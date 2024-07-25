8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Винно-гастрономическое путешествие по кипрским деревушкам из Айя Напа
Погрузитесь в мир кипрской кулинарии и виноделия, посетив традиционные деревушки и винодельни в компании опытного гида
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €335 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мертвый город Фамагуста: индивидуальная экскурсия по северному Кипру
Уникальная возможность посетить заброшенный город Фамагуста и другие достопримечательности северного Кипра на комфортабельных автомобилях
Начало: Ваша гостиница
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
27 июл в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Волшебные горные деревушки Айя Напы: погружение в культуру Кипра
Познайте уникальный колорит и традиции Кипра, посетив его живописные горные деревушки. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
27 июл в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням и монастырям
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посещая самые значимые православные места на Кипре в компании опытного гида
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
27 июл в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Необычные»
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