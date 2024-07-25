Для наших гостей из Ларнаки, Айя-напы и Протараса мы приготовили зрелищную экскурсию на пол дня, которая начнется в удобное для вас время.
В этом увлекательном путешествии по Северному Кипру мы посетим восточное побережье острова, где расположились когда-то богатейшие города Кипра — Фамагуста и его «прародитель» древний город-государство Саламин.
В этом увлекательном путешествии по Северному Кипру мы посетим восточное побережье острова, где расположились когда-то богатейшие города Кипра — Фамагуста и его «прародитель» древний город-государство Саламин.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Крепость Фамагусты Город Фамагуста был основан ещё в начале III века до н. э. египетским царем Птолемеем II, однако на протяжении столетий это был ничем не примечательный небольшой городок. Всё изменилось коренным образом, когда в него перебрались жители богатого Саламина, разрушенного нещадными набегами арабов. Первым делом, мы осмотрим городскую крепость — одну из основных достопримечательностей Фамагусты. Внушительные крепостные стены достигают 17 м. в высоту, хоть местами они и разрушены временем, природой и артиллерийскими обстрелами. Готический собор перестроенный в мечеть В историческом центре Фамагусты сохранилось множество храмов и соборов. Мы посетим наиболее интересный из них — собор Святого Николая, ныне перестроенный в мечеть. Прототипом для его создания послужил Собор Парижской Богоматери. Обязательно стоит уделить внимание и башне «Отелло», ведь именно в ней по легенде произошли трагические события, которые легли в основу произведения Шекспира. Монастырь апостола Варнавы Следующая остановка — монастырь, построенный в честь апостола Варнавы, с именем которого связана вся история становления христианства на Кипре. Это место является одной из главных паломнических достопримечательностей Северного Кипра. С 1976 года монастырь не действует, а сейчас в нём располагается археологический музей с коллекцией артефактов. Рядом с монастырём находится гробница апостола Варнавы, над которой возведена небольшая купольная часовня. Из её крошечного зала крутая лестница ведет вниз, где в небольшой подземной пещере покоится саркофаг, в нём по преданию, сберегались нетленные мощи святого апостола. Древний город-государство Саламин Далее мы отправимся в развалинам древнего города Саламина. По одному из античных мифов, он был основан лучшим лучником Троянской войны Тевкром. Некогда город процветал, а сегодня он представляет собой обширный археологический парк. Здесь можно увидеть хорошо сохранившиеся сооружения античности и византийского средневековья. Особое внимание стоит уделить древнеримскому амфитеатру, термам и царским гробницам. По Саламину можно гулять весь день, но мы обязательно оставим время, чтобы искупаться в лазурных водах саламинского побережья. Затем, выпив чашечку кофе, отправимся в обратный путь, увозя с собой богатые впечатления и массу интересных фотоснимков. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности. Протяженность: до 100 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 60 м; Число остановок: 8; Пеший участок: до 1800 м.
Ежедневно по согласованию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Фамагуста
- «Город призрак» - Вароша
- Крепость Фамагусты
- Собор Св. Николая
- Башня Отелло
- Монастырь Апостола Варнавы
- Древний Саламин
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии.
- Входной билет в древний город-государство Саламин стоит 3 евро на взрослого и 1, 50 евро для детей
- Входной билет в замок Отелло стоит 3 евро на взрослого и бесплатно для детей
- Входной билет в монастырь апостола Варнавы стоит 3 евро на взрослого и бесплатно для детей.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности
- Протяженность: до 100 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 60 м Число остановок: 8 Пеший участок: до 1800 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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