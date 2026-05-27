Акмечеть, каньон Аксу и Сайрам-Угамский парк: джип-путешествие
Из Шымкента - в объятия природы Южного Казахстана
За один день вы увидите три разных лица Южного Казахстана: светлые скалы Акмечети, глубокий каньон Аксу и зелёные просторы Сайрам-Угамского парка.
Без спешки погуляете по локациям, устроите пикник и почувствуете, как городская суета остаётся где-то далеко.
Описание экскурсии
Акмечеть
Это место окутано легендами: по преданию, пещера служила укрытием для отшельников и духовных наставников, которые искали уединения. Название переводится как «Белая мечеть» — его связывают с цветом скал: при солнечном свете кажется, что они светятся.
Каньон Аксу
Его глубина достигает более 500 м, а сам каньон тянется на десятки километров. Вы прогуляетесь по смотровым площадкам и увидите одноимённую реку. Местные жители говорят, что её название означает «белая вода» — из-за стремительных потоков, насыщенных воздухом. Будет время для отдыха и пикника.
Сайрам-Угамский нацпарк
Входит в регион Западного Тянь-Шаня — один из древнейших центров биоразнообразия. Тут встречаются сразу несколько климатических зон, а среди растений и животных есть редкие виды, занесённые в Красную книгу.
Ориентировочный тайминг
7:30–8:00 — выезд из Шымкента 9:30 — Акмечеть 13:00 — каньон Аксу 14:30 — отдых и пикник на природе 17:30 — Сайрам-Угамский национальный парк 20:00–21:00 — возвращение в Шымкент
Организационные детали
Экскурсия проходит на внедорожнике Toyota Sequoia
Пикник и входные билеты входят в стоимость
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Шымкенте
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1475 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.
