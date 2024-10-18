читать дальше уменьшить и мне и моей семье не на одну секунду не было скучно. Не знал, что за 4 часа можно так много узнать нового и посетить так много исторически важных мест. Таких гидов как Ирина нужно ценить 👍

Я тот самый человек который не особо всегда любил экскурсии и я ожидал, что снова продержусь не больше часа а потом мне будет неинтересно. Но Ирина действительно профессионал своего дела