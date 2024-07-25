Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»

Маршрут этой экскурсии тщательно разработан и проверен временем.
Он включает посещение самых значимых достопримечательностей, которые раскрывают исторический облик Кипра. Начнём с Никосии, уникального города, разделённого на две части. Затем отправимся в
Он включает посещение самых значимых достопримечательностей, которые раскрывают исторический облик Кипра. Начнём с Никосии, уникального города, разделённого на две части. Затем отправимся в
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🍷 Дегустация вина
- 🍽️ Традиционная кухня
- 🕌 Культурное разнообразие
- 🌿 Природные красоты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Никосия
- Башня Шаколас
- Улица Лидра
- Собор Святой Софии
- Деревня Лефкара
- Церковь Животворящего Креста
- Этнографический музей
- Монастырь Святого Мины
- Винодельня Ктима Христудиа
Описание экскурсии
Никосия Наше путешествие начнётся в долине межгорья, в Никосии. Это уникальный город, единственная столица в мире, разделенная на две части. По одну сторону границы Республика Кипр, где проживают греки, по другую — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляют турки. Никосия это город слияния двух культур и гармоничного сосуществования прошлого и настоящего. В старом квартале Никосии мы поднимемся на башню «Шаколас», откуда, из туристической обсерватории, рассмотрим всю Никосию как на ладони. А затем прогуливаясь по местному «Арбату» — улице Лидра, перейдём через границу на оккупированную часть города и окунёмся в совершенно другую культуру. Здесь мы посетим собор Святой Софии, перестроенный в мечеть, и старый турецкий базар. Деревня Лефкара Впереди у нас аутентичная деревня мастеров Лефкара с её знаменитым искусством вышивки в стиле «лефкаритика» и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. Лефкара — одна из кипрских деревень, где столетиями бережно хранят православную реликвию, привезенную на остров Святой Еленой — частицу креста, на котором был распят Сын Божий. Мы отведаем кипрского кофе в гостях у одной из местных семей и прогуляемся по узким мощеным улочкам между каменными домиками, утопающими в зелени и цветах, мимо мастериц-вышивальщиц, сидящих за кропотливой работой прямо у крыльца своего дома. Затем посетим церковь Животворящего Креста, где преклонимся перед главной реликвией Лефкары. Традиционная таверна Почувствовать кипрскую культуру можно в том числе и через её кухню, поэтому на обед мы остановимся в традиционной семейной таверне, расположенной на склоне гор в самой гуще соснового леса, куда сами киприоты съезжаются со всего острова ради её знаменитого бараньего «клефтико». Это блюдо здесь подают прямо из глиняной печи. Вы насладитесь традиционным кипрским обедом, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу. Этнографический музей Дальше мы держим путь в небольшую деревушку Като Дрис, где нас ждёт знакомство радушными хозяевами семейного этнографического музея, расположившегося в традиционном сельском доме с 300-летней историей. Экспозиция музея посвящена истории крестьянского быта. Здесь можно увидеть жилые комнаты со старинной резной мебелью, предметы домашнего обихода прошлого века, старинные инструменты и многое другое. Так же в музее представлен полный цикл производства кипрского мёда, который мы обязательно попробуем. Монастырь Святого Мины Путешествуя по живописным серпантинам, мы окажемся в уютном женском монастыре, который благодаря усердным стараниям монахинь, превращен в небольшой цветущий рай. В этом монастыре особо почитается икона Святого Мины, считается, что она приносит материальные блага, и по искренней молитве ваша просьба обязательно исполнится. Винодельня Оставив позади святую обитель с её размеренной жизнью, мы отправимся дегустировать вино на небольшую семейную винодельню Ктима Христудиа, с её по-кипрски гостеприимными хозяевами. Винный завод находится в окружении только кипрских сортов винограда, и его гости имеют уникальную возможность познакомиться с их удивительными ароматами и необычным вкусом. Вдоволь насладившись напитком богов, мы отправимся в обратный путь.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Никосия
- Улица Лидра
- Туристическая обсерватория
- Собор Св. Софии
- Турецкий базар
- Горы Троодоса
- Деревня Лефкара
- Церковь Животрворящего Креста
- Панорамная площадка
- Таверна
- Этнографический музей
- Деревня Като Дрис
- Винодельня
- Монастырь Св. Минаса
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Дегустация вин в деревенской винодельне
- Угощение кипрским кофе
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входные билеты в музеи.
Место начала и завершения?
Ваш отель, любой город Кипра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Айи-Напы
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