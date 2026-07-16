За один день вы побываете сразу в трёх знаковых местах страны. Посетите древний Отырар — один из крупнейших городов Великого шёлкового пути, увидите мавзолей Арыстан баба и познакомитесь с Туркестаном, где древние памятники соседствуют с современностью.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $235 за человека

Описание экскурсии

Выезд из Шымкента (2 часа в пути)

Встретимся в лобби вашего отеля и отправимся в путешествие по местам, где проходил Великий шёлковый путь.

Мавзолей Арыстан баба (40 минут на посещение)

Вы побываете в мавзолее легендарного духовного наставника Ходжи Ахмеда Ясави — одного из самых почитаемых святых Казахстана.

Городище Отырар (20 минут в пути, 1 час на посещение)

Исследуете руины древнего города, который когда-то был одним из крупнейших центров Великого шёлкового пути. Поговорим о его расцвете, загадках и трагической истории.

Переезд в Туркестан (1 час)

Обед (1 час)

Заповедник-музей «Азрет-Султан» (2,5 часа)

Вы посетите мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, мавзолей Рабии Султан Бегим, подземную мечеть Хильвет, восточную баню и цитадель древнего города.

Комплекс Karavansaray (1 час)

Прогуляетесь по крупнейшему туристическому комплексу Центральной Азии, который создан в стиле восточной сказки. Познакомитесь с историей Туркестана, национальными видами спорта и ремесёл.

Свободное время (1 час)

По желанию сможете прокатиться на гондолах или посетить 8D-театр «Алтын Самрук», где мифическая птица Самрук проведёт вас сквозь историю и легенды Казахстана.

Возвращение в Шымкент (около 2 часов)

Организационные детали