Кипр — остров святых и многие приезжают сюда с паломническими целями.
Но не у всех есть силы и время поехать в паломничество на целый день, ведь самые популярные курорты Айя-Напа и Протарас находятся на значительном расстоянии от большинства самых известных святынь. Этот маршрут на полдня как раз для таких паломников.
Но не у всех есть силы и время поехать в паломничество на целый день, ведь самые популярные курорты Айя-Напа и Протарас находятся на значительном расстоянии от большинства самых известных святынь. Этот маршрут на полдня как раз для таких паломников.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ждет В нашей паломнической поездке мы посетим не только важные для христиан места поклонения, но так же увидим один из древнейших городов Кипра — Ларнаку. В одном из старейших храмов острова — церкви Святого Лазаря четырехдневного, друга Иисуса, вы сможете поклониться его саркофагу, святым мощам, набрать воды из животворящего источника. Около храма открыта церковная лавка с большим выбором уже освященных икон и утвари. Недалеко от Ларнаки, в милой деревушке Кити, мы посетим храм Богородицы Ангелоктисти, что переводится «воздвигнутый ангелами». В этом храме чудом сохранилась алтарная мозаика VI века. По великолепию она сравнима с мозаиками Равенны в Италии У нас будет возможность посетить действующий женский монастырь святых Рафаила, Николая и Ирины. У нас в программе 3 часовни. Эти храмы открыты круглосуточно и привечают и тех, кто ищет утешения в молитве, и просто уставших путников. Мы увидим монастырь-музей в самом сердце шумного молодежного курорта Айя-Напа. Вы узнаете, что означает название современного туристического поселка. Как эта местность побывала и перевалочным пунктом пиратов, и христианской обителью, и бедной рыбацкой деревней. Программа может быть скорректированна по предварительной договоренности. Важно знать Это паломнический тур. Для посещения храмов и монастырей необходимо соблюдать определённый дресс код. Одежда должна закрывать плечи, зону декольте и колени, должна быть не прозрачной. Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головные уборы и питьевую воду. Обед входит в стандартную программу, но Вы всегда сможете попросить меня остановиться на кофе или на обед. В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:
питание, • сувениры.
Любой день, кроме воскресенья
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Айя-Напы
- Храм св. Лазаря
- Храм Богородицы
- Женский монастырь святых Рафаила, Николая и Ирины
- Гротовый храм св. Феклы
- Часовня св. Варвары и кошачий приют
- Храм св. Эпифания с импровизированный Голгофой и потрясающим видом на Айя-Напу
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание,
- Сувениры.
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, кроме воскресенья
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Айи-Напы
Похожие экскурсии из Айи-Напы
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Айе-Напе с посещением уникальных мест
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по юго-восточному Кипру. В программе: живописные мосты, древние пещеры и панорамные виды
Начало: На крыльце вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€147 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по живописным уголкам Айя-Напы. Узнайте об истории и географии Кипра, насладитесь видами Средиземного моря и попробуйте местную кухню
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:30
19 сен в 08:30
€279 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Индивидуальная экскурсия по Айе-Напе: верблюды, озера и мозаика. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€185 за всё до 4 чел.