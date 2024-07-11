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10%
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЭкспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
26 июля в 10:30
27 июля в 10:30
64005 760₽ за всё до 3 чел.
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10%
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Лучший выборАстана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
Расписание: ежедневно в 12:00
27 июля в 12:00
28 июля в 12:00
25002 250₽ за человека
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5%
2.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Современная Астана - на фотопрогулке
Прогулка по центру Астаны с профессиональным фотографом. Запечатлейте себя на фоне Байтерека, Астана Опера и других знаковых мест столицы
Начало: У «Байтерека»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
60005 700₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 июля 2024Добрый день! Хоть и с некоторой задержкой очень хочу поблагодарить Максима! Экскурсия просто на высшем уровне, очень любезно пошёл на встречу в небольшом изменении программы, супер-вежливо и быстро отвечал в Телеграмме. Всё очень понравилось, от души рекомендую!
- ААлексей7 января 2024Спасибо Меруерт за отличную экскурсию по Астане. Замечательный гид.
- ЕЕкатерина8 ноября 2023Отлично организованная экскурсия. Кратко обо всех основных достопримечательностях. Маршрут проходит с учетом пожеланий туристов, очень комфортно. Гид Алмагуль увлекательно рассказывает о своём городе, отвечает на все вопросы. Смело выбирайте эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Скидки»
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