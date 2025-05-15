Индивидуальная
до 6 чел.
Всё о Кипре: семейное путешествие
Откройте для себя Кипр с новой стороны! Ферма с осликами, этнографический музей и город-призрак Вароша ждут вас. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
«Что понравится детям: пещера Циклопа, глина и музей»
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€100 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
€200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Затем прогуляемся по узким улочкам этой деревни, построенной в традиционном кипрском стиле, и заглянем в музей византийской иконописи, музей виноделия и не менее интересную мастерскую стеклодува»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€260 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
€200 за человека
Водная прогулка
Православные святыни восточного побережья
Начало: У вашего отеля
«Мы увидим монастырь-музей в самом сердце шумного молодежного курорта Айя-Напа»
Расписание: Любой день, кроме воскресенья
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем15 мая 2025Я тот самый человек который не особо всегда любил экскурсии и я ожидал, что снова продержусь не больше часа а
- ААнна18 октября 2024Спасибо огромное Ирине за очень увлекательную и позновательную экскурсию по острову Кипр.
Очень рекомендую Ирину, особенно семьям с детьми. Детям было
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Айе-Напе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Какие места ещё посмотреть в Айе-Напе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в январе 2026
Сейчас в Айе-Напе в категории "Музеи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 100 до 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Айе-Напе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год по теме «Музеи», 4 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март