Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницы древней истории, а воздух наполнен таинственностью и благодатью.
Экскурсия «Чудеса Святого Исцеления» в Айя Напа приглашает вас в удивительный мир, где святые места
Экскурсия «Чудеса Святого Исцеления» в Айя Напа приглашает вас в удивительный мир, где святые места
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные святыни и иконы
- 🌿 Целебные источники и грязи
- 🏛 Исторические храмы и монастыри
- 🕊 Духовное обогащение и покой
- 📜 Интересные предания и легенды
- 👥 Индивидуальный подход и комфорт
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Храм Святого Лазаря
- Монастырь Святой Фёклы
- Церковь Святых Киприана и Иустины
- Монастырь Святого Ираклидия
- Монастырь Святого Пантелеимона
Описание экскурсии
Храм Святого Лазаря Начнём мы свой путь с места, откуда началось христианство Кипра — с храма Святого Лазаря. Сюда, в древний Китион (ныне Ларнака), прибыл после своего воскрешения друг Христов — Лазарь. Здесь он начал проповедовать благодать Христовой веры. И именно здесь в 47 году н. э. Апостол Варнава рукоположил Лазаря на архиепископство Китиона. После своего воскрешения Лазарь жил еще 30 лет и приложил немало сил в распространении христианства на острове и помогал всем страждущим в исцелении. Сегодня к мощам святого приходят с молитвами о здоровье родных и близких в случае тяжелого недуга. Монастырь Святой Фёклы От храма Святого Лазаря наш путь будет лежать к монастырю Святой Феклы. Согласно преданию, этот монастырь был основан Святой Еленой ещё в IV веке, по пути её возвращения из Иерусалима в Константинополь. В предании говорится, что во время её молитвы из-под земли забил целебный источник, который до сих пор существует на территории монастыря и исцеляет жаждущих от глазных болезней. Над ним и повелела святая Елена воздвигнуть храм, который посвятила первомученице Фекле. Сегодня под алтарём храма имеется источник целебной грязи, которая чудесным образом исцеляет от кожных заболеваний. Церковь Святых Киприана и Иустины Продолжая наш путь, мы отправимся в деревню Менико, к святым стенам храма Киприана и Иустины. Сюда устремляются паломники со всего мира, ища защиты от сглаза и порчи. В православной истории житие этих Святых поистине чудесно, хотя и очень печально. Предания веков ведают нам, как долог и труден был путь в лоно церкви могущественного волхователя Киприана. Как бессильны оказались его языческие чары перед непоколебимой верой праведницы Иустины. Познав истинную силу христианской веры, Киприан раскаялся в своих грехах и принял христианство. За свою истинную веру Киприан и Иустина, перенеся множество пыток, умерли смертью мучеников. Здесь святые отцы Киприан и Савас проведут для вас священный обряд. Монастырь Святого Ираклидия Следующей нашей остановкой станет женский монастырь Святого Ираклидия. Сия обитель была сооружена рядом с гробницей Святого. Он был сыном языческого жреца, учеником и последователем апостолов Павла, Варнавы и Марка, ими же рукоположен в епископы Тамассоса. После мученической смерти, в возрасте 60 лет, был погребён в пещере, в которой жил и откуда проповедовал Евангелие. Считается, что если спуститься в пещерную келью и лечь на сохранившееся ложе отшельника, Святой Ираклидий поможет в исцелении заболеваний позвоночника. Монастырь Святого Пантелеимона Далее мы отправимся на высокий холм, откуда открывается потрясающий вид на долину Морфу. Здесь находится монастырь Святого Пантелеимона, в стенах которого расположилась тихая женская обитель. Довольно туманна история этого монастыря, посвящённого святому целителю, предположительная дата его основания пятнадцатый век. Святой Пантелеймон покровительствует врачам и помогает всем страждущим. Считается, что именно здесь самый сильный целебный источник на острове. Традиционная таверна По дороге в горы к следующей обители, мы сделаем остановку в уникальной самобытной деревне Фикарду, которая целиком находится под охраной департамента древностей, как памятник фольклорной архитектуры XVIII века. В этой удивительной деревне у вас будет возможность подкрепиться в традиционной кипрской таверне. Монастырь Махерас Мы продолжим свой путь к последнему, но истинно значимому месту нашего путешествия. Свои ворота нам распахнёт Монастырь Махерас, который был основан в конце XII столетия и является одним из трёх ставропигиальных монастырей на Кипре. Основная святыня хранящаяся здесь — чудотворная икона Богородицы Махериотиссы, написана Святым Апостолом Лукой Евангелистом. Монахи этого монастыря чрезвычайно благочестивы и соблюдают монашеский обет так же строго, как и монахи на горе Афон в Греции. Милостивая икона Божьей Матери помогает всем просящим в исцелении недугов. На этом долгий путь подходит к концу. Мы искренне постараемся, чтобы вам было комфортно и у вас остались лишь добрые чувства и приятные воспоминания от путешествия по святым обителям и храмам православного Кипра. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и одежду надлежащую для посещения святых мест. Протяженность: до 350 км; Серпантин: до 50 км; Высота подъёма: до 1250 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 1500 м.
Ежедневно по согласованию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Св. Лазаря
- Монастырь Св. Фёклы
- Церковь Св. Киприана
- Монастырь Св. Ираклидия
- Монастырь Св. Пантелеимона
- Горы Троодос
- Панорамные площадки
- Традиционная таверна Монастырь Махерас
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности и маски для снорклинга
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и одежду надлежащую для посещения святых мест
- Протяженность: до 350 км Серпантин: до 50 км Высота подъёма: до 1250 м Число остановок: 10 Пеший участок: до 1500 м
- Протяженность: до 200 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 200 м Число остановок: 10 Пеший участок: до 300 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.