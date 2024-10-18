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Всё о Кипре: семейное путешествие

Откройте для себя Кипр с новой стороны! Ферма с осликами, этнографический музей и город-призрак Вароша ждут вас. Увлекательное путешествие для всей семьи
Путешествие на ферму к осликам Кипра - это уникальная возможность для всей семьи насладиться природой и узнать больше о традициях острова.

Дети будут в восторге от общения с животными на ферме,
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а также от возможности слепить что-то своими руками в гончарной мастерской.

Взрослые смогут оценить историческую значимость города-призрака Вароша и посетить монастырь Святого Кендея с его древними фресками.

Экскурсия начинается с удобного трансфера из вашего отеля и включает посещение этнографического музея, где каждая комната посвящена одному из ремесел Кипра. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и взрослым, и детям

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐴 Ферма с осликами
  • 🏛 Этнографический музей
  • 👻 Город-призрак Вароша
  • 🎨 Гончарная мастерская
  • 🚗 Забираем из отеля
  • 💡 Интересные факты о Кипре
Всё о Кипре: семейное путешествие
Всё о Кипре: семейное путешествие
Всё о Кипре: семейное путешествие

Что можно увидеть

  • Ферма с осликами
  • Этнографический музей
  • Город-призрак Вароша
  • Гончарная мастерская
  • Монастырь Святого Кендея

Описание экскурсии

Что понравится детям: пещера Циклопа, глина и музей

  • Пещера Циклопа — незабываемые морские пейзажи и прекрасные фотографии в самой пещере
  • Этнографический музей, где каждая комната — мастерская, посвящённая одному из ремёсел Кипра. Ребята узнают о прежней жизни и быте киприотов
  • Гончарная мастерская — здесь юные участники услышат о волшебной чаше Пифагора, понаблюдают за работой мастера и смогут сами что-то слепить из гончарной глины

Что понравится взрослым: город-призрак, фрески и монастырь

  • Город-призрак Вароша. Со смотровой площадки вы увидите панораму этого места: буферную зону, блокпосты грекокиприотов и туркокиприотов, заброшенные фешенебельные отели. А я расскажу о трагических событиях, которые привели к разделению острова.
  • Монастырь Святого Кендея, где вы сможете поставить свечку за здоровье близких, умыться святой водой и увидеть сохранившиеся фрески в традиционной византийской церкви 15 века.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного места в городе и по окончании экскурсии привезу обратно
  • С собой необходимо взять паспорта
  • Пожалуйста, сообщите заранее возраст ребенка: при необходимости я предоставлю детское кресло или бустер
  • Плата за дополнительное время не взимается
  • Возможно провести экскурсию для 5 или 6 человек. Доплата — €15 с человека

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Билеты в этнографический музей: 2 евро с человека
  • Если ребёнок захочет что-либо слепить в гончарной мастерской, также оплачивается глина: 5-10 евро

Также я могу составить очень интересный маршрут для путешественников, отдыхающих в городе Фамагуста, Искеле и окрестностях — программу и стоимость мы можем обсудить в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в городе и окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Айе-Напе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 467 туристов
Рада приветствовать всех, кто решил посетить мой любимый остров! Меня зовут Ирина. Живу здесь с 1994 года и не перестаю восхищаться историей и культурой Кипра. А его природа? — она
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просто завораживает! Вновь и вновь открываю для себя новые удивительные места. Всеми этими богатствами я с удовольствием поделюсь с вами. Почему вам лучше поехать именно со мной? А потому что у меня легкий характер и я знаю ответ на любой вопрос, связанный с Кипром.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анна
Спасибо огромное Ирине за очень увлекательную и позновательную экскурсию по острову Кипр.
Очень рекомендую Ирину, особенно семьям с детьми. Детям было ооочень интересно, Ирина рассказывает не спеша и очень захватывающе, дети
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могли задать любые вопросы и Ирина отвечала на всё очень подробно и с огромным терпением.
Мы Ирину будем рекомендовать всем нашим друзьям, кто летит на Кипр! Ирина замечательный экскурсовод и знает о Кипре ВСЁ!!! ❤️

Спасибо огромное Ирине за очень увлекательную и позновательную экскурсию по острову Кипр.
Спасибо огромное Ирине за очень увлекательную и позновательную экскурсию по острову Кипр.
Спасибо огромное Ирине за очень увлекательную и позновательную экскурсию по острову Кипр.
Спасибо огромное Ирине за очень увлекательную и позновательную экскурсию по острову Кипр.
Спасибо огромное Ирине за очень увлекательную и позновательную экскурсию по острову Кипр.
Спасибо огромное Ирине за очень увлекательную и позновательную экскурсию по острову Кипр.
Спасибо огромное Ирине за очень увлекательную и позновательную экскурсию по острову Кипр.
Спасибо огромное Ирине за очень увлекательную и позновательную экскурсию по острову Кипр.+1
Спасибо огромное Ирине за очень увлекательную и позновательную экскурсию по острову Кипр.
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Артем
Я тот самый человек который не особо всегда любил экскурсии и я ожидал, что снова продержусь не больше часа а потом мне будет неинтересно. Но Ирина действительно профессионал своего дела
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и мне и моей семье не на одну секунду не было скучно. Не знал, что за 4 часа можно так много узнать нового и посетить так много исторически важных мест. Таких гидов как Ирина нужно ценить 👍

Я тот самый человек который не особо всегда любил экскурсии и я ожидал, что снова продержусь
Я тот самый человек который не особо всегда любил экскурсии и я ожидал, что снова продержусь
Я тот самый человек который не особо всегда любил экскурсии и я ожидал, что снова продержусь
Я тот самый человек который не особо всегда любил экскурсии и я ожидал, что снова продержусь
Я тот самый человек который не особо всегда любил экскурсии и я ожидал, что снова продержусь
Я тот самый человек который не особо всегда любил экскурсии и я ожидал, что снова продержусь
Я тот самый человек который не особо всегда любил экскурсии и я ожидал, что снова продержусь
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