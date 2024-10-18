Путешествие на ферму к осликам Кипра - это уникальная возможность для всей семьи насладиться природой и узнать больше о традициях острова.
Дети будут в восторге от общения с животными на ферме,
Дети будут в восторге от общения с животными на ферме,
6 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Ферма с осликами
- 🏛 Этнографический музей
- 👻 Город-призрак Вароша
- 🎨 Гончарная мастерская
- 🚗 Забираем из отеля
- 💡 Интересные факты о Кипре
Что можно увидеть
- Ферма с осликами
- Этнографический музей
- Город-призрак Вароша
- Гончарная мастерская
- Монастырь Святого Кендея
Описание экскурсии
Что понравится детям: пещера Циклопа, глина и музей
- Пещера Циклопа — незабываемые морские пейзажи и прекрасные фотографии в самой пещере
- Этнографический музей, где каждая комната — мастерская, посвящённая одному из ремёсел Кипра. Ребята узнают о прежней жизни и быте киприотов
- Гончарная мастерская — здесь юные участники услышат о волшебной чаше Пифагора, понаблюдают за работой мастера и смогут сами что-то слепить из гончарной глины
Что понравится взрослым: город-призрак, фрески и монастырь
- Город-призрак Вароша. Со смотровой площадки вы увидите панораму этого места: буферную зону, блокпосты грекокиприотов и туркокиприотов, заброшенные фешенебельные отели. А я расскажу о трагических событиях, которые привели к разделению острова.
- Монастырь Святого Кендея, где вы сможете поставить свечку за здоровье близких, умыться святой водой и увидеть сохранившиеся фрески в традиционной византийской церкви 15 века.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного места в городе и по окончании экскурсии привезу обратно
- С собой необходимо взять паспорта
- Пожалуйста, сообщите заранее возраст ребенка: при необходимости я предоставлю детское кресло или бустер
- Плата за дополнительное время не взимается
- Возможно провести экскурсию для 5 или 6 человек. Доплата — €15 с человека
Дополнительные расходы (по желанию)
- Билеты в этнографический музей: 2 евро с человека
- Если ребёнок захочет что-либо слепить в гончарной мастерской, также оплачивается глина: 5-10 евро
Также я могу составить очень интересный маршрут для путешественников, отдыхающих в городе Фамагуста, Искеле и окрестностях — программу и стоимость мы можем обсудить в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в городе и окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Айе-Напе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 467 туристов
Рада приветствовать всех, кто решил посетить мой любимый остров! Меня зовут Ирина. Живу здесь с 1994 года и не перестаю восхищаться историей и культурой Кипра. А его природа? — она
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо огромное Ирине за очень увлекательную и позновательную экскурсию по острову Кипр.
Очень рекомендую Ирину, особенно семьям с детьми. Детям было ооочень интересно, Ирина рассказывает не спеша и очень захватывающе, дети
Очень рекомендую Ирину, особенно семьям с детьми. Детям было ооочень интересно, Ирина рассказывает не спеша и очень захватывающе, дети
+1
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Я тот самый человек который не особо всегда любил экскурсии и я ожидал, что снова продержусь не больше часа а потом мне будет неинтересно. Но Ирина действительно профессионал своего дела
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