истории рассказывала по пути туда и обратно. В музее экскурсия и фильм произвели очень сильное впечатление, буквально до слез!
- ИИЛЬЯ9 января 2024Впервые в Казахстане, поэтому максимально хотели всё посмотреть. АЛЖИР потряс сильно. Спасибо большое Дане за хорошую экскурсию и за теплое,
- ЕЕкатерина11 декабря 2023Спасибо Дане за интересный рассказ об узницах АЛЖИРа - узнала для себя много нового. Прекрасная организация транспорта - все чётко, удобно и в срок.
Музей, конечно, производит тяжелое впечатление, но это наша история и ее надо знать.
- ЮЮлия20 ноября 2023Мы давно хотели побывать в этом месте и решили заказать экскурсию. Наш гид была очень интересной и знающей, поведала много
- ААлина9 августа 2023Дана это гид высокого уровня, с глубоким знанием истории и любовью к своей стране. Мы брали у нее три экскурсии
- ААндрей5 июля 2023Глубокое знание материала, коммуникабельность, доброжелательность.
- ААнжелика30 марта 2023Очень хорошая экскурсия. Всем рекомендую посетить АЛЖИР и прикоснуться к ужасной истории политических репрессий. Дана грамотный гид. Спасибо большое!
- ЕЕвгений23 марта 2023Отличная экскурсия. Всё понравилось.
- ввера1 ноября 2022Отличная экскурсия! У нас семья, двое взрослых, двое детей подростков. Все прошло замечательно! Спасибо!
- ггригорий18 октября 2022Большое спасибо Дане за экскурсию и рассказ!
- ООльга17 октября 2022Дана просто замечательный экскурсовод! Было очень интересно и важно съездить в Алжир вместе с ней. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Музей АЛЖИР»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Астане в сентябре 2025
Сейчас в Астане в категории "Музей АЛЖИР" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Музей АЛЖИР», 19 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь