Что вас ждет В нашей паломнической поездке мы посетим не только важные для христиан места поклонения, но так же увидим один из древнейших городов Кипра — Ларнаку. В одном из старейших храмов острова — церкви Святого Лазаря четырехдневного, друга Иисуса, вы сможете поклониться его саркофагу, святым мощам, набрать воды из животворящего источника. Около храма открыта церковная лавка с большим выбором уже освященных икон и утвари. Недалеко от Ларнаки, в милой деревушке Кити, мы посетим храм Богородицы Ангелоктисти, что переводится «воздвигнутый ангелами». В этом храме чудом сохранилась алтарная мозаика VI века. По великолепию она сравнима с мозаиками Равенны в Италии У нас будет возможность посетить действующий женский монастырь святых Рафаила, Николая и Ирины. У нас в программе 3 часовни. Эти храмы открыты круглосуточно и привечают и тех, кто ищет утешения в молитве, и просто уставших путников. Мы увидим монастырь-музей в самом сердце шумного молодежного курорта Айя-Напа. Вы узнаете, что означает название современного туристического поселка. Как эта местность побывала и перевалочным пунктом пиратов, и христианской обителью, и бедной рыбацкой деревней. Программа может быть скорректированна по предварительной договоренности. Важно знать Это паломнический тур. Для посещения храмов и монастырей необходимо соблюдать определённый дресс код. Одежда должна закрывать плечи, зону декольте и колени, должна быть не прозрачной. Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головные уборы и питьевую воду. Обед входит в стандартную программу, но Вы всегда сможете попросить меня остановиться на кофе или на обед. В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:

питание, • сувениры.