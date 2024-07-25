Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает что-то новое и вкусное. Вас ждет экскурсия по Айя Напа, где история и кулинария Кипра сплетаются в единое целое. Начните свое приключение в
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды и фотосессии
- 🍷 Дегустация уникальных вин
- 🍫 Авторский шоколад
- 🍽️ Обед в рыбацкой деревне
- 🕍 Исторические и религиозные святыни
- 🎨 Мастер-классы и музеи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Монастырь Честного Креста
- Музей византийской иконописи
- Музей виноделия
- Мастерская стеклодува
- Шоколадная мастерская
- Монастырь Богоматери Троодитисы
- Семейная деревенская винодельня
- Рыбацкая деревня Зиги
- Деревня мастеров Лефкары
Описание экскурсии
Бесценные святыни монастыря Наш путь начнётся в горной деревне Омодос, знаменитой своими садами и виноградниками. Мы совершим небольшой исторический экскурс в историю монастыря Честного Креста, и увидим его бесценные святыни — Узы Христовы и частицу Животворящего Креста. Затем прогуляемся по узким улочкам этой деревни, построенной в традиционном кипрском стиле, и заглянем в музей византийской иконописи, музей виноделия и не менее интересную мастерскую стеклодува. Кипрские сладости Но какое же путешествие без кипрских сладостей, приготовленных местными жителями? А здесь их вдоволь! Душистый мёд, орешки в сахаре, лукум, пахлава и сироп рожкового дерева — разнообразие впечатляет. Но злоупотреблять сладостями в Омодосе не станем, ведь далее мы направимся в деревню Платрес, где находится небольшая, но очень известная шоколадная мастерская, единственная на Кипре. Создана она была английским шоколатье Джоном и его женой Пракси, которые радушно встретят вас у себя в гостях и с удовольствием покажут процесс приготовления их вкуснейшего авторского шоколада и обязательно предложат угоститься. Некоторые виды шоколадных конфет и вовсе эксклюзив на весь мир, так как готовятся с традиционными кипрскими сладостями. Помощь свыше Насладившись шоколадом, мы отправимся в монастырь Богоматери Троодитисы, скрытый от людских глаз в сосновых лесах гор Троодоса. В монастыре, обоснованном в далеком XIII веке, хранится чудотворная икона Богородицы, с которой связана удивительная легенда, о которой вам поведает наш гид. Ещё одна чудодейственная святыня — пояс Богородицы, монахи и паломники верят, что он обладает целебной силой и помогает при деторождении. С места, на котором расположился монастырь, открывается прекрасный вид на Троодос. Полюбовавшись видом на горы и сделав фотоснимки на память, по желанию, можно будет совершить прогулку по живописной горной тропинке и насладиться свежестью соснового леса. Семейная деревенская винодельня и рыбацкая деревня Следующая остановка — семейная деревенская винодельня, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла. Здесь неспешно и размеренно создаются местные шедевры, от молодых сезонных вин до легендарного вина Кипра — Коммандарии, известного ещё с раннего средневековья. Несколько тысячелетий назад кипрское вино в глиняных амфорах везли в Европу, а сегодня у вас будет возможность попробовать его под рассказы потомственных виноделов. Солнце стоит в зените и настало время для вкусного обеда, мы отправляемся в рыбацкую деревню Зиги. Тут можно отведать блюда из свежей морской рыбы, которую только-только поймали у берегов острова. Наслаждаться рыбными блюдами вы будете в таверне у причала, любуясь на морской прибой, с размеренно качающимися на его волнах рыболовецкими шхунами. Деревня мастеров Лефкары Но пора в путь: нас уже ждут гостеприимные жители деревни мастеров Лефкары с её искусством вышивки в стиле «лефкаритика», и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. Мы пройдёмся по вымощенным камнем улочкам, утопающим в цветах и зелени, вдоль домов с террасами и балконами, которые создают неповторимый шарм этому маленькому оазису спокойствия. Именно здесь вы сможете получить представление о том, что такое традиционная кипрская архитектура. Пожалуй, стоит заглянуть и на выставку серебряных украшений и кружева. Уникальные изделия, созданные вручную местными мастерами можно не только посмотреть, но и приобрести. Лефкара никого не оставляет равнодушным! Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду надлежащую для посещения святых мест, головные уборы и солнцезащитные средства. Протяженность: до 250 км; Серпантин: до 70 км; Высота подъёма: до 1300 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 1000 м.
Ежедневно в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Троодоса
- Деревня Омодос
- Деревня Платрес
- Деревня Лефкара
- Рыбацкая деревня Зиги
- Монастырь Троодитисса
- Ресторан «Captain’s Table»
- Фабрика варенья «Katerina»
- Шололадная мастерская Джона
- Церковь Животворящего Креста (Омодос)
- Винодельный завод Lamburi Winery
- Панорамные площадки
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге
- Угощение настоящим кипрским кофе
- Дегустация на фабриках.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду надлежащую для посещения святых мест, головные уборы и солнцезащитные средства
- Протяженность: до 250 км Серпантин: до 70 км Высота подъёма: до 1300 м Число остановок: 10 Пеший участок: до 1000 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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