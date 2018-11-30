Представьте себя путешественником во времени, отправляющимся из Айя Напы в древний Пафос, где каждый камень дышит историей.
Начните своё приключение с замка Колосси, где крестоносцы-госпитальеры воздвигли стены, хранящие тайны древнейшего вина
Начните своё приключение с замка Колосси, где крестоносцы-госпитальеры воздвигли стены, хранящие тайны древнейшего вина
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические замки
- 🏛 Древние раскопки и мозаики
- 💑 Место рождения Афродиты
- 🎭 Действующий римский амфитеатр
- 🌅 Захватывающие панорамы Пафоса
- ☕ Кипрский кофе и вино на набережной
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Замок Колосси
- Раскопки Куриона
- Римский амфитеатр
- Место рождения Афродиты
- Мозаики виллы Диониса
- Катакомбы Святой Соломонии
- Ранневизантийская базилика
- Колонна Святого Апостола Павла
- Набережная Пафоса
Описание экскурсии
Замок Колосси и раскопки древнего города-государства Курион Наш путь в вглубь веков истории мы начнём с посещения замка Колосси. Замок крестоносцев-госпитальеров, с его уникальной архитектурой и историей, существует со времен завоевания острова Ричардом Львиное Сердце, и по праву считается родиной древнейшего вина Намо Кипро, более известного как Командария. Затем, путешествуя вдоль побережья, окунёмся в веху веков и посетим раскопки древнего города-государства Курион, известного ещё в XII веке до н. э. . В древности он был крупнейшим городом Кипра с насыщенной жизнью, где строились общественные бани и проходили бои гладиаторов. Сегодня это огромный музей под открытым небом, с великолепно сохранившимися мозаиками. А истинная жемчужина Куриона — величественный римский амфитеатр, в котором умещалось 3500 зрителей. Сцена этого театра видела и знаменитые древние постановки и великие победы гладиаторов. За свою историю он многократно перестраивался, но сохранил своё величие и мощь. Что удивительно, амфитеатр действует и на сегодняшний день, в нём проходят спектакли, концерты и он по-прежнему не перестает удивлять зрителей своей уникальной акустикой. Почувствуйте себя актёром древнего театра — встаньте в самый центр сцены, похлопайте в ладоши или пропойте, и удивитесь мастерству древних строителей. Место рождения богини Афродиты Далее мы посетим уголок паломничества всех влюбленных — место рождения богини Афродиты. Как утверждают легенды и опусы Гомера, именно здесь из пены морской вышла на берег богиня любви и красоты. Местные жители и по сей день верят, что морские воды в этом месте даруют каждому молодость и красоту, а найденный камень в форме сердца, милостиво выброшенный Афродитой к вашим ногам, обязательно подарит вам вечную любовь. Пафос Искупавшись и насладившись лучами нежного солнца, отправимся в древнюю столицу Кипра — город Пафос, который встретит нас захватывающей панорамой на въезде и археологическими раскопками в центре. Посетив музей под открытым небом, вы надолго сохраните в памяти красоту напольных мозаик виллы Диониса, размах и величие построек древнего города. Спустимся в катакомбы Святой Соломонии, скрывавшейся в пещерах во времена иконоборчества, увидим развалины ранневизантийской базилики, с её особенной историей. Прикоснёмся к той самой колонне, к которой, согласно преданиям, был привязан римлянами и высечен плетями Святой Апостол Павел за свои христианские проповеди. В конце нашего путешествия у вас будет возможность прогуляться по набережной Пафоса, насладиться морским воздухом, отведать ароматного кипрского кофе или бокал прохладного вина в одном из прибрежных ресторанчиков, в изобилии соседствующих с древним замком Пафоса. Отдохнув и набравшись сил нас ждёт дорога домой. Важная информация С учётом выезда из разных городов Кипра маршрут будет скорректирован. Например, если выезд будет осуществляться из Протараса или Айя-Напы, то времени на посещение деревни Омодос не будет, но исключив из маршрута другие достопримечательности заезд в деревню возможен. Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, пляжные принадлежности, маски для снорклинга, сонцезащитный крем и головные уборы.
Ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Колосси
- Древний город-государство Курион
- Деревушка Омодос
- Монастырь Честного Креста
- Место рождения богини Афродиты
- Пафос
- Археологический парк Пафоса
- Катакомбы Святой Соломонии
- Раннехристианская базилика
- Колонна Святого Павла
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входные билеты в музеи и археологические парки.
Место начала и завершения?
Ваш отель, любой город Кипра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- С учётом выезда из разных городов Кипра маршрут будет скорректирован
- Например, если выезд будет осуществляться из Протараса или Айя-Напы, то времени на посещение деревни Омодос не будет, но исключив из маршрута другие достопримечательности заезд в деревню возможен
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, пляжные принадлежности, маски для снорклинга, сонцезащитный крем и головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
d
dmitri-v
30 ноя 2018
Входит в следующие категории Айи-Напы
Похожие экскурсии из Айи-Напы
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающая экскурсия в Троодос: пейзажи, монастыри и местная жизнь
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Завтра в 13:00
27 июл в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Византийское наследие Айя Напы: экскурсия по храмам под охраной ЮНЕСКО
Погрузитесь в историю Кипра, посетив уникальные византийские храмы, внесенные в список ЮНЕСКО, в компании опытных гидов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Никосии и её окрестностям. Посетите храм, зоопарк и уникальную разделённую столицу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.