Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по святым местам Айя Напы: Чудеса Святого Исцеления
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив уникальные храмы и монастыри Айя Напы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€115 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€260 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Гробницы Макронисос»
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