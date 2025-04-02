Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по вашему маршруту в Айя Напа: уникальное путешествие
Планируйте экскурсию своей мечты в Айя Напа, выбирая достопримечательности и развлечения по вашему вкусу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€100 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Святыни и сладости Айя-Напы
Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, посетив живописные места и исторические достопримечательности острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€300 за экскурсию
Водная прогулка
Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом в Айя Напа
Забудьте о заботах поиска идеального места для рыбалки. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения по ловле басса на Кипре
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Царство Посейдона: путешествие по пляжам Кипра из Айя Напа
Погрузитесь в мир кристально чистых вод и золотых пляжей Кипра. Насладитесь индивидуальной экскурсией с профессиональным гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€90 за экскурсию
Водная прогулка
Рыбалка на басса в Айя Напа: уникальный опыт с личным гидом
Откройте для себя увлекательный мир рыбалки на басса в Айя Напа. Полное сопровождение опытного гида обеспечит незабываемые впечатления и обильный улов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Музей морской жизни «Thalassa»»
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