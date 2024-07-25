Ваше пешеходно-автомобильное путешествие начнется с оккупированной части Кипра — Никосии. Вы сможете попасть на горный массив Пентадактилос. Первой экскурсионной остановкой станет замок Святого Иллариона. Затем вы посетите средневековую крепость Кирении и город Фамагусту.
Этот маршрут окутан тайнами и легендами замков Северного Кипра, которыми мы с Вами обязательно поделимся.
Этот маршрут окутан тайнами и легендами замков Северного Кипра, которыми мы с Вами обязательно поделимся.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Кипр - уникальный остров, который в результате кровопролитной войны 1974 года был разделен демаркационной линией на две части. По разные стороны оказались две общины, существовавшие многими столетиями в мире и согласии. На Южной, так называемой греческой стороне, проживает община греко-киприотов, на Северной - турко-киприотов. Турция оккупировала 37% острова, красивейшие земли, где находятся удивительные образцы византийской архитектуры - крепости, замки, монастыри и храмы. На сегодняшний день военные действия в прошлом, и обе стороны находятся в стадии мирных переговоров, поэтому у нас есть уникальная возможность посетить поистине восхитительные места. Наше путешествие на оккупированную часть начнётся в столице Кипра Никосии. Пройдя паспортный контроль мы окажемся в "другой стране" и начнем свой путь вглубь веков истории. Из столицы острова мы направимся в горный массив Пентадактилос, и первой нашей остановкой станет замок Святого Иллариона. Удивительное место с интересной историей находится на скале высотой в 741 метр. По пути на смотровые площадки гид поведает вам легенды этого замка, а вы насладитесь восхитительными пейзажами киренийского побережья, посетите покои королевы и короля, загляните в средневековые казармы и башни, узнаете печальную историю принца и много других рыцарских преданий. Если повезет с погодой вы сможете увидеть побережье Анталии, которое находится всего в 65 километрах от берегов Кипра. Оставив позади величественный замок и дальше хранить свои вековые тайны, направимся к могучей крепости Кирении, существовавшей еще в период Древнего Рима. Самые старые части сохранившихся укреплений относятся к VII веку, именно тогда византийцами была построена крепость, необходимая для обороны гавани от арабских нападений. Мощные каменные стены перестраивалась множество раз, в силу чего до сих пор не раскрыты все секреты этой поистине великой крепости, не раз державшей оборону от захватчиков. На ее территории находится "Музей Затонувшего корабля", в котором хранится единственный в мире корабль, потерпевший крушение еще до нашей эры у берегов Кипра. Так же в музее вы увидите артефакты и ценные находки эпохи неолита и других исторических периодов развития острова. После посещения крепости мы проедем вдоль северного побережья и остановимся на небольшой отдых и обед в ресторане турецкой кухни. С террасы этого красивейшего места открывается восхитительный вид на море и горы Пентадактилос. Подкрепившись и восполнив свои силы, мы отправимся в город Фамагусту. Первым делом мы подойдем к границе знаменитого на весь мир "Города-призрака" Вароши. Этот район Фамагусты с 1974 года стоит покинутый своими жителями и потихоньку разрушается временем. Наш гид поведает вам о причинах по которым вход в этот район запрещен. После этого мы осмотрим городскую крепость — одну из основных достопримечательностей Фамагусты. Внушительные крепостные стены достигают 17 м. в высоту, хоть местами они и разрушены временем, природой и артиллерийскими обстрелами. Обязательно стоит остановить свое внимание на башне «Отелло», ведь именно в ней, по легенде, произошли трагические события, которые легли в основу произведения Шекспира. В историческом центре Фамагусты сохранилось множество храмов и соборов. Мы посетим наиболее интересный из них - собор Святого Николая, ныне перестроенный в мечеть. Прототипом для его создания послужил Собор Парижской Богоматери. Если у нас останется время, мы сможем посетить раскопки древнейшего города-государства Саламина и гробницу апостола Варнавы, принесшего на остров веру Христову в 43 году н. э. . Вдоволь насладившись тайнами и легендами замков Северного Кипра, мы отправимся домой. Комфортный автомобиль с легкостью домчит вас до отеля, а пейзажи за окном скрасят остаток вашего путешествия.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
- Горы Пентадактилос
- Замок Св. Иллариона
- Город Кирения
- Киренийская крепость
- Ресторан «Буффавенто»
- Город Фамагуста
- «Город призрак» - Вароша
- Крепость Фамагусты
- Замок «Отелло»
- Собор Св. Николая
- Монастырь Апостола Варнавы
- Древний город-государство Саламин
- Панорамные площадки
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входные билеты в замки, крепости и археологические парки
Место начала и завершения?
Ваш отель, любой город Кипра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Айи-Напы
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