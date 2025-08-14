Мои заказы

Музей АЛЖИР – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей АЛЖИР» в Астане, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
На машине
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Узнайте о судьбах женщин, переживших сталинские репрессии, посетив музей АЛЖИР. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
14 сен в 10:00
16 сен в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Туда, где плакали стены: в лагерь АЛЖИР из Астаны
На машине
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Туда, где плакали стены: в лагерь АЛЖИР из Астаны
Побывать в крупнейшем советском женском лагере и открыть мрачную страницу эпохи сталинских репрессий
Начало: У мечети Хазрет Султан
Расписание: во вторник и четверг в 09:00 и 13:00
16 сен в 09:00
18 сен в 09:00
1800 ₽ за человека
Музей «АЛЖИР» - память о единственном в СССР лагере для женщин (из Астаны)
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Музей АЛЖИР - память о женском лагере
Узнайте о судьбах женщин, попавших в АЛЖИР. Мемориальная арка, экспозиции и истории, которые заставляют задуматься
Начало: На улице Бокейхана
Сегодня в 09:00
14 сен в 09:00
13 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    14 августа 2025
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    АЛЖИР-часть нашей истории и её надо знать. Дана-замечательный рассказчик и просто хороший человек. На протяжение всей поездки она обьясняла нам
    читать дальше

    ранее неизвестные факты как по теме АЛЖИРа,так и по темам,связанным с историей Казахстана в целом. Советую эту экскурсию всем жителям и гостям Казахстана

  • О
    Оксана
    3 августа 2025
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Дана очень умный эрудированный гид, приятный человек и собеседник. Получили с семьёй большое удовольствие от экскурсии. Несмотря на непростую тему, информация была подана очень деликатно и со смыслом. Спасибо!
  • Е
    Евгения
    26 мая 2025
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Все хорошо
  • Е
    Елена
    20 мая 2025
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Все понравилось, все ожидания сбылись! Спасибо Дане за внимание к нам, приятное общение и познавательное сопровождение в поездке до музейного комплекса!)
  • Е
    Елена
    18 ноября 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Дана организовала экскурсию в музей АЛЖИР, по дороге в музей был интересный рассказ об истории создания музея. Музей до глубины
    читать дальше

    души впечатлил экспонатами и как работали сотрудники музея для сбора информации, если учесть, что музей создан не давно. Рекомендую посетить экскурсию в этот музей и обязательно обратиться к экскурсоводу Дане.

  • М
    Мария
    8 ноября 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Место достойное к посещению, это часть нашей истории. Страшно представить через что пришло пройти женщинам в этом лагере!
  • М
    Михаил
    20 июня 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Отлично было всё организовано. Спасибо, нашему гиду. Получили много интересной информации.
  • Л
    Людмила
    23 марта 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Эта печальная страница нашей истории должна быть известна людям. Я очень благодарна и нашему организатору и экскурсоводу Дане, и экскурсоводу в АЛЖИРе Алёне за погружение в эпоху, за профессионализм и доброжелательность. Советую эту экскурсию всем!
  • В
    Валентина
    10 января 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Комфортный микроавтобус. Ехать не далеко. Дана - прекрасный рассказчик, очень интересные истории рассказывала по пути туда и обратно. В музее экскурсия и фильм произвели очень сильное впечатление, буквально до слез!
  • И
    ИЛЬЯ
    9 января 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Впервые в Казахстане, поэтому максимально хотели всё посмотреть. АЛЖИР потряс сильно. Спасибо большое Дане за хорошую экскурсию и за теплое,
    читать дальше

    человеческое отношение к людям, любовь к своей стране. Дана - очень образованный экскурсовод, с ней очень приятно общаться. Всегда профессионально отвечала на любве вопросы, даже не отвечающие к теме экскурсии. На следующий день еще раз встретились - на дегустации вин Казахстана. Переговорили ВСЁ и обо всем. ДАНА, еще раз СПАСИБО! Здоровья и женского счастья ВАМ! Страна, люди - всё понравилось. Казахстан - очень добродушная страна. . Все говорят по - русски. Любой прохожий всегда по доброму обьяснял и помогал. Всем здоровья и благополучия!

  • Е
    Екатерина
    11 декабря 2023
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Спасибо Дане за интересный рассказ об узницах АЛЖИРа - узнала для себя много нового. Прекрасная организация транспорта - все чётко, удобно и в срок.
    Музей, конечно, производит тяжелое впечатление, но это наша история и ее надо знать.
  • Ю
    Юлия
    20 ноября 2023
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Мы давно хотели побывать в этом месте и решили заказать экскурсию. Наш гид была очень интересной и знающей, поведала много
    читать дальше

    информации. Единственное, оплачивая экскурсию, мы думали, что и входные билеты в музей входят в эту стоимость. Я думала, что гид сама будет проводить там экскурсию, но нет, то есть, по сути это был трансфер туда и обратно. Но все равно, было интересно послушать гида на другие темы.

  • А
    Алина
    9 августа 2023
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Дана это гид высокого уровня, с глубоким знанием истории и любовью к своей стране. Мы брали у нее три экскурсии
    читать дальше

    и ни разу не пожалели, всегда много материала, всегда есть ответы на самые сложные вопросы и отлично распределено время. Очень рекомендую!

  • А
    Андрей
    5 июля 2023
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Глубокое знание материала, коммуникабельность, доброжелательность.
  • А
    Анжелика
    30 марта 2023
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Очень хорошая экскурсия. Всем рекомендую посетить АЛЖИР и прикоснуться к ужасной истории политических репрессий. Дана грамотный гид. Спасибо большое!
  • Е
    Евгений
    23 марта 2023
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Отличная экскурсия. Всё понравилось.
  • в
    вера
    1 ноября 2022
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Отличная экскурсия! У нас семья, двое взрослых, двое детей подростков. Все прошло замечательно! Спасибо!
  • г
    григорий
    18 октября 2022
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Большое спасибо Дане за экскурсию и рассказ!
  • О
    Ольга
    17 октября 2022
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Дана просто замечательный экскурсовод! Было очень интересно и важно съездить в Алжир вместе с ней. Спасибо!

