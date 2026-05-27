За один день вы увидите три разных лица Южного Казахстана: светлые скалы Акмечети, глубокий каньон Аксу и зелёные просторы Сайрам-Угамского парка. Без спешки погуляете по локациям, устроите пикник и почувствуете, как городская суета остаётся где-то далеко.

Описание экскурсии

Акмечеть

Это место окутано легендами: по преданию, пещера служила укрытием для отшельников и духовных наставников, которые искали уединения. Название переводится как «Белая мечеть» — его связывают с цветом скал: при солнечном свете кажется, что они светятся.

Каньон Аксу

Его глубина достигает более 500 м, а сам каньон тянется на десятки километров. Вы прогуляетесь по смотровым площадкам и увидите одноимённую реку. Местные жители говорят, что её название означает «белая вода» — из-за стремительных потоков, насыщенных воздухом. Будет время для отдыха и пикника.

Сайрам-Угамский нацпарк

Входит в регион Западного Тянь-Шаня — один из древнейших центров биоразнообразия. Тут встречаются сразу несколько климатических зон, а среди растений и животных есть редкие виды, занесённые в Красную книгу.

Ориентировочный тайминг

7:30–8:00 — выезд из Шымкента

9:30 — Акмечеть

13:00 — каньон Аксу

14:30 — отдых и пикник на природе

17:30 — Сайрам-Угамский национальный парк

20:00–21:00 — возвращение в Шымкент

Организационные детали