Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Махерас, Троодос, Фамагуста
Проведите день, погружаясь в историю и природу Кипра. Увидите Лефкару, монастырь Махерас, горы Троодос и город-призрак Вароша. Попробуйте местное вино
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
€357 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающая экскурсия в Троодос: пейзажи, монастыри и местная жизнь
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас. Погрузитесь в атмосферу Кипра
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Саламин - Фамагуста: история Кипра
Откройте для себя Саламин и Фамагусту, погрузитесь в историю Кипра и насладитесь незабываемым путешествием во времени
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
от €267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Айе-Напе с посещением уникальных мест
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по юго-восточному Кипру. В программе: живописные мосты, древние пещеры и панорамные виды
Начало: На крыльце вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€147 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фамагуста, Протарас и мыс Греко
Увлекательное путешествие по Айя-Напе и её окрестностям. История, природа и культура в одном туре. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€320 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Айе-Напе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Айе-Напе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в декабре 2025
Сейчас в Айе-Напе в категории "Самое главное" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 147 до 357. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Айе-Напе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Самое главное», 179 ⭐ отзывов, цены от €147. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль