8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос: от древних раскопок до места рождения Афродиты
Путешествие в прошлое Кипра: от могучего замка Колосси до мифического места рождения богини любви Афродиты
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Никосии, Лефкаре и монастырю Святого Мины от «Гида на Кипре»
Погрузитесь в историю и культуру Кипра с нашей фирменной экскурсией. Увидите Никосию, Лефкару и монастырь Святого Мины, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Айе-Напе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в июле 2024
Сейчас в Айе-Напе в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 270. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Айе-Напе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на автобусе, 1 ⭐ отзыв, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь