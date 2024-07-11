Экскурсии со скидкой в Астане до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Астане, цены от 2 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
На машине
скидка
10%
33 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
26 июля в 10:30
27 июля в 10:30
64005 760 за всё до 3 чел.
Астана - гордость Казахстана
Пешая
скидка
10%
3 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Лучший выбор
Астана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
Расписание: ежедневно в 12:00
27 июля в 12:00
28 июля в 12:00
25002 250 за человека
Современная Астана - на фотопрогулке
Пешая
скидка
5%
2.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Современная Астана - на фотопрогулке
Прогулка по центру Астаны с профессиональным фотографом. Запечатлейте себя на фоне Байтерека, Астана Опера и других знаковых мест столицы
Начало: У «Байтерека»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
60005 700 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 июля 2024
    Астана - гордость Казахстана
    Добрый день! Хоть и с некоторой задержкой очень хочу поблагодарить Максима! Экскурсия просто на высшем уровне, очень любезно пошёл на встречу в небольшом изменении программы, супер-вежливо и быстро отвечал в Телеграмме. Всё очень понравилось, от души рекомендую!
  • А
    Алексей
    7 января 2024
    Астана - гордость Казахстана
    Спасибо Меруерт за отличную экскурсию по Астане. Замечательный гид.
  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2023
    Астана - гордость Казахстана
    Отлично организованная экскурсия. Кратко обо всех основных достопримечательностях. Маршрут проходит с учетом пожеланий туристов, очень комфортно. Гид Алмагуль увлекательно рассказывает о своём городе, отвечает на все вопросы. Смело выбирайте эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
  2. Астана - гордость Казахстана
  3. Современная Астана - на фотопрогулке
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Выставочный комплекс «Экспо»
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Площадь Независимости
  8. Парк Влюбленных
  9. Дворец мира и согласия
  10. Монумент Казак Ели
Сколько стоит экскурсия по Астане в июле 2024
Сейчас в Астане в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 2 250 до 5 760 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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