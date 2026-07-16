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Из Шымкента в Туркестан - духовную столицу тюркского мира

Увидеть главные святыни и древние города на юге Казахстана
За один день вы побываете сразу в трёх знаковых местах страны.

Посетите древний Отырар — один из крупнейших городов Великого шёлкового пути, увидите мавзолей Арыстан баба и познакомитесь с Туркестаном, где древние памятники соседствуют с современностью.
Из Шымкента в Туркестан - духовную столицу тюркского мира
Из Шымкента в Туркестан - духовную столицу тюркского мира
Из Шымкента в Туркестан - духовную столицу тюркского мира

Описание экскурсии

Выезд из Шымкента (2 часа в пути)
Встретимся в лобби вашего отеля и отправимся в путешествие по местам, где проходил Великий шёлковый путь.

Мавзолей Арыстан баба (40 минут на посещение)
Вы побываете в мавзолее легендарного духовного наставника Ходжи Ахмеда Ясави — одного из самых почитаемых святых Казахстана.

Городище Отырар (20 минут в пути, 1 час на посещение)
Исследуете руины древнего города, который когда-то был одним из крупнейших центров Великого шёлкового пути. Поговорим о его расцвете, загадках и трагической истории.

Переезд в Туркестан (1 час)

Обед (1 час)

Заповедник-музей «Азрет-Султан» (2,5 часа)
Вы посетите мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, мавзолей Рабии Султан Бегим, подземную мечеть Хильвет, восточную баню и цитадель древнего города.

Комплекс Karavansaray (1 час)
Прогуляетесь по крупнейшему туристическому комплексу Центральной Азии, который создан в стиле восточной сказки. Познакомитесь с историей Туркестана, национальными видами спорта и ремесёл.

Свободное время (1 час)
По желанию сможете прокатиться на гондолах или посетить 8D-театр «Алтын Самрук», где мифическая птица Самрук проведёт вас сквозь историю и легенды Казахстана.

Возвращение в Шымкент (около 2 часов)

Организационные детали

  • С вами будет гид из нашей команды
  • Можем организовать экскурсию для большей группы: 3 чел. — $85 за чел., 4 чел. — $70 за чел., 5 чел. — $60 за чел., 6-7 чел. — $50 за чел., 7 чел. — $50 за чел., 8 чел. — $45 за чел., 9 чел. — $40 за чел., 10 чел. — $35 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мамура
Мамура — Организатор в Шымкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 18 туристов
Всем привет! Меня зовут Мамура, я из Шымкента, и наша команда покажет вам красоту Южного Казахстана. Мы — команда профессиональных гидов, которые знают и любят здесь каждый уголок. За плечами
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у нас богатый опыт — много лет мы проводим экскурсии для тех, кто хочет увидеть больше, чем просто туристские маршруты. Наша задача — раскрыть перед вами всё, чем славится наш край. Вместе с нами вы сможете почувствовать настоящую жизнь Южного Казахстана — от традиционной кухни до удивительных историй и легенд. Если хотите открыть для себя этот регион с людьми, которые его искренне любят и знают, — приезжайте, мы рады будем стать вашими проводниками и подарить вам незабываемое путешествие!

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