Музеи и искусство Айи-Напы

Найдено 7 экскурсий в категории «Музеи» в Айе-Напе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Всё о Кипре: семейное путешествие
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё о Кипре: семейное путешествие
Откройте для себя Кипр с новой стороны! Ферма с осликами, этнографический музей и город-призрак Вароша ждут вас. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
«Что понравится детям: пещера Циклопа, глина и музей»
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€100 за всё до 10 чел.
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
6 часов
Водная прогулка
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
€200 за человека
Вкусная обзорная экскурсия
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Затем прогуляемся по узким улочкам этой деревни, построенной в традиционном кипрском стиле, и заглянем в музей византийской иконописи, музей виноделия и не менее интересную мастерскую стеклодува»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
5 часов
Водная прогулка
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€260 за всё до 10 чел.
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
6 часов
Водная прогулка
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
€200 за человека
Православные святыни восточного побережья
5 часов
Водная прогулка
Православные святыни восточного побережья
Начало: У вашего отеля
«Мы увидим монастырь-музей в самом сердце шумного молодежного курорта Айя-Напа»
Расписание: Любой день, кроме воскресенья
€200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    15 мая 2025
    Всё о Кипре: семейное путешествие
    Я тот самый человек который не особо всегда любил экскурсии и я ожидал, что снова продержусь не больше часа а
    читать дальше

    потом мне будет неинтересно. Но Ирина действительно профессионал своего дела и мне и моей семье не на одну секунду не было скучно. Не знал, что за 4 часа можно так много узнать нового и посетить так много исторически важных мест. Таких гидов как Ирина нужно ценить 👍

  • А
    Анна
    18 октября 2024
    Всё о Кипре: семейное путешествие
    Спасибо огромное Ирине за очень увлекательную и позновательную экскурсию по острову Кипр.
    Очень рекомендую Ирину, особенно семьям с детьми. Детям было
    читать дальше

    ооочень интересно, Ирина рассказывает не спеша и очень захватывающе, дети могли задать любые вопросы и Ирина отвечала на всё очень подробно и с огромным терпением.
    Мы Ирину будем рекомендовать всем нашим друзьям, кто летит на Кипр! Ирина замечательный экскурсовод и знает о Кипре ВСЁ!!! ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Айе-Напе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Всё о Кипре: семейное путешествие;
  2. Экскурсия по вашему маршруту;
  3. Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом;
  4. Вкусная обзорная экскурсия;
  5. Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра.
Какие места ещё посмотреть в Айе-Напе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Церковь Святого Николая;
  3. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в январе 2026
Сейчас в Айе-Напе в категории "Музеи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 100 до 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Айе-Напе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год по теме «Музеи», 4 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март